МЧС предупредило кузбассовцев о ненастье
Сегодня 10:41
1023
Жителям области советуют соблюдать меры безопасности.
В пятницу, 14 июля, на Кузбасс обрушатся дожди, грозы, возможен град. Ветер местами усилится до 15 метров в секунду.
Спасатели предупреждают:
Ранее ВашГород.ру рассказывал о погоде в области на предстоящие выходные.
Напомним, накануне в Новокузнецке из-за дождя затопило улицы.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.