Жителям области советуют соблюдать меры безопасности.

В пятницу, 14 июля, на Кузбасс обрушатся дожди, грозы, возможен град. Ветер местами усилится до 15 метров в секунду.

Спасатели предупреждают:

При граде, грозе и усилении ветра, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. По возможности, укройтесь от непогоды в помещении.

В условиях ухудшения видимости во время выпадения осадков соблюдайте правила безопасности при передвижении на автотранспорте. По возможности, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках.

Во время грозы отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы. В помещении не оставляйте открытыми окна и балконные двери.

Помните, что в грозу или при появлении её первых признаков выход на воду на плавсредствах, крайне опасен.

Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о погоде в области на предстоящие выходные.

Напомним, накануне в Новокузнецке из-за дождя затопило улицы.