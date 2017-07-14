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Новосибирск: Карта выходных с 14 по 16 июля

МЧС предупредило кузбассовцев о ненастье

Сегодня 10:41
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
knia.ru

Жителям области советуют соблюдать меры безопасности.

В пятницу, 14 июля, на Кузбасс обрушатся дожди, грозы, возможен град. Ветер местами усилится до 15 метров в секунду.

Спасатели предупреждают:

  • При граде, грозе и усилении ветра, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. По возможности, укройтесь от непогоды в помещении.
  • В условиях ухудшения видимости во время выпадения осадков соблюдайте правила безопасности при передвижении на автотранспорте. По возможности, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках.
  • Во время грозы отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы. В помещении не оставляйте открытыми окна и балконные двери.
  • Помните, что в грозу или при появлении её первых признаков выход на воду на плавсредствах, крайне опасен.
  • Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о погоде в области на предстоящие выходные.

Напомним, накануне в Новокузнецке из-за дождя затопило улицы.

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