Семья из России пропала при невыясненных обстоятельствах на отдыхе в Турции. Мать с ребёнком и её гражданский муж бесследно исчезли на территории страны.

Как сообщает «Росбалт», о пропаже семьи заявили родственники. Посольство России выясняет у компетентных органов Турции, находится ли в стране пропавшая семья россиян.

С какими целями граждане России отправились в Турцию, не сообщается. Может ли идти речь о вербовке исламистами, в данный момент неизвестно.