Семья из России уехала отдыхать и без вести пропала в Турции
Сегодня 11:26
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Семья из России пропала при невыясненных обстоятельствах на отдыхе в Турции. Мать с ребёнком и её гражданский муж бесследно исчезли на территории страны.
Как сообщает «Росбалт», о пропаже семьи заявили родственники. Посольство России выясняет у компетентных органов Турции, находится ли в стране пропавшая семья россиян.
С какими целями граждане России отправились в Турцию, не сообщается. Может ли идти речь о вербовке исламистами, в данный момент неизвестно.
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