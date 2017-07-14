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Семья из России уехала отдыхать и без вести пропала в Турции

Сегодня 11:26
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Sailingcup.ru

Семья из России пропала при невыясненных обстоятельствах на отдыхе в Турции. Мать с ребёнком и её гражданский муж бесследно исчезли на территории страны.

Как сообщает «Росбалт», о пропаже семьи заявили родственники. Посольство России выясняет у компетентных органов Турции, находится ли в стране пропавшая семья россиян.

С какими целями граждане России отправились в Турцию, не сообщается. Может ли идти речь о вербовке исламистами, в данный момент неизвестно.

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