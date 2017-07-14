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Производители шоколада массово обманывают покупателей

Сегодня 12:25
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
magazine.planetariahotels.com

Вместо натурального молочного шоколада потребители зачастую рискуют купить подделку.

Специалисты Роскачества исследовали образцы наиболее популярных марок молочного шоколада и выяснили, что в 25 процентах случаев состав плиток не соответствует той информации, которая содержится на упаковке.

Использование наименования «молочный шоколад» на такой продукции вводит потребителя в заблуждение, — цитируют «Известия» заместителя руководителя Роскачества Елену Саратцеву.

В связи с этим организация предложила Минсельхозу изменить требования к молочному шоколаду. В частности, определить норму содержания какао-бобов и молока в шоколаде. Если производители не выполнят эти требования, то они не смогут писать на этикетке «молочный шоколад». Изменения необходимо будет внести техрегламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В Минсельхозе сообщили, что Белоруссия уже разрабатывает изменения в техрегламент в части установления дополнительных требований к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам. В разработке документа участвует и российская сторона.

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