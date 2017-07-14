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Лучшие уличные художники преображают Новокузнецк

Сегодня 12:40
382
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Иван Иволин

В Новокузнецке продолжается фестиваль «Неделя уличного искусства», организованный при поддержке «Сибирской генерирующей компании». Граффити-художники из различных уголков России и стран Европы преображают объекты в Новокузнецке.

Как рассказали организаторы фестиваля, Марина Ягода уже закончила свою работу, которую можно увидеть по адресу ул. Энтузиастов, 49.

Гости из Германии накануне провели мастер-класс по скетчингу (техника скоростного рисунка).

Кроме того, приглашенные гости из Европы побывали в гостях у воспитанников детского дома «Ровесник».

Заключительный день фестиваля пройдёт завтра — новокузнечан ждёт незабываемое огненное шоу на площади торжеств.

фото: Иван Иволин

Комментарии 2
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Венz
1 2
Ливневые дожди, град, грозы - всё смоет!
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Аби
0 0
Ливневые дожди, град, грозы - всё смоет!
реалист =)
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