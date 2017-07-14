В Новокузнецке продолжается фестиваль «Неделя уличного искусства», организованный при поддержке «Сибирской генерирующей компании». Граффити-художники из различных уголков России и стран Европы преображают объекты в Новокузнецке.
Как рассказали организаторы фестиваля, Марина Ягода уже закончила свою работу, которую можно увидеть по адресу ул. Энтузиастов, 49.
Гости из Германии накануне провели мастер-класс по скетчингу (техника скоростного рисунка).
Кроме того, приглашенные гости из Европы побывали в гостях у воспитанников детского дома «Ровесник».
Заключительный день фестиваля пройдёт завтра — новокузнечан ждёт незабываемое огненное шоу на площади торжеств.
фото: Иван Иволин
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