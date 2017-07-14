Едва резонансная история с Дианой Шурыгиной утихла, как в Сети вновь заговорили о ней.

На этот раз главным объектом внимания стала не сама девушка, а Первый канал. В отношении него составили административный протокол. Причина — нарушение времени выхода в эфир нескольких выпусков программы «Пусть говорят» о несовершеннолетней Диане Шурыгиной. Об этом заявила начальник управления надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина, сообщает РИА Новости.

Как пояснила чиновница, Первый канал нарушил закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Напомним, история изнасилования несовершеннолетней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной вызвала сильный общественный резонанс. О девушке вышло несколько выпусков шоу «Пусть говорят». По версии следствия, 18-летний Сергей Семёнов изнасиловал Диану. Он получил три года лишения свободы в колонии строго режима (первоначально суд назначил ему восемь лет лишения свободы).

Однако после выхода передач многие встали на сторону молодого человека, оспаривая многочисленные экспертизы и обвиняя Диану в распущенности и лжи. Также вся ситуация породила бесчисленное число интернет-мемов. В итоге россияне ополчились против шоу «Пусть говорят» и даже создали петицию с просьбой убрать его с Первого канала. Тем временем популярный блогер Enjoykin сделал из Дианы Шурыгиной певицу.