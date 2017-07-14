Стоимость минимального набора продуктов резко возросла.

Причиной стало стремительное подорожание плодоовощной продукции в июне. В результате продуктовая корзина, по данным Росстата, «потяжелела» почти на 15 процентов, сообщает novokuznetsk.su.

По словам экспертов, в июне набор из 33 продуктов в среднем по стране стоил уже 4233,2 рубля, увеличившись по отношению к майским показателям на 5 процентов. Это максимальное повышение с начала года.

В Минэкономразвития винят во всё холодное лето. Собственные запасы уже истощены, и восполнять пришлось за счёт более дорогой импортной продукции.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о возможном росте цен на овощи и фрукты из-за холодной погоды.

Для справки: В минимальный набор продуктов питания входят 33 наименования: баранина, свинина, говядина, а также курица и рыба. Также он включает молочные продукты, овощи и фрукты, яйца, хлеб, крупы, вермишель, подсолнечное и сливочное масло, чай, сладости, сахар и соль. При расчётах служба статистики использует средние цены на продукцию с учетом объёмов потребления товаров.