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Продуктовая корзина россиян подорожала

Сегодня 13:30
474
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
24ua-lviv.com

Стоимость минимального набора продуктов резко возросла.

Причиной стало стремительное подорожание плодоовощной продукции в июне. В результате продуктовая корзина, по данным Росстата, «потяжелела» почти на 15 процентов, сообщает novokuznetsk.su.

По словам экспертов, в июне набор из 33 продуктов в среднем по стране стоил уже 4233,2 рубля, увеличившись по отношению к майским показателям на 5 процентов. Это максимальное повышение с начала года.

В Минэкономразвития винят во всё холодное лето. Собственные запасы уже истощены, и восполнять пришлось за счёт более дорогой импортной продукции.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о возможном росте цен на овощи и фрукты из-за холодной погоды.

Для справки: В минимальный набор продуктов питания входят 33 наименования: баранина, свинина, говядина, а также курица и рыба. Также он включает молочные продукты, овощи и фрукты, яйца, хлеб, крупы, вермишель, подсолнечное и сливочное масло, чай, сладости, сахар и соль. При расчётах служба статистики использует средние цены на продукцию с учетом объёмов потребления товаров.

Комментарии 4
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Не важно
1 1
Бред))))
Да нет, хлеб вроде перечислили.
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Кстати:
1 0
В прошлом году Тулеев и директор Максимов на словах подняли зарплату работникам завода ферросплавов на 10 процентов.
Весь город обзавидовался обещанному, кое-кто от зависти покончил жизнь самоубийством ... .
Но ... мы понимаем актуальность положения Сирии, Лугандонии, необходимость прощения долгов Киргизии, и пр., пр. государственные вопросы ... .
В итоге: забыли мы про эти 10 процентов, и являемся образцовым коллективом патриотизма в городе.
А гордому человеку цены не страшны - равняйтесь на нас !
(Мы даже ни разу не упрекнули наших руководителей, а Александра Александровича Максимова двинули в депутаты государственной Думы. Мы ЕДИНЫ !2!!3!!!)
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жека
0 0
В прошлом году Тулеев и директор Максимов на словах подняли зарплату работникам завода ферросплавов на 10 процентов.
Весь город обзавидовался обещанному, кое-кто от зависти покончил жизнь самоубийством ... .
Но ... мы понимаем актуальность положения Сирии, Лугандонии, необходимость прощения долгов Киргизии, и пр., пр. государственные вопросы ... .
В итоге: забыли мы про эти 10 процентов, и являемся образцовым коллективом патриотизма в городе.
А гордому человеку цены не страшны - равняйтесь на нас !
(Мы даже ни разу не упрекнули наших руководителей, а Александра Александровича Максимова двинули в депутаты государственной Думы. Мы ЕДИНЫ !2!!3!!!)
За путина, всех порчу)
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