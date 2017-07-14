В интернете появились в продаже духи с запахом Омска. Стоит новое чудо парфюмерного искусства довольно дорого.

Жительница Омска Мария Савченко выставила своё творение на продажу на сайте «Ярмарка мастеров». Мастер подчёркивает — это не просто духи, а парфюмерный тотем. То есть «предмет бытовой магии» в формате духов.

Парфюм с ароматом Омска «#55» стал первым в линейке «тотемов мест с особыми энергиями». Омск по версии Марии пахнет тополями, ивой и соснами.

«Аромат вызывает стойкие ассоциации с соснами, прогретой жарким солнцем степью, полынными загородными проездами, никогда не знавшими асфальта, старыми ивами, которыми славится Омск, просторами до горизонта и немножко с железной дорогой, как, впрочем, с дорогой вообще».

Тотемный парфюм, уверяет автор, позволяет корректировать настроение и отношение к себе, защищает от негатива, избавляет от навязчивых мыслей и страхов. Парфюмер готова изготовить ароматы городов и мест силы по заказу.

Цена у сибирского парфюма довольно высокая — за 5 мл придётся выложить 1950 руб., за 10 — 3550 руб. Возможно и большие объёмы, но по договорённости.

Напомним, в 2015 году в Шерегеше появились оригинальные сувениры — консервы с запахом Горной Шории. В интернете сибирякам также часто предлагают необычные вещи. Так, недавно житель Новосибирска выставил на продажу листок клевера за 6 млн руб.