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Сибирячка продает в интернете парфюм с запахом родного города

Сегодня 13:50
426
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
farketmez.com

В интернете появились в продаже духи с запахом Омска. Стоит новое чудо парфюмерного искусства довольно дорого.

Жительница Омска Мария Савченко выставила своё творение на продажу на сайте «Ярмарка мастеров». Мастер подчёркивает — это не просто духи, а парфюмерный тотем. То есть «предмет бытовой магии» в формате духов.

Парфюм с ароматом Омска «#55» стал первым в линейке «тотемов мест с особыми энергиями». Омск по версии Марии пахнет тополями, ивой и соснами.

«Аромат вызывает стойкие ассоциации с соснами, прогретой жарким солнцем степью, полынными загородными проездами, никогда не знавшими асфальта, старыми ивами, которыми славится Омск, просторами до горизонта и немножко с железной дорогой, как, впрочем, с дорогой вообще».

Тотемный парфюм, уверяет автор, позволяет корректировать настроение и отношение к себе, защищает от негатива, избавляет от навязчивых мыслей и страхов. Парфюмер готова изготовить ароматы городов и мест силы по заказу.

Цена у сибирского парфюма довольно высокая — за 5 мл придётся выложить 1950 руб., за 10 — 3550 руб. Возможно и большие объёмы, но по договорённости.

Напомним, в 2015 году в Шерегеше появились оригинальные сувениры — консервы с запахом Горной Шории. В интернете сибирякам также часто предлагают необычные вещи. Так, недавно житель Новосибирска выставил на продажу листок клевера за 6 млн руб.

Комментарии 6
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Дон Хенаро 44415
8 0
А духи с запахом общественного туалета в Саду Металлургов никто продать не хочет? Желательно мэру города,подарить...чтоб обратил внимание на этот сральник в центральном парке города...
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Пупс новокузнецкий
0 0
Дон Хенаро:
А духи с запахом общественного туалета в Саду Металлургов никто продать не хочет? Желательно мэру города,подарить...чтоб обратил внимание на этот сральник в центральном парке города...
Молодец! Насмешил Хенаро, настроение поднял.
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Дон Хенаро 44415
0 0
Молодец! Насмешил Хенаро, настроение поднял.
Да вот, окроме шуток, мне интересно Кузнецов бывал там вообще?...
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Олька
0 0
Люди реально делают деньги из воздуха...
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Пупс новокузнецкий
0 0
Дон Хенаро:
Да вот, окроме шуток, мне интересно Кузнецов бывал там вообще?...
Где? В туалете? Нет, наверное.)))
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Акрихин
0 0
Дон Хенаро:
А духи с запахом общественного туалета в Саду Металлургов никто продать не хочет? Желательно мэру города,подарить...чтоб обратил внимание на этот сральник в центральном парке города...
Так вы его и засрали))))
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