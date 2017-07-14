Насекомые по неизвестным причинам роятся на открытой местности.
Так, пчелиную семью обнаружили на территории одного из детских садов в Кузнецком районе. Горожане сообщили об этом в социальных сетях, а руководство садика быстро отреагировало на публикацию. На место вызвали пчеловода, который забрал насекомых к себе на пасеку, сообщает novokuznetsk.su.
Аналогичный сигнал поступил из Новоильинского района. Там пчёлы облюбовали один из дворов.
В июне горожане заметили пчелиный рой на проспекте Ермакова.
Такое поведение пчёл, оказывается, характерно не только в Новокузнецке. Жители Тюмени недавно обнаружили пчелиное гнездо прямо на лавочке во дворе.
По словам экспертов, ничего необычного в этом нет. Насекомые роятся вокруг пчеломатки, за которой они последовали. Однако почему она выбирает открытую местность — непонятно.
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