Насекомые по неизвестным причинам роятся на открытой местности.

Так, пчелиную семью обнаружили на территории одного из детских садов в Кузнецком районе. Горожане сообщили об этом в социальных сетях, а руководство садика быстро отреагировало на публикацию. На место вызвали пчеловода, который забрал насекомых к себе на пасеку, сообщает novokuznetsk.su.

Аналогичный сигнал поступил из Новоильинского района. Там пчёлы облюбовали один из дворов.

В июне горожане заметили пчелиный рой на проспекте Ермакова.

Такое поведение пчёл, оказывается, характерно не только в Новокузнецке. Жители Тюмени недавно обнаружили пчелиное гнездо прямо на лавочке во дворе.

По словам экспертов, ничего необычного в этом нет. Насекомые роятся вокруг пчеломатки, за которой они последовали. Однако почему она выбирает открытую местность — непонятно.