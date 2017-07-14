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Проезд в маршрутках Новокузнецка станет дешевле — названа дата

Проезд в маршрутках Новокузнецка станет дешевле — названа дата

Сегодня 14:14
1464
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img.ttransport.ru

Новокузнецкие автобизнесмены сдержали слово и снизили стоимость проезда в транспорте.

Уже завтра, 15 июля, пассажиры некоторых маршруток будут платить за поездку не 18, а 16 рублей (по транспортной карте 15 рублей). Как ранее сообщал ВашГород.ру, изменения коснутся маршрутов №№ 90, 94, 88, 47, 47а, 14. На остальных частных маршрутах плата останется прежней — 18 рублей.

Напомним, ранее автоперевозчики заявляли об увеличении стоимости проезда до 25 рублей с 15 июля. Эта информация вызвала большой общественный резонанс. Активисты призывали горожан бойкотировать маршрутки, а местные власти высказывались о необоснованности столь резкого повышения тарифов.

Комментарии 21
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Дон Хенаро 44415
9 0

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1
5 6

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Сейчас ПАЗоводы возьмут кредит, для доплаты до себестоимости)))
Заботятся о бедном населении больше чем мэр)))
А по теме, все равно они кАзлы.
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Андрей
3 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Нет, это другая маркетинговая стратегия. Засчет увеличения числа пассажиров выйдут в прибыль! :)
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1
17 2
Зачем первый коммент стерли??? Ни чего там не было плохого!
Начинаете превращаться в сити н, сайт с цензурой?
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Дон Хенаро 44415
22 0
Зачем первый коммент стерли??? Ни чего там не было плохого!
Начинаете превращаться в сити н, сайт с цензурой?
Восстановим коммент) Им не понравилось слово, запиканное точками)))
"Если они могут себе позволить снизить цену, значит то что они работают ниже рентабельности ЛОЖЬ и провокация"
Модераторы ВГ,так лучше звучит?
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Михаил Шестаков 26603
3 1
Зачем первый коммент стерли??? Ни чего там не было плохого!
Начинаете превращаться в сити н, сайт с цензурой?
Первый комментарий содержал нецензурное слово с пропущенными буквами, поэтому по требованию роскомнадзора мы должны удалять подобные комментарии.
Пишите комментарии без употребления нецензурных слов, и ваши комментарии не будут удалять, конечно, если вы не призываете в тексте сообщения к насилию, геноциду, экстремизму или другому противоправному действию.
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Корякова
11 3
С 1 го января повысим до 32 р, вот и весь маркетинг)
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Добрые люди говорят...
5 0
... никак не могу понять: почему маршрутки которые идут по ул. Ленина игнорируют остановку Анодная?
Все идут мимо не обращая внимание на стоящих потенциальных пассажиров!
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stek
9 0
... никак не могу понять: почему маршрутки которые идут по ул. Ленина игнорируют остановку Анодная?
Все идут мимо не обращая внимание на стоящих потенциальных пассажиров!
У водителей маршруток на уме всё, что угодно (график, деньги, бензин и т.д.), но только не пассажиры......
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Вася
0 8
Михаил Шестаков:
Первый комментарий содержал нецензурное слово с пропущенными буквами, поэтому по требованию роскомнадзора мы должны удалять подобные комментарии.
Пишите комментарии без употребления нецензурных слов, и ваши комментарии не будут удалять, конечно, если вы не призываете в тексте сообщения к насилию, геноциду, экстремизму или другому противоправному действию.
подстилки ркн (((
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Вася
1 0
Зачем первый коммент стерли??? Ни чего там не было плохого!
Начинаете превращаться в сити н, сайт с цензурой?
Сити н удаляет комменты не потому что они что то нарушают а потому что в них синдром ВАХТЕРА ))) они считают себя пупом земли самыми крутыми мас медиа в городе!
А по сути у них даже мозгов не хватает что бы скрыть опросы которые четко показывают круг их аудитории!
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Дон Хенаро 44415
5 3
Михаил Шестаков:
Первый комментарий содержал нецензурное слово с пропущенными буквами, поэтому по требованию роскомнадзора мы должны удалять подобные комментарии.
Пишите комментарии без употребления нецензурных слов, и ваши комментарии не будут удалять, конечно, если вы не призываете в тексте сообщения к насилию, геноциду, экстремизму или другому противоправному действию.
Позвольте с Вами и с Роскомнадзором не согласиться, русский мат является неотъемлемой частью русского языка, матерные выражения находили на берестяных грамотах 12-13х веков и я считаю что использование обсценной лексики вполне допустимо. Особенно на ресурсе с пометкой 18+.
И если еще призыва к противоправным действия как то оправданы, то запрещать крепкое словцо, на вполне соответствующие ему события, я считаю излишним...
Поэтому, Михаил, я использовал, использую и буду продолжать использовать нецензурную лексику в комментариях, если событие, описанное в статье ее достойно. Потому что русский мат это часть моего родного языка...и класть я хотел на роскомнадзорный орган другой орган !!!!!
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1
1 0
Михаил Шестаков:
Первый комментарий содержал нецензурное слово с пропущенными буквами, поэтому по требованию роскомнадзора мы должны удалять подобные комментарии.
Пишите комментарии без употребления нецензурных слов, и ваши комментарии не будут удалять, конечно, если вы не призываете в тексте сообщения к насилию, геноциду, экстремизму или другому противоправному действию.
Михаил, вот вчера запикали корректное слово СУ КОННЫЙ фартук. Бешенство антимата?
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1
8 0
подстилки ркн (((
Вася, ты такой Вася.
иди на сити н гунди.
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Мимипроходил
2 1
Дон Хенаро:
Позвольте с Вами и с Роскомнадзором не согласиться, русский мат является неотъемлемой частью русского языка, матерные выражения находили на берестяных грамотах 12-13х веков и я считаю что использование обсценной лексики вполне допустимо. Особенно на ресурсе с пометкой 18+.
И если еще призыва к противоправным действия как то оправданы, то запрещать крепкое словцо, на вполне соответствующие ему события, я считаю излишним...
Поэтому, Михаил, я использовал, использую и буду продолжать использовать нецензурную лексику в комментариях, если событие, описанное в статье ее достойно. Потому что русский мат это часть моего родного языка...и класть я хотел на роскомнадзорный орган другой орган !!!!!
С мамкой со своей спорить будешь и капризничать. Или ты бойцовского клуба начитался/насмотрелся? Против системы борцун? Ну так действуй не в комментариях, а на деле. Роскомнадзор будет иметь вг, а не агрошкольника, который хочет казаться взрослым за счет использования брани.
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Диман
3 1
Надеюсь к новому году пересяду на авто
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Вася
0 0
С мамкой со своей спорить будешь и капризничать. Или ты бойцовского клуба начитался/насмотрелся? Против системы борцун? Ну так действуй не в комментариях, а на деле. Роскомнадзор будет иметь вг, а не агрошкольника, который хочет казаться взрослым за счет использования брани.
Да кому вообще ваш РКН нужен ? он делает благое дело - побуждает 90 процентов пользователи рунет совершенствовать компьютерную грамотность ища новые пути обхода тупых блокировок!
Их борьба это не что иное как тупое отмывание бабла - что они с рутрекером что то сделали ? да как ссали против ветра так и ссут!
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Митрич
0 0
Дон Хенаро:
Позвольте с Вами и с Роскомнадзором не согласиться, русский мат является неотъемлемой частью русского языка, матерные выражения находили на берестяных грамотах 12-13х веков и я считаю что использование обсценной лексики вполне допустимо. Особенно на ресурсе с пометкой 18+.
И если еще призыва к противоправным действия как то оправданы, то запрещать крепкое словцо, на вполне соответствующие ему события, я считаю излишним...
Поэтому, Михаил, я использовал, использую и буду продолжать использовать нецензурную лексику в комментариях, если событие, описанное в статье ее достойно. Потому что русский мат это часть моего родного языка...и класть я хотел на роскомнадзорный орган другой орган !!!!!
Во дебил! Чем-то Мишу напоминаешь!
Хрена, ты совсем тронулся или как? :-))) Кому ты тут что втираешь? Что законы неправильные и поэтьому их не нужно соблюдать?
Да-а, Хрена, я всегда говорил что ты ....., но то, что до такой степени.... :-))))
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Дон Хенаро 44415
0 0
Во дебил! Чем-то Мишу напоминаешь!
Хрена, ты совсем тронулся или как? :-))) Кому ты тут что втираешь? Что законы неправильные и поэтьому их не нужно соблюдать?
Да-а, Хрена, я всегда говорил что ты ....., но то, что до такой степени.... :-))))
Да-а Митрич)) ты такой митрич...я кому то что то втираю?) Не хочешь не читай)))) Я поясняю свою позицию по данному вопросу. По поводу законов? Да с радостью нарушаю, не поверишь,каждый день, пользуюсь анонимайзером, и скачиваю с торрента пиратский аудио - видео контент.) И не за что не поверю что ты этого не делаешь)Так что формально ты тоже нарушаешь закон)) А в данном случае модераторы ВГ пресекли нарушение закона.Молодцы прям, ха ха)) И "неправильных" законов последнее время слишком много...
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Олька
0 1
Интересно, как сейчас поведут себя те, кто кричал в комментариях, что будут бойкотировать маршрутки и докладывать о малейшем нарушении?)))) все забудут и поедут на маршрутках как миленькие?))))
Не думайте, что ваши негативные настроения спровоцировали такой шаг. Корюкова пошла на это лишь потому, что муниципалы не стали бы поднимать стоимость проезда.
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Илья
0 0
Ну и пусть душат, зато будем ездить сейчас также как и на муниципалке но зато быстрее и поконфортнее. Кузнецов заикался что хочет сделать дотации на часников, значит он сам хочет избавиться от муниципалок. В других городах уже давно часники заправляют всем транспортном и все норм. Главное что ФАС может регулировать вопрос повышения цен.
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