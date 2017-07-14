Новокузнецкие автобизнесмены сдержали слово и снизили стоимость проезда в транспорте.
Уже завтра, 15 июля, пассажиры некоторых маршруток будут платить за поездку не 18, а 16 рублей (по транспортной карте 15 рублей). Как ранее сообщал ВашГород.ру, изменения коснутся маршрутов №№ 90, 94, 88, 47, 47а, 14. На остальных частных маршрутах плата останется прежней — 18 рублей.
Напомним, ранее автоперевозчики заявляли об увеличении стоимости проезда до 25 рублей с 15 июля. Эта информация вызвала большой общественный резонанс. Активисты призывали горожан бойкотировать маршрутки, а местные власти высказывались о необоснованности столь резкого повышения тарифов.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Сейчас ПАЗоводы возьмут кредит, для доплаты до себестоимости)))
Заботятся о бедном населении больше чем мэр)))
А по теме, все равно они кАзлы.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Нет, это другая маркетинговая стратегия. Засчет увеличения числа пассажиров выйдут в прибыль! :)
Начинаете превращаться в сити н, сайт с цензурой?
Начинаете превращаться в сити н, сайт с цензурой?
"Если они могут себе позволить снизить цену, значит то что они работают ниже рентабельности ЛОЖЬ и провокация"
Модераторы ВГ,так лучше звучит?
Начинаете превращаться в сити н, сайт с цензурой?
Пишите комментарии без употребления нецензурных слов, и ваши комментарии не будут удалять, конечно, если вы не призываете в тексте сообщения к насилию, геноциду, экстремизму или другому противоправному действию.
Все идут мимо не обращая внимание на стоящих потенциальных пассажиров!
Все идут мимо не обращая внимание на стоящих потенциальных пассажиров!
Первый комментарий содержал нецензурное слово с пропущенными буквами, поэтому по требованию роскомнадзора мы должны удалять подобные комментарии.
Пишите комментарии без употребления нецензурных слов, и ваши комментарии не будут удалять, конечно, если вы не призываете в тексте сообщения к насилию, геноциду, экстремизму или другому противоправному действию.
Начинаете превращаться в сити н, сайт с цензурой?
А по сути у них даже мозгов не хватает что бы скрыть опросы которые четко показывают круг их аудитории!
Первый комментарий содержал нецензурное слово с пропущенными буквами, поэтому по требованию роскомнадзора мы должны удалять подобные комментарии.
Пишите комментарии без употребления нецензурных слов, и ваши комментарии не будут удалять, конечно, если вы не призываете в тексте сообщения к насилию, геноциду, экстремизму или другому противоправному действию.
И если еще призыва к противоправным действия как то оправданы, то запрещать крепкое словцо, на вполне соответствующие ему события, я считаю излишним...
Поэтому, Михаил, я использовал, использую и буду продолжать использовать нецензурную лексику в комментариях, если событие, описанное в статье ее достойно. Потому что русский мат это часть моего родного языка...и класть я хотел на роскомнадзорный орган другой орган !!!!!
Первый комментарий содержал нецензурное слово с пропущенными буквами, поэтому по требованию роскомнадзора мы должны удалять подобные комментарии.
Пишите комментарии без употребления нецензурных слов, и ваши комментарии не будут удалять, конечно, если вы не призываете в тексте сообщения к насилию, геноциду, экстремизму или другому противоправному действию.
иди на сити н гунди.
Позвольте с Вами и с Роскомнадзором не согласиться, русский мат является неотъемлемой частью русского языка, матерные выражения находили на берестяных грамотах 12-13х веков и я считаю что использование обсценной лексики вполне допустимо. Особенно на ресурсе с пометкой 18+.
И если еще призыва к противоправным действия как то оправданы, то запрещать крепкое словцо, на вполне соответствующие ему события, я считаю излишним...
Поэтому, Михаил, я использовал, использую и буду продолжать использовать нецензурную лексику в комментариях, если событие, описанное в статье ее достойно. Потому что русский мат это часть моего родного языка...и класть я хотел на роскомнадзорный орган другой орган !!!!!
Их борьба это не что иное как тупое отмывание бабла - что они с рутрекером что то сделали ? да как ссали против ветра так и ссут!
Позвольте с Вами и с Роскомнадзором не согласиться, русский мат является неотъемлемой частью русского языка, матерные выражения находили на берестяных грамотах 12-13х веков и я считаю что использование обсценной лексики вполне допустимо. Особенно на ресурсе с пометкой 18+.
И если еще призыва к противоправным действия как то оправданы, то запрещать крепкое словцо, на вполне соответствующие ему события, я считаю излишним...
Поэтому, Михаил, я использовал, использую и буду продолжать использовать нецензурную лексику в комментариях, если событие, описанное в статье ее достойно. Потому что русский мат это часть моего родного языка...и класть я хотел на роскомнадзорный орган другой орган !!!!!
Хрена, ты совсем тронулся или как? :-))) Кому ты тут что втираешь? Что законы неправильные и поэтьому их не нужно соблюдать?
Да-а, Хрена, я всегда говорил что ты ....., но то, что до такой степени.... :-))))
Хрена, ты совсем тронулся или как? :-))) Кому ты тут что втираешь? Что законы неправильные и поэтьому их не нужно соблюдать?
Да-а, Хрена, я всегда говорил что ты ....., но то, что до такой степени.... :-))))
Не думайте, что ваши негативные настроения спровоцировали такой шаг. Корюкова пошла на это лишь потому, что муниципалы не стали бы поднимать стоимость проезда.