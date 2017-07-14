Новокузнецкие автобизнесмены сдержали слово и снизили стоимость проезда в транспорте.

Уже завтра, 15 июля, пассажиры некоторых маршруток будут платить за поездку не 18, а 16 рублей (по транспортной карте 15 рублей). Как ранее сообщал ВашГород.ру, изменения коснутся маршрутов №№ 90, 94, 88, 47, 47а, 14. На остальных частных маршрутах плата останется прежней — 18 рублей.

Напомним, ранее автоперевозчики заявляли об увеличении стоимости проезда до 25 рублей с 15 июля. Эта информация вызвала большой общественный резонанс. Активисты призывали горожан бойкотировать маршрутки, а местные власти высказывались о необоснованности столь резкого повышения тарифов.