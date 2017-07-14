Жертвой ЧП едва не стал припаркованный автомобиль.

Инцидент произошёл днём 14 июля на проспекте Ленина, около ТЦ «Зимняя вишня».

По сообщениям пользователей «ВКонтакте», там прорвало трубопровод. Холодная вода хлынула вверх на несколько метров. Подлетевший вверх канализационный люк упал в нескольких сантиметрах от припаркованной иномарки.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК):

В Кемерове сейчас в рамках подготовки к новому отопительному сезону проходят плановые гидравлические испытания тепловых сетей. В пятницу, 14 июля, в ходе испытаний трубопроводов произошло повреждение подземного участка теплотрассы на проспекте Ленина возле ТЦ «Зимняя вишня». Повреждение сопровождалось выходом на поверхность сетевой воды температурой не выше 40 градусов Цельсия, что соответствует правилам безопасности при испытаниях тепловых сетей. Этот участок тепловой сети был оперативно отключен.

В результате инцидента пострадавших нет. Ситуация находится под контролем специалистов Кемеровской теплосетевой компании (входит в СГК). Ремонтные бригады работают на месте происшествия. Опасности для людей и транспорта нет, — сообщили в СГК.