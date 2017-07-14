С туристов в Крыму начали требовать курортный сбор
Сегодня 15:27
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Мошенники не дремлют.
Отдыхающих в Крыму предупредили об аферистах. Они требуют с туристов заплатить курортный сбор. Однако, по словам главы комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, никаких курортных сборов не вводилось.
Отдыхающих в Крыму просят быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников, сообщает РИА Новости.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, сейчас в России только рассматривается законопроект о курортных сборах для туристов.
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Где свобода передвижения согласно Конституции?
Депутутки антинародные.