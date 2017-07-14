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Проезд в маршрутках Новокузнецка станет дешевле — названа дата

С туристов в Крыму начали требовать курортный сбор

Сегодня 15:27
517
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
choiz.me

Мошенники не дремлют.

Отдыхающих в Крыму предупредили об аферистах. Они требуют с туристов заплатить курортный сбор. Однако, по словам главы комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, никаких курортных сборов не вводилось.

Отдыхающих в Крыму просят быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, сейчас в России только рассматривается законопроект о курортных сборах для туристов.

Комментарии 3
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18 0
Да сам закон о подобных сборах, уже мошеничество!
Где свобода передвижения согласно Конституции?
Депутутки антинародные.
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0 11
Да сам закон о подобных сборах, уже мошеничество!
Где свобода передвижения согласно Конституции?
Депутутки антинародные.
Я тоже против этих сборов, т.к. отдыхаем семьей на наших курортах. Но! При чем тут свобода передвижения-то? Кто вам запрещает ехать в Крым, Краснодарский край, Алтай? То, что стоимость повысится в 2018 году на 100 р. за день, никоим образом не ограничивает вас в передвижениях
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1
8 0
Я тоже против этих сборов, т.к. отдыхаем семьей на наших курортах. Но! При чем тут свобода передвижения-то? Кто вам запрещает ехать в Крым, Краснодарский край, Алтай? То, что стоимость повысится в 2018 году на 100 р. за день, никоим образом не ограничивает вас в передвижениях
Тебе глупому за выход из квартиры 100 р сделают, и будешь рад? Тебя же не ограничили, тебя с зади имеют.
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