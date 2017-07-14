ВашГород.ру с помощью сайта по поиску недвижимости БудуДома.ру выбрал выгодные предложения квартир в разных районах Новокузнецка.

В центре можно приобрести стандартную однокомнатную квартиру площадью 31 кв. м за 860 тысяч рублей на Курако, 30.

Квартира находится на последнем этаже в 5-этажном доме. В объявлении отмечается, что собственниками заменены трубы водоснабжения и отопления. Также управляющей компанией был произведён ремонт кровли, фасада и придомовой территории.

В Заводском районе однокомнатную квартиру площадью 30 кв. м на улице Станционная, 9 можно приобрести за 520 тысяч рублей.

В квартире установлены пластиковые окна и новая входная дверь. Балкон не застеклен. Проведен интернет. Рядом находится магазин, железнодорожная станция и Автобусная остановка. Придомовая территория ухоженная и оборудована парковочными местами.

В Кузнецком районе на улице Обнорского, 96 квартиру на втором этаже в хрущёвке продают за 835 тысяч рублей. Площадь объекта составляет 30 кв. м.

«Уютная теплая квартира в нормальном состоянии, окна пластиковые, балкон застеклён, ванна кафель имеется водонагреватель, водосчётчики и электросчётчики поменяны, входная дверь хорошая новая. Дом кирпичный, расположен рядом с остановкой общественного транспорта, Все необходимое рядом», — говорится в объявлении.

Есть квартиры, которые можно приобрести, используя материнский капитал за второго и третьего детей. Так, с небольшой доплатой можно заселится в квартиру на улице Челюскина, 3 стоимостью 690 тысяч рублей.

Площадь квартиры составляет 33 кв. м. Жильё нуждается в ремонте. Рядом находятся детские сады и школа.

В Новоильинском районе самая дешёвая квартира из всех предложенных стоит 1 миллион рублей. Объект площадью 30 кв. м. находится на Архитекторов, 16.

В квартире установлены пластиковые окна, межкомнатные двери. В Коридоре и на кухне пол выложен кафелем с технологией «теплый пол».

В Орджоникидзевском районе в Байдаевке, на улице Мурманская, 33, можно купить «однушку» за 740 тысяч рублей площадью 33 кв. м.

Кирпичный дом. Санузел совмещённый. Квартира требует ремонта. Дом находится не на оживлённой улице. От дороги дом отгорожен деревьями и пешеходной дорожкой. Тихий, зелёный двор. Во дворе есть детская площадка.