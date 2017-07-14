Песню в честь Сергея Бобровского написали музыканты из канадской панк-группы The Hextalls.
Клип опубликован в 2015 году, но до сих пор не теряет своей актуальности.
Сергей Бобровский, выступающий сейчас за «Коламбус», прославил Новокузнецк и всю Россию блестящими спортивными достижениями.
В июне этого года хоккеист во второй раз был признан лучшим вратарём НХЛ и стал обладателем престижной награды «Везина Трофи». Первую он получил по итогам сезона 2012/13 годов. Сергей Бобровский — единственный российский вратарь, получавший «Везину Трофи».
Также он попал в первую символическую сборную Национальной хоккейной лиги.
В июле знаменитый спортсмен провёл тренировку для детей в Новокузнецке и поздравил город с грядущим 400-летием. А специально для ВашГород.ру Сергей Бобровский согласился сделать снимок.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Ток чет все моменты западные.. Эй, умельцы, слепите как сейвы с олимпиады и матчей за сборную!