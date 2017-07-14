Песню в честь Сергея Бобровского написали музыканты из канадской панк-группы The Hextalls.

Клип опубликован в 2015 году, но до сих пор не теряет своей актуальности.

Сергей Бобровский, выступающий сейчас за «Коламбус», прославил Новокузнецк и всю Россию блестящими спортивными достижениями.

В июне этого года хоккеист во второй раз был признан лучшим вратарём НХЛ и стал обладателем престижной награды «Везина Трофи». Первую он получил по итогам сезона 2012/13 годов. Сергей Бобровский — единственный российский вратарь, получавший «Везину Трофи».

Также он попал в первую символическую сборную Национальной хоккейной лиги.

В июле знаменитый спортсмен провёл тренировку для детей в Новокузнецке и поздравил город с грядущим 400-летием. А специально для ВашГород.ру Сергей Бобровский согласился сделать снимок.