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Клип о воспитаннике новокузнецкого «Металлурга» набирает популярность в Сети

Сегодня 16:12
304
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Песню в честь Сергея Бобровского написали музыканты из канадской панк-группы The Hextalls.

Клип опубликован в 2015 году, но до сих пор не теряет своей актуальности.

Сергей Бобровский, выступающий сейчас за «Коламбус», прославил Новокузнецк и всю Россию блестящими спортивными достижениями.

В июне этого года хоккеист во второй раз был признан лучшим вратарём НХЛ и стал обладателем престижной награды «Везина Трофи». Первую он получил по итогам сезона 2012/13 годов. Сергей Бобровский — единственный российский вратарь, получавший «Везину Трофи».

Также он попал в первую символическую сборную Национальной хоккейной лиги.

В июле знаменитый спортсмен провёл тренировку для детей в Новокузнецке и поздравил город с грядущим 400-летием. А специально для ВашГород.ру Сергей Бобровский согласился сделать снимок.

Комментарии 2
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Серега может!
Ток чет все моменты западные.. Эй, умельцы, слепите как сейвы с олимпиады и матчей за сборную!
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