Музыкантов объединит первый открытый фестиваль бардовской песни.
Мероприятие приурочено к Году Кузнецкого района и 400-летию со дня основания Новокузнецка.
Гостей фестиваля ждёт знакомство с творчеством современных представителей авторской песни из Томска, Барнаула, Кемерова, Новокузнецка и других городов сибирского региона. Зрители смогут не только посмотреть выступления, но и пообщаться с исполнителями, сообщает пресс-служба городской администрации.
Фестиваль состоится 22 июля в 15:00 в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.