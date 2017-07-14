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В Новокузнецке соберутся барды со всей Сибири

Сегодня 16:45
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lobkow.ru

Музыкантов объединит первый открытый фестиваль бардовской песни.

Мероприятие приурочено к Году Кузнецкого района и 400-летию со дня основания Новокузнецка.

Гостей фестиваля ждёт знакомство с творчеством современных представителей авторской песни из Томска, Барнаула, Кемерова, Новокузнецка и других городов сибирского региона. Зрители смогут не только посмотреть выступления, но и пообщаться с исполнителями, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фестиваль состоится 22 июля в 15:00 в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость».

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