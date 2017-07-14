Экспресс-обследование можно будет пройти в передвижном пункте.

Он будет работать в столице Кузбасса с 18 по 26 июля. Обследования проведут специалисты Кемеровского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, сообщает пресс-служба администрации Кузбасса.

Передвижной пункт будет работать в Кемерове по расписанию:

18 июля — площадь рынка «Колос» (улица Марковцева, 26-А).

20 и 27 июля — территория стадиона «Химик» (площадь Кирова).

26 июля — площадь ДК им. 50 лет Октября (улица 40 лет Октября, 18).

Время работы: с 13:00 до 15:00.

В передвижном пункте все желающие смогут получить консультацию специалиста по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

Подробности можно уточнить по телефону: 8(384−2) 51−03−32.