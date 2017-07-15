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Проезд в маршрутках Новокузнецка стал дешевле

В администрации Новокузнецка рассказали о сокращении числа трамваев

Сегодня 08:30
853
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img.ttransport.ru, novokuznetsk.su

В мэрии Новокузнецка прокомментировали информацию об уменьшении количества трамвайных вагонов.

Напомним, один из горожан заметил изменения в расписании трамваев на маршрутах № 5 и № 5а. Новокузнечанин рассказал, что последний рейс по этим маршрутам идёт в 20:00.

Изменения в расписание внесены из-за низкого пассажиропотока и необоснованных затрат работы транспорта. Об этом novokuznetsk.su сообщили в управлении по транспорту и связи.

На маршрутах 5 и 5а вечером «количество пассажиров в салоне трамвая за рейс составляло не более 5 человек». В связи с этим последний рейс на маршрутах № 5, № 5а был изменён с 23:00 часов на 21:00.

При этом общее число вагонов и машино-часов осталось прежним: вагоны перераспределены на трамвайные маршруты №№ 2, 6, 8.

Вместо трамваев чиновники советуют горожанам пользоваться автобусами и троллейбусами, маршруты которых проходят по Центральному району:

пр. Металлургов: троллейбусные маршруты №№ 1, 3, 6а, 6; автобусные маршруты №№ 7, 53, 54, 57, 80а, 81;

пр. Орджоникидзе: автобусные маршруты №№ 53, 54, 57;

пр. Дружбы: автобусные маршруты №№ 27, 60.

Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении стоимости проезда в новокузнецких маршрутках.

Комментарии 32
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Павел Фомин
23 1
Складывается впечатление, что муниципальный транспорт искусственно выводится из числа перевозчиков пассажиров, а его правдами и не правдами замещают ПАЗиками.
Администрацию это конечно устраивает. Они сбрасывают с себя заботы о городском транспорте, кидают (как и по всей России) пенсионеров и инвалидов.
Нашей городской администрации скоро вообще нечего будет делать, промышленность частная, больше половины учебных заведений живут на деньги родителей учащихся, в детсадах поборы, муниципальная медицина уходит в прошлое, физкультуры давно нет, а спорт стал коммерческой организацией, к которой администрация не имеет отношения, торговля частная, да ещё, вдобавок иногородняя. Транспорт на 60-70% частный. ЖКХ, Водоканал, электроснабжение - не под властью города. Как и полиция.
Да куда не кинь - всё не подконтрольное муниципалитету!
Вопрос: а зачем вообще нужна администрация?
Как и горсовет.
Кредиты, не понятно на что уходящие, брать?
Помнится, когда то, все денежные поступления и их распределения были прозрачными, отчёты о расходовании показывали по местному ТВ, печатали в городских газетах...
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сова
5 6
Складывается впечатление, что муниципальный транспорт искусственно выводится из числа перевозчиков пассажиров, а его правдами и не правдами замещают ПАЗиками.
Администрацию это конечно устраивает. Они сбрасывают с себя заботы о городском транспорте, кидают (как и по всей России) пенсионеров и инвалидов.
Нашей городской администрации скоро вообще нечего будет делать, промышленность частная, больше половины учебных заведений живут на деньги родителей учащихся, в детсадах поборы, муниципальная медицина уходит в прошлое, физкультуры давно нет, а спорт стал коммерческой организацией, к которой администрация не имеет отношения, торговля частная, да ещё, вдобавок иногородняя. Транспорт на 60-70% частный. ЖКХ, Водоканал, электроснабжение - не под властью города. Как и полиция.
Да куда не кинь - всё не подконтрольное муниципалитету!
Вопрос: а зачем вообще нужна администрация?
Как и горсовет.
Кредиты, не понятно на что уходящие, брать?
Помнится, когда то, все денежные поступления и их распределения были прозрачными, отчёты о расходовании показывали по местному ТВ, печатали в городских газетах...
И не говорите, ваша правда! Вчера на Запсибе какой салют бабахал минут 20. Это какие деньги! А больные люди даже лечиться в больнице не могут, нет койкомест! При такой погоде, вчера много людей заболели. Теперь побегут в аптеки, какая прибыль будет.
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Светлана
5 2
КАКОЙ АВТОБУС ЕДЕТ ОТ КУЩНЕЦКСТПРЕВСКОГО ДО КОМСОМОЛЬСКОЙ ИЛИ УНИВЕРСАМА????????!!!!!! Об этом никто не подумал, на работу я чего должна на такси добираться?? И так ещё есть несколько остановок!!!!
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Светлана
3 1

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Кузнецкстроевского* от эмоций, аж с ошибкой написал, чёртовы чиновники
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КоляYeti 13759
5 6
И не говорите, ваша правда! Вчера на Запсибе какой салют бабахал минут 20. Это какие деньги! А больные люди даже лечиться в больнице не могут, нет койкомест! При такой погоде, вчера много людей заболели. Теперь побегут в аптеки, какая прибыль будет.
Не считай денег ЕВРАЗ, город здесь не причем, и не 20 мин., а 12, и опиши лучше радость детей и восхищение взрослых от той феерии - работающие папы и мамы заработали тот салют и им по нраву тот праздник красок, бесплатно подобного не устраивают, так что обсуждайте, или осуждайте салют на День города, такие похоже и на 400-летие будут укорять, что все не по ихнему
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ААА
11 1
Раньше трамвай чуть ли не круглосуточно ходил, а сейчас всё режут и режут время и сами маршруты!!! Муниципальных автобусов то же нет, одни маршрутки. Сейчас со 2ой горбольницы в сторону Кузнецка, после 23.00 можно добраться только пешим или на такси. Администрации на людей давно уже забить, только трёп один слыхать и то через раз!
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Павел Фомин
6 1
Раньше трамвай чуть ли не круглосуточно ходил, а сейчас всё режут и режут время и сами маршруты!!! Муниципальных автобусов то же нет, одни маршрутки. Сейчас со 2ой горбольницы в сторону Кузнецка, после 23.00 можно добраться только пешим или на такси. Администрации на людей давно уже забить, только трёп один слыхать и то через раз!
Это значит, что ТЕ, кто имеет возможность ПРИДЕРЖАТЬ муниципалов, или имеют долю в бизнесе маршрутчиков, или на них имеется выход у хозяев маршруток. Вот и выходит, что огромные автобусы и трамваи ходят полупустые и редко, а маршрутки часто, и при том, по маршрутам МУНИЦИПАЛЬНОГО городского транспорта!
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Лилия
4 1
КоляYeti:
Не считай денег ЕВРАЗ, город здесь не причем, и не 20 мин., а 12, и опиши лучше радость детей и восхищение взрослых от той феерии - работающие папы и мамы заработали тот салют и им по нраву тот праздник красок, бесплатно подобного не устраивают, так что обсуждайте, или осуждайте салют на День города, такие похоже и на 400-летие будут укорять, что все не по ихнему
Пир во время чумы !!! Не больше,не меньше.
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алекс
1 0
КоляYeti:
Не считай денег ЕВРАЗ, город здесь не причем, и не 20 мин., а 12, и опиши лучше радость детей и восхищение взрослых от той феерии - работающие папы и мамы заработали тот салют и им по нраву тот праздник красок, бесплатно подобного не устраивают, так что обсуждайте, или осуждайте салют на День города, такие похоже и на 400-летие будут укорять, что все не по ихнему
Колян +1000, плюс тысячу....молодец!
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Металлург
3 2
Пир во время чумы !!! Не больше,не меньше.
Вы это расскажите горновым, сталеварам! Они вкалывают на таких производствах, что мама-не-горюй. И они ЗАСЛУЖИЛИ этот концерт и этот грандиозный фейерверк!
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Екарный бабай
0 2
Колян +1000, плюс тысячу....молодец!
Вы ж антабусы,плюс пять вашей печени.
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Жена и мама сталеваров
6 2
И не говорите, ваша правда! Вчера на Запсибе какой салют бабахал минут 20. Это какие деньги! А больные люди даже лечиться в больнице не могут, нет койкомест! При такой погоде, вчера много людей заболели. Теперь побегут в аптеки, какая прибыль будет.
Знаете, не вам судить, надо ли для работников тяжелого труда устраивать такие праздники! Не вам. Я, как никто, знаю, насколько труд металлургов тяжел. В 40-градусную жару смену 12 часов у конвертера. Это не штаны в офисах просиживать. Муж рассказывает, что каждый год приходит молодежь в цех, но в течение года остается один-два человека на работе, т.к. большинство не выдерживает. Так что оставьте свои оценки при себе! Не ваш это праздник!
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алекс
2 1
Пир во время чумы !!! Не больше,не меньше.
Пир во время чумы....как у вас язык повернулся это сказать или просто не обдуманно брякнуть....Вы работали в ЕВРАЗе хоть один день? Постоянное давление руководства, выполнение обязанностей не связанных с должностными обязанностями, комиссии чуть ли не каждый день по охране труда....этих бездельников так много в красных куртках, постоянная учёба в выходные дни....людей просто выживают с производства на мусорную помойку, уверен что за границей работяги в ЕВРАЗе так не бедствует.....и Коля йети сегодня прав как никогда!!!
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Ветер перемен...
1 0
Конечная,продажная,коррумпированная,антинародная,криминальная,деньгафильная,единорасовская власть. Скоро вы все твари ответите за уничтожение страны и россиян. Имейте ввиду твари,это не я вам пророчу,это история,которая повторяется. А мы,россияне,сделаем всё для уничтожения партии Единорасов и им подобных.
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алекс
0 0
Конечная,продажная,коррумпированная,антинародная,криминальная,деньгафильная,единорасовская власть. Скоро вы все твари ответите за уничтожение страны и россиян. Имейте ввиду твари,это не я вам пророчу,это история,которая повторяется. А мы,россияне,сделаем всё для уничтожения партии Единорасов и им подобных.
Чё такой злой???
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Акрихин
2 1
И не говорите, ваша правда! Вчера на Запсибе какой салют бабахал минут 20. Это какие деньги! А больные люди даже лечиться в больнице не могут, нет койкомест! При такой погоде, вчера много людей заболели. Теперь побегут в аптеки, какая прибыль будет.
На свалку вас, раз не умеете радоваться простым вещам
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Акрихин
0 1

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Акрихин
0 0

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7
14 1
Знаете, не вам судить, надо ли для работников тяжелого труда устраивать такие праздники! Не вам. Я, как никто, знаю, насколько труд металлургов тяжел. В 40-градусную жару смену 12 часов у конвертера. Это не штаны в офисах просиживать. Муж рассказывает, что каждый год приходит молодежь в цех, но в течение года остается один-два человека на работе, т.к. большинство не выдерживает. Так что оставьте свои оценки при себе! Не ваш это праздник!
Муж, сын знают, а вот вы - нет!
И нечего народ критиковать, тем более тысячи металлургов за последнее время потеряли работу, им не повезло как вашим мужу и сыну, а сегодня они выживают и этот пир во время чумы им не очень нравится.
ответить
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алекс
0 0
Знаете, не вам судить, надо ли для работников тяжелого труда устраивать такие праздники! Не вам. Я, как никто, знаю, насколько труд металлургов тяжел. В 40-градусную жару смену 12 часов у конвертера. Это не штаны в офисах просиживать. Муж рассказывает, что каждый год приходит молодежь в цех, но в течение года остается один-два человека на работе, т.к. большинство не выдерживает. Так что оставьте свои оценки при себе! Не ваш это праздник!
У конвертера не 40 градусная жара, а под 60 с лишним, потому натуральный войлок в спецодежде присутствует.
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алекс
1 0
Муж, сын знают, а вот вы - нет!
И нечего народ критиковать, тем более тысячи металлургов за последнее время потеряли работу, им не повезло как вашим мужу и сыну, а сегодня они выживают и этот пир во время чумы им не очень нравится.
Да согласен с вами, многие металлурги теряют сейчас работу и не металлурги тоже....ну и что? Такая мировая тенденция....
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алекс
0 0
Вы ж антабусы,плюс пять вашей печени.
А я понял, только моя печень страдает)
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Жена и мама сталеваров
1 22
Муж, сын знают, а вот вы - нет!
И нечего народ критиковать, тем более тысячи металлургов за последнее время потеряли работу, им не повезло как вашим мужу и сыну, а сегодня они выживают и этот пир во время чумы им не очень нравится.
Отвечу по двум высказываниям.
1. Только жены (и мамы) сталеваров на своем опыте знают, как создать мужу (и сыну) условия для восстановления после смены. Многие жены не выдерживают нагрузки по быту, у кого мужья горновые, сталевары. Это я вам, как женщина сталевара с 30-летним семейным стажем рассказываю. Ни у всех мужчин хватает сил, даже и за хорошие деньги, трудиться в адских условиях. Так же и не все женщины выдерживают ритм жизни, созданный профессией.
2. Моему мужу и сыну повезло! Да! Повезло мужу в 50 лет не сгореть, а только чуть-чуть поплавиться от выбросов из конвертера. Повезло моему папе перенести 3 операции по пересадке кожи при обширном ожоге, опять при выбросе. Повезло моему сыну вовремя сдернуть, когда засыпали патроны в конвертер. Ох...........как повезло нам всем! А кому не повезло, пойдите в сталевары. Попробуйте, авось, и вам повезет!
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Жена и мама сталеваров
0 0
У конвертера не 40 градусная жара, а под 60 с лишним, потому натуральный войлок в спецодежде присутствует.
Жара 40 на улице. У конвертера, где идет плавка при температуре выше 1000 градусов, даже и 60 градусами не пахнет. Поверьте потомственной дочери, жене, маме сталеваров
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Кам 398
1 0
При этом из недр Кузбасса извлекают мнл тонн ископаемых и продают, а доход делят между собой чиновники и паразиты которые их обслуживают. К примеру взять Аляску, 25 % прибыли штата от оборотов нефти поступают в Фонд. Половина дохода через дивиденды напрямую распределяется среди жителей Аляски. Каждый житель ежегодно получает одинаковую сумму. Выплата каждый год пересчитывается и зависит от доходов. Заявители на долю дивиденда не могут быть ранее судимыми. Они должны быть жителями Аляски не менее одного календарного года и на момент подачи заявления на получение выплаты высказать намерение дальнейшего проживания на территории штата. Доходы подлежат обложению федеральным налогом. Средняя за последние 10 лет цифра на которую я наткнулся была около $1200 на человека , но когда цены на нефть выше, как было в последние годы, выплаты были выше - около $2000.
ответить
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Жена и мама сталеваров
0 0
Муж, сын знают, а вот вы - нет!
И нечего народ критиковать, тем более тысячи металлургов за последнее время потеряли работу, им не повезло как вашим мужу и сыну, а сегодня они выживают и этот пир во время чумы им не очень нравится.
Не смеши меня своими дизлайками!
ответить
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Дочь офицера
0 0
Отвечу по двум высказываниям.
1. Только жены (и мамы) сталеваров на своем опыте знают, как создать мужу (и сыну) условия для восстановления после смены. Многие жены не выдерживают нагрузки по быту, у кого мужья горновые, сталевары. Это я вам, как женщина сталевара с 30-летним семейным стажем рассказываю. Ни у всех мужчин хватает сил, даже и за хорошие деньги, трудиться в адских условиях. Так же и не все женщины выдерживают ритм жизни, созданный профессией.
2. Моему мужу и сыну повезло! Да! Повезло мужу в 50 лет не сгореть, а только чуть-чуть поплавиться от выбросов из конвертера. Повезло моему папе перенести 3 операции по пересадке кожи при обширном ожоге, опять при выбросе. Повезло моему сыну вовремя сдернуть, когда засыпали патроны в конвертер. Ох...........как повезло нам всем! А кому не повезло, пойдите в сталевары. Попробуйте, авось, и вам повезет!
Жена сталеваров объясни на примере чем твоя нагрузка по быту как ты выражаешься отличается от нагрузки по быту жены шахтера и других профессий ?
ответить
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Акрихин
0 1
Кам:
При этом из недр Кузбасса извлекают мнл тонн ископаемых и продают, а доход делят между собой чиновники и паразиты которые их обслуживают. К примеру взять Аляску, 25 % прибыли штата от оборотов нефти поступают в Фонд. Половина дохода через дивиденды напрямую распределяется среди жителей Аляски. Каждый житель ежегодно получает одинаковую сумму. Выплата каждый год пересчитывается и зависит от доходов. Заявители на долю дивиденда не могут быть ранее судимыми. Они должны быть жителями Аляски не менее одного календарного года и на момент подачи заявления на получение выплаты высказать намерение дальнейшего проживания на территории штата. Доходы подлежат обложению федеральным налогом. Средняя за последние 10 лет цифра на которую я наткнулся была около $1200 на человека , но когда цены на нефть выше, как было в последние годы, выплаты были выше - около $2000.
Ты тоже хомячок наврального ?)))
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y
2 0
В принципе очень смешно слушать администрацию заливающую о том, что в металлургическом городе с вагоностроительным заводом есть проблемы с трамваями - они сами то понимают что несут?
А потом эти же ребята обвиняют "автомобильный транспорт" в загрязнении города выбросами, сокращая экологический транспорт.
Значит тем, кто стоит за администрацией выгодно действовать таким образом не выгодным населению.
И депутаты не защищают интересы избирателей, а конкретных финансовых групп.
Очень смешно выглядит это клоунада, и очень грустно что люди по советски верят этим клоунам, чем они пользуются для обогащения.
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сова
0 0
В принципе очень смешно слушать администрацию заливающую о том, что в металлургическом городе с вагоностроительным заводом есть проблемы с трамваями - они сами то понимают что несут?
А потом эти же ребята обвиняют "автомобильный транспорт" в загрязнении города выбросами, сокращая экологический транспорт.
Значит тем, кто стоит за администрацией выгодно действовать таким образом не выгодным населению.
И депутаты не защищают интересы избирателей, а конкретных финансовых групп.
Очень смешно выглядит это клоунада, и очень грустно что люди по советски верят этим клоунам, чем они пользуются для обогащения.
Прежде чем постить этот бред, научись читать
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сова
0 0
Жена сталеваров объясни на примере чем твоя нагрузка по быту как ты выражаешься отличается от нагрузки по быту жены шахтера и других профессий ?
Иди в опу, дочь офицера
ответить
аватар
ААА
0 0
Вы это расскажите горновым, сталеварам! Они вкалывают на таких производствах, что мама-не-горюй. И они ЗАСЛУЖИЛИ этот концерт и этот грандиозный фейерверк!
Они заслужили нормальную оплату труда!!! Нормальную пенсию!!! а этот кипишь однодневный.......половина сталеваров и металлургов даже не посетила!!!
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