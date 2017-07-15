В мэрии Новокузнецка прокомментировали информацию об уменьшении количества трамвайных вагонов.

Напомним, один из горожан заметил изменения в расписании трамваев на маршрутах № 5 и № 5а. Новокузнечанин рассказал, что последний рейс по этим маршрутам идёт в 20:00.

Изменения в расписание внесены из-за низкого пассажиропотока и необоснованных затрат работы транспорта. Об этом novokuznetsk.su сообщили в управлении по транспорту и связи.

На маршрутах 5 и 5а вечером «количество пассажиров в салоне трамвая за рейс составляло не более 5 человек». В связи с этим последний рейс на маршрутах № 5, № 5а был изменён с 23:00 часов на 21:00.

При этом общее число вагонов и машино-часов осталось прежним: вагоны перераспределены на трамвайные маршруты №№ 2, 6, 8.

Вместо трамваев чиновники советуют горожанам пользоваться автобусами и троллейбусами, маршруты которых проходят по Центральному району:

пр. Металлургов: троллейбусные маршруты №№ 1, 3, 6а, 6; автобусные маршруты №№ 7, 53, 54, 57, 80а, 81;

пр. Орджоникидзе: автобусные маршруты №№ 53, 54, 57;

пр. Дружбы: автобусные маршруты №№ 27, 60.

Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении стоимости проезда в новокузнецких маршрутках.