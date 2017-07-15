В мэрии Новокузнецка прокомментировали информацию об уменьшении количества трамвайных вагонов.
Напомним, один из горожан заметил изменения в расписании трамваев на маршрутах № 5 и № 5а. Новокузнечанин рассказал, что последний рейс по этим маршрутам идёт в 20:00.
Изменения в расписание внесены из-за низкого пассажиропотока и необоснованных затрат работы транспорта. Об этом novokuznetsk.su сообщили в управлении по транспорту и связи.
На маршрутах 5 и 5а вечером «количество пассажиров в салоне трамвая за рейс составляло не более 5 человек». В связи с этим последний рейс на маршрутах № 5, № 5а был изменён с 23:00 часов на 21:00.
При этом общее число вагонов и машино-часов осталось прежним: вагоны перераспределены на трамвайные маршруты №№ 2, 6, 8.
Вместо трамваев чиновники советуют горожанам пользоваться автобусами и троллейбусами, маршруты которых проходят по Центральному району:
пр. Металлургов: троллейбусные маршруты №№ 1, 3, 6а, 6; автобусные маршруты №№ 7, 53, 54, 57, 80а, 81;
пр. Орджоникидзе: автобусные маршруты №№ 53, 54, 57;
пр. Дружбы: автобусные маршруты №№ 27, 60.
Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении стоимости проезда в новокузнецких маршрутках.
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Администрацию это конечно устраивает. Они сбрасывают с себя заботы о городском транспорте, кидают (как и по всей России) пенсионеров и инвалидов.
Нашей городской администрации скоро вообще нечего будет делать, промышленность частная, больше половины учебных заведений живут на деньги родителей учащихся, в детсадах поборы, муниципальная медицина уходит в прошлое, физкультуры давно нет, а спорт стал коммерческой организацией, к которой администрация не имеет отношения, торговля частная, да ещё, вдобавок иногородняя. Транспорт на 60-70% частный. ЖКХ, Водоканал, электроснабжение - не под властью города. Как и полиция.
Да куда не кинь - всё не подконтрольное муниципалитету!
Вопрос: а зачем вообще нужна администрация?
Как и горсовет.
Кредиты, не понятно на что уходящие, брать?
Помнится, когда то, все денежные поступления и их распределения были прозрачными, отчёты о расходовании показывали по местному ТВ, печатали в городских газетах...
Администрацию это конечно устраивает. Они сбрасывают с себя заботы о городском транспорте, кидают (как и по всей России) пенсионеров и инвалидов.
Нашей городской администрации скоро вообще нечего будет делать, промышленность частная, больше половины учебных заведений живут на деньги родителей учащихся, в детсадах поборы, муниципальная медицина уходит в прошлое, физкультуры давно нет, а спорт стал коммерческой организацией, к которой администрация не имеет отношения, торговля частная, да ещё, вдобавок иногородняя. Транспорт на 60-70% частный. ЖКХ, Водоканал, электроснабжение - не под властью города. Как и полиция.
Да куда не кинь - всё не подконтрольное муниципалитету!
Вопрос: а зачем вообще нужна администрация?
Как и горсовет.
Кредиты, не понятно на что уходящие, брать?
Помнится, когда то, все денежные поступления и их распределения были прозрачными, отчёты о расходовании показывали по местному ТВ, печатали в городских газетах...
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Кузнецкстроевского* от эмоций, аж с ошибкой написал, чёртовы чиновники
Не считай денег ЕВРАЗ, город здесь не причем, и не 20 мин., а 12, и опиши лучше радость детей и восхищение взрослых от той феерии - работающие папы и мамы заработали тот салют и им по нраву тот праздник красок, бесплатно подобного не устраивают, так что обсуждайте, или осуждайте салют на День города, такие похоже и на 400-летие будут укорять, что все не по ихнему
Не считай денег ЕВРАЗ, город здесь не причем, и не 20 мин., а 12, и опиши лучше радость детей и восхищение взрослых от той феерии - работающие папы и мамы заработали тот салют и им по нраву тот праздник красок, бесплатно подобного не устраивают, так что обсуждайте, или осуждайте салют на День города, такие похоже и на 400-летие будут укорять, что все не по ихнему
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.
И нечего народ критиковать, тем более тысячи металлургов за последнее время потеряли работу, им не повезло как вашим мужу и сыну, а сегодня они выживают и этот пир во время чумы им не очень нравится.
И нечего народ критиковать, тем более тысячи металлургов за последнее время потеряли работу, им не повезло как вашим мужу и сыну, а сегодня они выживают и этот пир во время чумы им не очень нравится.
И нечего народ критиковать, тем более тысячи металлургов за последнее время потеряли работу, им не повезло как вашим мужу и сыну, а сегодня они выживают и этот пир во время чумы им не очень нравится.
1. Только жены (и мамы) сталеваров на своем опыте знают, как создать мужу (и сыну) условия для восстановления после смены. Многие жены не выдерживают нагрузки по быту, у кого мужья горновые, сталевары. Это я вам, как женщина сталевара с 30-летним семейным стажем рассказываю. Ни у всех мужчин хватает сил, даже и за хорошие деньги, трудиться в адских условиях. Так же и не все женщины выдерживают ритм жизни, созданный профессией.
2. Моему мужу и сыну повезло! Да! Повезло мужу в 50 лет не сгореть, а только чуть-чуть поплавиться от выбросов из конвертера. Повезло моему папе перенести 3 операции по пересадке кожи при обширном ожоге, опять при выбросе. Повезло моему сыну вовремя сдернуть, когда засыпали патроны в конвертер. Ох...........как повезло нам всем! А кому не повезло, пойдите в сталевары. Попробуйте, авось, и вам повезет!
И нечего народ критиковать, тем более тысячи металлургов за последнее время потеряли работу, им не повезло как вашим мужу и сыну, а сегодня они выживают и этот пир во время чумы им не очень нравится.
1. Только жены (и мамы) сталеваров на своем опыте знают, как создать мужу (и сыну) условия для восстановления после смены. Многие жены не выдерживают нагрузки по быту, у кого мужья горновые, сталевары. Это я вам, как женщина сталевара с 30-летним семейным стажем рассказываю. Ни у всех мужчин хватает сил, даже и за хорошие деньги, трудиться в адских условиях. Так же и не все женщины выдерживают ритм жизни, созданный профессией.
2. Моему мужу и сыну повезло! Да! Повезло мужу в 50 лет не сгореть, а только чуть-чуть поплавиться от выбросов из конвертера. Повезло моему папе перенести 3 операции по пересадке кожи при обширном ожоге, опять при выбросе. Повезло моему сыну вовремя сдернуть, когда засыпали патроны в конвертер. Ох...........как повезло нам всем! А кому не повезло, пойдите в сталевары. Попробуйте, авось, и вам повезет!
При этом из недр Кузбасса извлекают мнл тонн ископаемых и продают, а доход делят между собой чиновники и паразиты которые их обслуживают. К примеру взять Аляску, 25 % прибыли штата от оборотов нефти поступают в Фонд. Половина дохода через дивиденды напрямую распределяется среди жителей Аляски. Каждый житель ежегодно получает одинаковую сумму. Выплата каждый год пересчитывается и зависит от доходов. Заявители на долю дивиденда не могут быть ранее судимыми. Они должны быть жителями Аляски не менее одного календарного года и на момент подачи заявления на получение выплаты высказать намерение дальнейшего проживания на территории штата. Доходы подлежат обложению федеральным налогом. Средняя за последние 10 лет цифра на которую я наткнулся была около $1200 на человека , но когда цены на нефть выше, как было в последние годы, выплаты были выше - около $2000.
А потом эти же ребята обвиняют "автомобильный транспорт" в загрязнении города выбросами, сокращая экологический транспорт.
Значит тем, кто стоит за администрацией выгодно действовать таким образом не выгодным населению.
И депутаты не защищают интересы избирателей, а конкретных финансовых групп.
Очень смешно выглядит это клоунада, и очень грустно что люди по советски верят этим клоунам, чем они пользуются для обогащения.
А потом эти же ребята обвиняют "автомобильный транспорт" в загрязнении города выбросами, сокращая экологический транспорт.
Значит тем, кто стоит за администрацией выгодно действовать таким образом не выгодным населению.
И депутаты не защищают интересы избирателей, а конкретных финансовых групп.
Очень смешно выглядит это клоунада, и очень грустно что люди по советски верят этим клоунам, чем они пользуются для обогащения.