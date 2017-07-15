В Новокузнецке увековечили память металлургов-фронтовиков
Сегодня 10:00
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К Дню металлурга в Новокузнецке увековечили имена ещё 12 горожан, погибших во время Великой Отечественной войны.
Новую плиту с именами работников КМК, не вернувшихся с фронта, открыли накануне на площади Побед. Она стала частью мемориального музея боевой и трудовой славы кузнецких металлургов, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Музей был открыт на Кузнецком меткомбинате 9 мая 1985 года. Перед мемориалом установлен Вечный огонь, который был зажжён от мартеновской печи № 11 и Вечного огня на бульваре Героев.
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