Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Проезд в маршрутках Новокузнецка стал дешевле

В Новокузнецке увековечили память металлургов-фронтовиков

Сегодня 10:00
313
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemoblast.ru

К Дню металлурга в Новокузнецке увековечили имена ещё 12 горожан, погибших во время Великой Отечественной войны.

Новую плиту с именами работников КМК, не вернувшихся с фронта, открыли накануне на площади Побед. Она стала частью мемориального музея боевой и трудовой славы кузнецких металлургов, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Музей был открыт на Кузнецком меткомбинате 9 мая 1985 года. Перед мемориалом установлен Вечный огонь, который был зажжён от мартеновской печи № 11 и Вечного огня на бульваре Героев.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
алекс
2 0
Мой поклон металлургам фронтовикам СССР.
ответить
аватар
Я так кумекаю:
0 0
Все такое показное, а в реальности дел - отказ индексировать пенсии вкалывающим пенсионерам !?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ