Сохранить жизнь малыша или сделать аборт — перед этим тяжёлым выбором ежегодно встают сотни новокузнечанок. Как раз в эти дни в медучреждениях Новокузнецка проходит всероссийская акция «Подари мне жизнь», направленная на профилактику прерывания беременности. Всю правду об абортах ВашГород.ру рассказала врач-акушер-гинеколог женской консультации № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 Елена Андреева.

ВГ: Елена Борисовна, зачем отговаривать женщину от аборта, если она уже всё решила? Насколько эффективна информационно-просветительская работа?

ЕА: Когда женщина однозначно сделала свой выбор — это одно. Но на приём приходят пациентки, которые сомневаются, стоит ли делать аборт. И с теми, и с другими мы беседуем, рассказываем о возможных последствиях прерывания беременности для организма. С женщинами, которые не готовы сказать ни «да», ни «нет», дополнительно работает психолог. В результате часть пациенток решается на рождение ребёнка. Ежегодно нам удаётся спасти 6−8 малышей. Помню, как-то к нам на приём пришла горожанка с 20-недельной беременностью, хотела делать аборт — мол, в семье уже есть двое детей, а жить негде. На тот момент её младшему ребёнку было около 6 месяцев. Мы стали убеждать женщину сохранить беременность, подключили специалистов из центра социальной защиты населения. В итоге она отказалась от своего первоначального решения. Позже семья решила и жилищный вопрос — купила квартиру на средства материнского капитала и выплату по рождению третьего ребёнка. Потом мы не раз слышали слова благодарности от этой пациентки.

ВГ: О последствиях аборта для здоровья женщины знают, пожалуй, все. Это и возможное бесплодие, и угроза выкидыша при последующих беременностях. Чем ещё опасна такая операция?

ЕА: При аборте происходит гормональный сбой, и организм испытывает настоящий гормональный шок. В результате нарушается нормальная работа всех органов. Отсюда депрессия, понижение иммунитета, а значит, и повышенный риск возникновения инфекций, воспалительных заболеваний половых органов. Отдалённое последствие — рак молочной железы. У тех женщин, которые делали аборт, риск возникновения этого заболевания на 70 процентов выше по сравнению с теми, у которых такой операции не было. Кроме того, при проведении аборта может произойти ранение матки, это, в свою очередь, может привести даже к потере органа. Известны случаи летальных исходов.

ВГ: В Новокузнецке зарегистрированы такие случаи?

ЕА: Насколько я помню, лет десять назад был один. Но в последние годы материнской смертности в результате абортов у нас в городе нет.

ВГ: И всё-таки, может, врачи преувеличивают? Бывает ведь так, что даже после нескольких абортов женщина рожает здорового малыша. Как это объяснить с медицинской точки зрения?

ЕА: Про здорового малыша после перенесённых ранее абортов говорят сами мамы. Но в 90 процентах случаев беременность у таких женщин протекает с осложнениями — угроза выкидыша, плацентарная недостаточность, которая приводит к гипоксии плода и внутриутробным инфекциям. Причём если ребёнок рождается с какими-либо отклонениями, женщины склонны винить медиков и списывать всё на врачебные ошибки, а вот о том, что когда-то они сами решились на аборт, зачастую забывают.

ВГ: Елена Борисовна, какие есть показания для прерывания беременности и до каких сроков можно сделать операцию?

ЕА: По своему желанию любая женщина может сделать аборт на сроке до 12 недель. При беременности свыше 12 недель операция проводится только, если есть медицинские показания, или же беременность наступила в результате изнасилования. К слову, с 2015 года изнасилование — единственное социальное показание для прерывания беременности на поздних сроках (больше 22 недель). Но пациентки должны подтвердить свои слова справкой из полиции. В Новокузнецке подобные случаи встречаются редко. За последние два года у нас была одна такая пациентка. Если говорить о медицинских показаниях, то к ним относятся угроза материнской смертности и пороки развития плода. Угроза материнской смертности возникает, если женщина страдает тяжёлыми заболеваниями сердца, почек, головного мозга. Но чаще всего такие пациентки сохраняют беременность и всеми силами стараются выносить ребёнка. Пороки развития плода в 70 процентах случаев медики выявляют на ранних сроках беременности, до 12 недель. Если специалисты обнаружили их позже, беременность можно прервать на сроке до 22 недель. А если пороки проявляются уже перед самым рождением малыша, то они, как правило, жизнеспособны, то есть таких ребятишек можно оперировать.

ВГ: В последние годы широкое распространение получил фармацевтический аборт — прерывание беременности таблетками. Считается, что это наиболее безопасный метод. Так ли это?

ЕА: Действительно, последние лет пять в женских консультациях Новокузнецка применяют только этот метод, если речь идёт о прерывании беременности на сроке до 6 недель. С одной стороны, у фармаборта есть ряд достоинств. Поскольку он не предусматривает механического воздействия, исключается вероятность повреждения матки. Ещё среди преимуществ — процедура проходит быстро и менее болезненно, чем при инструментальном аборте. Но ни одно прерывание беременности не проходит для женщины бесследно. Таблетки, применяемые для аборта, содержат большую дозу гормонов, а это опять же огромный стресс для организма. У некоторых женщин происходит такой гормональный сбой, что в течение 3−6 месяцев наблюдается аменорея, то есть отсутствие менструального цикла. Нередко фармаборт провоцирует тяжёлые психологические травмы. В 6−10 процентах случаев в матке остаются частицы плодного яйца, и тогда необходимо делать вакуум-аспирацию. Редко, но всё же случается, что организм женщины не реагирует на препараты, и беременность продолжает развиваться.

ВГ: Сделать аборт или родить ребёнка и отказаться от него? Что скажет по этому поводу акушер-гинеколог?

ЕА: Если говорить исключительно с медицинской точки зрения, конечно, родить. Но этот вопрос многоаспектный, здесь затронуты и психологическая сторона, и нравственная, и социальная. Поэтому ответственность за выбор лежит на женщине. Иногда на приём приходят пациентки, требуют сделать аборт, а у них уже 26 недель беременности. Разумеется, мы отказываем. Беременные устраивают истерики, медиков укоряют в бездушности. Но ведь в 26 недель ребёнок уже жизнеспособный, и, по сути, женщина просит об убийстве маленького человечка. Чтобы не доходило до трагедий, лучше всего предохраняться во время половых контактов.

ВГ: Каким методам контрацепции стоит отдать предпочтение?

ЕА: Здесь всё индивидуально. Скажем, если женщина замужем, очень удобно поставить внутриматочную спираль. Но это в том случае, если нет воспалительных заболеваний, миом. Молодым девушкам можно использовать гормональные контрацептивы. Но, к примеру, курящим женщинам принимать противозачаточные таблетки нельзя. Поэтому при выборе гормональных таблеток лучше проконсультироваться с врачом. Тем, у кого нет постоянного партнёра, к любым средствам контрацепции стоит добавить презерватив. Учитывая, что в нашей области достаточно высок уровень заболеваемости ВИЧ, эта мера будет очень полезна. Практически нет противопоказаний у гормонального кольца. Некоторые женщины и мужчины прибегают к методу стерилизации. Но эту операцию можно проводить пациенткам старше 35 лет или при наличии двоих детей. В самом крайнем случае можно воспользоваться так называемой экстренной контрацепцией — препаратами, которые используют после незащищённого полового акта. Но применять их нужно не чаще, чем раз в полгода — таблетки имеют ряд побочных эффектов. Однако это лучше, чем потом делать аборт и ставить своё здоровье под угрозу. Берегите себя!