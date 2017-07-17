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«Подари мне жизнь» — откровенный разговор об абортах с врачом-гинекологом

Сегодня 17:10
1275
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Елена Андреева

Сохранить жизнь малыша или сделать аборт — перед этим тяжёлым выбором ежегодно встают сотни новокузнечанок. Как раз в эти дни в медучреждениях Новокузнецка проходит всероссийская акция «Подари мне жизнь», направленная на профилактику прерывания беременности. Всю правду об абортах ВашГород.ру рассказала врач-акушер-гинеколог женской консультации № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 Елена Андреева.

ВГ: Елена Борисовна, зачем отговаривать женщину от аборта, если она уже всё решила? Насколько эффективна информационно-просветительская работа?

ЕА: Когда женщина однозначно сделала свой выбор — это одно. Но на приём приходят пациентки, которые сомневаются, стоит ли делать аборт. И с теми, и с другими мы беседуем, рассказываем о возможных последствиях прерывания беременности для организма. С женщинами, которые не готовы сказать ни «да», ни «нет», дополнительно работает психолог. В результате часть пациенток решается на рождение ребёнка. Ежегодно нам удаётся спасти 6−8 малышей. Помню, как-то к нам на приём пришла горожанка с 20-недельной беременностью, хотела делать аборт — мол, в семье уже есть двое детей, а жить негде. На тот момент её младшему ребёнку было около 6 месяцев. Мы стали убеждать женщину сохранить беременность, подключили специалистов из центра социальной защиты населения. В итоге она отказалась от своего первоначального решения. Позже семья решила и жилищный вопрос — купила квартиру на средства материнского капитала и выплату по рождению третьего ребёнка. Потом мы не раз слышали слова благодарности от этой пациентки.

ВГ: О последствиях аборта для здоровья женщины знают, пожалуй, все. Это и возможное бесплодие, и угроза выкидыша при последующих беременностях. Чем ещё опасна такая операция?

ЕА: При аборте происходит гормональный сбой, и организм испытывает настоящий гормональный шок. В результате нарушается нормальная работа всех органов. Отсюда депрессия, понижение иммунитета, а значит, и повышенный риск возникновения инфекций, воспалительных заболеваний половых органов. Отдалённое последствие — рак молочной железы. У тех женщин, которые делали аборт, риск возникновения этого заболевания на 70 процентов выше по сравнению с теми, у которых такой операции не было. Кроме того, при проведении аборта может произойти ранение матки, это, в свою очередь, может привести даже к потере органа. Известны случаи летальных исходов.

ВГ: В Новокузнецке зарегистрированы такие случаи?

ЕА: Насколько я помню, лет десять назад был один. Но в последние годы материнской смертности в результате абортов у нас в городе нет.

ВГ: И всё-таки, может, врачи преувеличивают? Бывает ведь так, что даже после нескольких абортов женщина рожает здорового малыша. Как это объяснить с медицинской точки зрения?

ЕА: Про здорового малыша после перенесённых ранее абортов говорят сами мамы. Но в 90 процентах случаев беременность у таких женщин протекает с осложнениями — угроза выкидыша, плацентарная недостаточность, которая приводит к гипоксии плода и внутриутробным инфекциям. Причём если ребёнок рождается с какими-либо отклонениями, женщины склонны винить медиков и списывать всё на врачебные ошибки, а вот о том, что когда-то они сами решились на аборт, зачастую забывают.

ВГ: Елена Борисовна, какие есть показания для прерывания беременности и до каких сроков можно сделать операцию?

ЕА: По своему желанию любая женщина может сделать аборт на сроке до 12 недель. При беременности свыше 12 недель операция проводится только, если есть медицинские показания, или же беременность наступила в результате изнасилования. К слову, с 2015 года изнасилование — единственное социальное показание для прерывания беременности на поздних сроках (больше 22 недель). Но пациентки должны подтвердить свои слова справкой из полиции. В Новокузнецке подобные случаи встречаются редко. За последние два года у нас была одна такая пациентка. Если говорить о медицинских показаниях, то к ним относятся угроза материнской смертности и пороки развития плода. Угроза материнской смертности возникает, если женщина страдает тяжёлыми заболеваниями сердца, почек, головного мозга. Но чаще всего такие пациентки сохраняют беременность и всеми силами стараются выносить ребёнка. Пороки развития плода в 70 процентах случаев медики выявляют на ранних сроках беременности, до 12 недель. Если специалисты обнаружили их позже, беременность можно прервать на сроке до 22 недель. А если пороки проявляются уже перед самым рождением малыша, то они, как правило, жизнеспособны, то есть таких ребятишек можно оперировать.

ВГ: В последние годы широкое распространение получил фармацевтический аборт — прерывание беременности таблетками. Считается, что это наиболее безопасный метод. Так ли это?

ЕА: Действительно, последние лет пять в женских консультациях Новокузнецка применяют только этот метод, если речь идёт о прерывании беременности на сроке до 6 недель. С одной стороны, у фармаборта есть ряд достоинств. Поскольку он не предусматривает механического воздействия, исключается вероятность повреждения матки. Ещё среди преимуществ — процедура проходит быстро и менее болезненно, чем при инструментальном аборте. Но ни одно прерывание беременности не проходит для женщины бесследно. Таблетки, применяемые для аборта, содержат большую дозу гормонов, а это опять же огромный стресс для организма. У некоторых женщин происходит такой гормональный сбой, что в течение 3−6 месяцев наблюдается аменорея, то есть отсутствие менструального цикла. Нередко фармаборт провоцирует тяжёлые психологические травмы. В 6−10 процентах случаев в матке остаются частицы плодного яйца, и тогда необходимо делать вакуум-аспирацию. Редко, но всё же случается, что организм женщины не реагирует на препараты, и беременность продолжает развиваться.

ВГ: Сделать аборт или родить ребёнка и отказаться от него? Что скажет по этому поводу акушер-гинеколог?

ЕА: Если говорить исключительно с медицинской точки зрения, конечно, родить. Но этот вопрос многоаспектный, здесь затронуты и психологическая сторона, и нравственная, и социальная. Поэтому ответственность за выбор лежит на женщине. Иногда на приём приходят пациентки, требуют сделать аборт, а у них уже 26 недель беременности. Разумеется, мы отказываем. Беременные устраивают истерики, медиков укоряют в бездушности. Но ведь в 26 недель ребёнок уже жизнеспособный, и, по сути, женщина просит об убийстве маленького человечка. Чтобы не доходило до трагедий, лучше всего предохраняться во время половых контактов.

ВГ: Каким методам контрацепции стоит отдать предпочтение?

ЕА: Здесь всё индивидуально. Скажем, если женщина замужем, очень удобно поставить внутриматочную спираль. Но это в том случае, если нет воспалительных заболеваний, миом. Молодым девушкам можно использовать гормональные контрацептивы. Но, к примеру, курящим женщинам принимать противозачаточные таблетки нельзя. Поэтому при выборе гормональных таблеток лучше проконсультироваться с врачом. Тем, у кого нет постоянного партнёра, к любым средствам контрацепции стоит добавить презерватив. Учитывая, что в нашей области достаточно высок уровень заболеваемости ВИЧ, эта мера будет очень полезна. Практически нет противопоказаний у гормонального кольца. Некоторые женщины и мужчины прибегают к методу стерилизации. Но эту операцию можно проводить пациенткам старше 35 лет или при наличии двоих детей. В самом крайнем случае можно воспользоваться так называемой экстренной контрацепцией — препаратами, которые используют после незащищённого полового акта. Но применять их нужно не чаще, чем раз в полгода — таблетки имеют ряд побочных эффектов. Однако это лучше, чем потом делать аборт и ставить своё здоровье под угрозу. Берегите себя!

Комментарии 9
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Читатель
17 2
Не дай Бог никому встать перед таким выбором. Мне бы смелости не хватило на это решиться, но других не осуждаю. Правильно сказала врач, сейчас социальная сторона много решает.
Хотя пользуясь этим, многие на аборт ходят как в магазин за хлебом. Презервативы то денег стоят, а тут могут по ОМС сделать
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Настя
7 0
Интересно, а в поликлиникам медикаментозный аборт бесплатно делают? В платных клиниках очень дорого это стоит.
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13
16 7
Хватит уже сгустки клеток называть человечками и говорить об их спасении.
На планете перенаселение, а они всё кого-то спасают. Человеческий вид не под угрозой, кого вы называете "спасёнными", чёрт побери?
Не могу никак понять, почему позволяют бесконтрольно плодиться, особенно, нищете. Даже Китай уже отменил своё золотое правило "одна семья - один ребёнок". Люди, что вы делаете?
Рациональней было бы СПАСТИ того, кто уже родился, но не нужен своим горе-родителям, т.е. ребёнка из детдома.
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Читатель
10 7
Хватит уже сгустки клеток называть человечками и говорить об их спасении.
На планете перенаселение, а они всё кого-то спасают. Человеческий вид не под угрозой, кого вы называете "спасёнными", чёрт побери?
Не могу никак понять, почему позволяют бесконтрольно плодиться, особенно, нищете. Даже Китай уже отменил своё золотое правило "одна семья - один ребёнок". Люди, что вы делаете?
Рациональней было бы СПАСТИ того, кто уже родился, но не нужен своим горе-родителям, т.е. ребёнка из детдома.
Доля правды в Ваших словах есть, но тогда по Вашей логике надо ввести жесткий естественный отбор - никаких сохранений до 12 недель, с пороками развития и пр. Не собирать миллионы на поддерживающие терапии тяжелобольным.
Только вот один момент - рассуждать на эту тему легко, пока сам не столкнешься.
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мужик
4 1
Судят акушера-гинеколога избившего девицу в подъезде. Судья укоряет. Подсудимый оправдывается:- В тот день я принял 5 родов, сделал три аборта, пластику половых губ.Захожу в подъезд, а там она - эй, мужик, дай 500 рублёв, покажу!
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Александра
0 0
Интересно, а в поликлиникам медикаментозный аборт бесплатно делают? В платных клиниках очень дорого это стоит.
В женской консультации бесплатно, по полису ОМС.
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Повитуха
2 1
Аборты важны, как механизм регуляции безмозглого ватного стада !
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Имя есть
1 0
Зачем муссировать тему абортов? Те, кто залетел непонятно где непонятно от кого, соответственно, рожать никогда не будут. Хоть ты им 250 заповедей господних преподнеси.
Надо возвращать в общество нормальные семейные ценности, одна из которых - целомудрие новобрачных!
Почему в консультациях беседы ведут только с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию? А где, собственно, те, без кого не смогла бы жизнь зародиться? Почему за все в этой жизни должна отвечать только женщина??? Мальчики, у которых гормоны в 18 лет бьют ключом, как бы в стороне? Натворили вместе, вместе и решать! Нельзя такой груз свешивать на одни слабые девичьи плечи, которая, по-наивности, доверилась парню. С него-то взятки гладки?
Проблема в воспитании молодежи. Вседозволенность, секс- революция ни к чему хорошему не привела.
Почему на Кавказе девушка, выходя замуж, считает своей главной ценностью целомудрие? Муж ее потом на руках носит, осыпает бриллиантами. Она же- хранительница! Хранительница всего, что предки достигли, хранительница крови и плоти себя и мужа! Там, на Кавказе, хоть один утырок на мать может руку поднять?
Все - от разрушения ценностей семьи!
ответить
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Мужык
0 0
Зачем муссировать тему абортов? Те, кто залетел непонятно где непонятно от кого, соответственно, рожать никогда не будут. Хоть ты им 250 заповедей господних преподнеси.
Надо возвращать в общество нормальные семейные ценности, одна из которых - целомудрие новобрачных!
Почему в консультациях беседы ведут только с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию? А где, собственно, те, без кого не смогла бы жизнь зародиться? Почему за все в этой жизни должна отвечать только женщина??? Мальчики, у которых гормоны в 18 лет бьют ключом, как бы в стороне? Натворили вместе, вместе и решать! Нельзя такой груз свешивать на одни слабые девичьи плечи, которая, по-наивности, доверилась парню. С него-то взятки гладки?
Проблема в воспитании молодежи. Вседозволенность, секс- революция ни к чему хорошему не привела.
Почему на Кавказе девушка, выходя замуж, считает своей главной ценностью целомудрие? Муж ее потом на руках носит, осыпает бриллиантами. Она же- хранительница! Хранительница всего, что предки достигли, хранительница крови и плоти себя и мужа! Там, на Кавказе, хоть один утырок на мать может руку поднять?
Все - от разрушения ценностей семьи!
Слабаи девичьи плечи ? Одни нимфаманки кругом кроме секаса и денег ничо не нада
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