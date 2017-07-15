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Олег Газманов, хоккейный свитер и салют -День металлурга в Новокузнецке отметили с размахом

Сегодня 10:15
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ХК "Металлург", ВашГород.ру

В Новокузнецке празднование Дня металлурга проходило на площади общественных мероприятий Заводского района. Перед горожанами выступали творческие коллективы из Новокузнецка, а главным подарком стало выступление народного артиста России Олега Газманова, песни которого любимы многими. В финале мероприятия небо озарил праздничный салют.

Кроме этого, Олегу Газманову подарили именной хоккейный свитер новокузнецкого «Металлурга». Народному артисту подарок понравился.

«Спасибо! Желаю только побед! И самое главное, чтобы побольше ребят занимались спортом, в частности хоккеем, потому что хоккей — это наша игра! Мы в хоккее всё-таки победители, и надо продолжать эту традицию», — сказал Олег Газманов журналистам.

Но на этом празднования не заканчиваются. Уже сегодня новокузнечан ждут на Театральной площади. Там состоится эффектное и необычное лазерное шоу.

А всех желающих согреться творчеством лучших местных исполнителей и огнём фаер-шоу приглашают на площадь торжеств к 20:00.

Комментарии 5
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555
4 1
Зачем ему майка команды из ВХЛ? Спасибо дорогой ЕВРАЗ и Тулеев и Кузнецов спасибо что освободили нас от КХЛ
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Людмила
3 1
Его не смыло ждем ?
ПИР во время ЧУМЫ. Безолаберная трата бюджетных средств.Админисрация "гульнула",устроила показуху,а дальше что? Ответ -дефицит в бюджете.
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Sv
1 0
ПИР во время ЧУМЫ. Безолаберная трата бюджетных средств.Админисрация "гульнула",устроила показуху,а дальше что? Ответ -дефицит в бюджете.
Причем здесь администрация и дыры в бюджете, если ЕВРАЗу 25, они и банкуют!
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y
1 4
А для молодежи и детей, когда что нибудь будет?
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