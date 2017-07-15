В Новокузнецке празднование Дня металлурга проходило на площади общественных мероприятий Заводского района. Перед горожанами выступали творческие коллективы из Новокузнецка, а главным подарком стало выступление народного артиста России Олега Газманова, песни которого любимы многими. В финале мероприятия небо озарил праздничный салют.
Кроме этого, Олегу Газманову подарили именной хоккейный свитер новокузнецкого «Металлурга». Народному артисту подарок понравился.
«Спасибо! Желаю только побед! И самое главное, чтобы побольше ребят занимались спортом, в частности хоккеем, потому что хоккей — это наша игра! Мы в хоккее всё-таки победители, и надо продолжать эту традицию», — сказал Олег Газманов журналистам.
Но на этом празднования не заканчиваются. Уже сегодня новокузнечан ждут на Театральной площади. Там состоится эффектное и необычное лазерное шоу.
А всех желающих согреться творчеством лучших местных исполнителей и огнём фаер-шоу приглашают на площадь торжеств к 20:00.
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