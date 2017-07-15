Фестиваль «Неделя уличного искусства» и СГК продолжают дарить Новокузнецку подарки.

Сегодня на фасаде дома по улице Кирова, 28 в сквере имени Бардина открыли 10-метровый портрет Ивана Бардина.

Этот человек внёс огромный вклад в развитие города, именно он руководил строительство КМК, изменившего судьбу Новокузнецка.

По словам депутата горсовета, руководителя Новокузнецкого филиала «Сибирской теплосбытовой компании» Александра Кондратова, Иван Бардин один из тех «таких» людей, о которых написал Маяковский в своём стихотворении о Кузнецкстрое.

Это не все подарки от «Недели уличного искусства» и СГК — сегодня в 20:00 всех новокузнечан ждут на площади торжеств. Здесь пройдёт концерт с участием лучших музыкантов Новокузнецка и приглашённых артистов, которые покажут незабываемое фаер-шоу.