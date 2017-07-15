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В Новокузнецке появилась новая достопримечательность

Сегодня 11:35
494
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
соцсети

Фестиваль «Неделя уличного искусства» и СГК продолжают дарить Новокузнецку подарки.

Сегодня на фасаде дома по улице Кирова, 28 в сквере имени Бардина открыли 10-метровый портрет Ивана Бардина.

Этот человек внёс огромный вклад в развитие города, именно он руководил строительство КМК, изменившего судьбу Новокузнецка.

По словам депутата горсовета, руководителя Новокузнецкого филиала «Сибирской теплосбытовой компании» Александра Кондратова, Иван Бардин один из тех «таких» людей, о которых написал Маяковский в своём стихотворении о Кузнецкстрое.

Это не все подарки от «Недели уличного искусства» и СГК — сегодня в 20:00 всех новокузнечан ждут на площади торжеств. Здесь пройдёт концерт с участием лучших музыкантов Новокузнецка и приглашённых артистов, которые покажут незабываемое фаер-шоу.

Комментарии 3
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Павел Фомин
3 2
...А с низу надо бы повесить, шаржированные, выполненные в духе КУКРЫНИКСов, портреты виновных в развале КМК. Только их надо повесить пониже, чтобы каждый желающий мог в них плюнуть!
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кмк нет - развалили разобрали
2 3
бардина в топку. новокузнецк переименовать в кузнецк и дать статус село. колокольня есть. сельпо есть. сельским сходом обозвать мера старостой и подарить ему осла для передвижения по вверенной территории.
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y
0 0
Может лучше тарифы снизить, ведь сгк за наш счет развлекается.
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