Мы задумываемся о старости и ее проблемах лишь, когда она наступает. Вы видите, что любимые родные, которые вырастили и воспитали вас, поддерживали и любили — сегодня сами нуждаются в вашей поддержке и уходе.

И если, как ухаживать за маленьким ребенком, мы с вами знаем по своему опыту, то уход за взрослым человеком — вопрос значительно сложнее, особенно, если его состояние усугубляется такими тяжелыми болезнями как Деменция, Паркинсон, Альцгеймер, переломы и ограниченность в движении, перенесенные инсульты, инфаркты и др.

Далеко не каждый из нас готов морально и физически справиться с таким уходом, а порой это просто не позволяют сделать бытовые условия, семейное или территориальное положение. Между тем наши родные заслуживают достойного ухода, тепла, заботы и комфортных условий, а мы с вами — спокойствия за своих предков без угрызений совести!

Предлагаем познакомиться с сетью пансионатов «Здоровье». Здесь заботливо созданы условия повышенной комфортности для ваших родных с возможностью реабилитации под руководством грамотных специалистов и медицинских сотрудников, которые стараются найти индивидуальный подход абсолютно к каждому человеку, а также могут продолжить наблюдение и уход за близкими в индивидуальном порядке после выписки из пансионата домой: помогать по хозяйству, общаться и помогать грамотно поддерживать связь с родными и близкими, отслеживать показатели здоровья и вовремя сообщать лечащему врачу и родным!

Пансионат «Здоровье» подготовил уютные комнаты с домашней атмосферой, телевидением и оборудованием, предназначенным для людей с ограниченными возможностями, красивой современной столовой с диетическим меню, входящим в комплекс услуг, спортивным залом со специализированными тренажерами, бассейном с инструктором по реабилитации и восстановлению двигательных навыков. Созданы все условия для занятия хобби и приятного общения с постояльцами. В пансионате проводятся мероприятия, приглашаются артисты для культурной программы, организуются прогулки на облагороженной территории.

На базе пансионата размещен «Сибирский центр психического здоровья», где ваши родные могут получить квалифицированную лечебно-диагностическую медицинскую помощь.

Что самое приятное, пансионат предлагает услугу транспортировки подопечных с ограниченными физическими возможностями.

Но что еще важнее — «Здоровье» входит в число официальных поставщиков социальных услуг Кемеровской области, что гарантирует высокое качество оказываемых услуг.