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В будущем люди будут доживать только до 20 лет — российские учёные

Сегодня 12:11
1248
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
s.libertaddigital.com

Не самое благополучное будущее предрекают учёные из России человечеству.

Как сообщает vistanews.ru, в будущем продолжительность жизни человека может серьёзно сократиться. Об этом на конференции «Антибиотикорезистентность как один из глобальных вызовов мировому сообществу XXI века» рассказала заслуженный врач России Ирина Чукаева.

По её словам, за последние годы количество смертельных инфекций увеличилось, при этом за прошедшие 20 лет учёные открыли только два антибиотика. В частности, по статистике ЕС, устойчивость одной из наиболее распространенных внутрибольничных инфекций — кишечной, выросла.

В связи с этим, как полагает Ирина Чукаева, в будущем средняя продолжительность жизни может снизиться до 20 лет.

Комментарии 12
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Вася
15 0
А с нашей медициной и тратами государства на ее развитие можно будет сразу в яслях устанавливать морги
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Кам 398
4 0
Демографическая ситуация в России
Начиная с 1992 года в России рождаемость упала ниже уровня простого воспроизводства и составляет сейчас, по разным данным, от 1,4 до 1,6 ребенка на женщину. Началась депопуляция, или, что одно и то же, вымирание страны. При этом многодетные семьи в России еще недавно были обычным делом. Демографическая ситуация в России 19-го – начала 20-го веков была совершенно другой, чем сейчас. За период с 1861-1913 гг средний прирост населения составил 1,49%, причем по некоторым губерниям, например, Екатеринославской в 1896-1897 гг он доходил до 3,0% в год. Еще в 1927 году средняя семья имела 7 детей. Традиционно убыль населения наблюдается в регионах с преимущественно русским населением. Это важнейший эффект. Среди демографических лидеров – национальные республики с низкой долей русского населения, а также Тюменская область и г. Москва, в которых прирост достигнут за счет иммиграции и высокого уровня жизни граждан. В 2020, 2025 и 2030 г. так называемый «бэби-бум» затронет исключительно национальные республики. Таким образом, демографический кризис опосредован этнической избирательностью. Убыль русского населения продолжается и уже привела к его сокращению более чем на 8 млн. человек с 1989 г. С 2002 г. увеличилась численность этносов, исповедующих ислам. В 2 раза выросла численность узбеков, в 1,6 раз - таджиков, что объясняется миграционными потоками. Увеличилась численность российского исламского населения, при этом большие темпы роста продемонстрировали народы, проживающие на территории Северо-Кавказского федерального округа...
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Shuten
8 0
Нестоит слушать наших учёных :). Просто вместо антибиотиков появится что-то другое: наномашины или биоимунитет. Время антибиотиков проходит вот и все.
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ЧИТАТЕЛЬ
9 4
да снашей экологией, мизерными зарплатами РАБОТЯГ ,большими ценами на ВСЕ !!!!!!!!! продолжительность даже не жизни а СУЩЕСТВОВАНИЯ очень быстро сократится, даже без ученых, к гадалке не ходи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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:
7 14
Русские - ленивые!
Показательный пример. 3 января. Страна в глубоком похмелье. Еду утром на работу. Проезжаю местный ранок Время около 8-ми утра. Торгуют шашлыком-башлыком УЖЕ! Еду с работы в р-не 17.30 Местный ранок ЗАКРЫТ! Не знаю, работал ли вообще? Но шашлыком как торговали с утра, так и торгуют. Кто нам виноват, что мы такие пьяные и бедные? Жители Азербайджана??? Покуда русские на научаться работать, до тех пор и будем прозябать в нищете, вымирать.
Кто мешал нашей тете Клаве выйти торговать? Кто мешал завезти свежую молочку на рынок? Представитель дружественной республики? ФИГ!
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читатель
2 1
Кам:
Демографическая ситуация в России
Начиная с 1992 года в России рождаемость упала ниже уровня простого воспроизводства и составляет сейчас, по разным данным, от 1,4 до 1,6 ребенка на женщину. Началась депопуляция, или, что одно и то же, вымирание страны. При этом многодетные семьи в России еще недавно были обычным делом. Демографическая ситуация в России 19-го – начала 20-го веков была совершенно другой, чем сейчас. За период с 1861-1913 гг средний прирост населения составил 1,49%, причем по некоторым губерниям, например, Екатеринославской в 1896-1897 гг он доходил до 3,0% в год. Еще в 1927 году средняя семья имела 7 детей. Традиционно убыль населения наблюдается в регионах с преимущественно русским населением. Это важнейший эффект. Среди демографических лидеров – национальные республики с низкой долей русского населения, а также Тюменская область и г. Москва, в которых прирост достигнут за счет иммиграции и высокого уровня жизни граждан. В 2020, 2025 и 2030 г. так называемый «бэби-бум» затронет исключительно национальные республики. Таким образом, демографический кризис опосредован этнической избирательностью. Убыль русского населения продолжается и уже привела к его сокращению более чем на 8 млн. человек с 1989 г. С 2002 г. увеличилась численность этносов, исповедующих ислам. В 2 раза выросла численность узбеков, в 1,6 раз - таджиков, что объясняется миграционными потоками. Увеличилась численность российского исламского населения, при этом большие темпы роста продемонстрировали народы, проживающие на территории Северо-Кавказского федерального округа...
У них очень развит культ семьи, если обратите внимание у них практически нет детских домов. Алкоголизм там встречается но в очень малых процентах, тк нельзя позорить семью, всякого рода меньшинства тоже там не приветствуются. Отсюда и высокая рождаемость. А если у нас начиная с 80-х началась подмена понятий: вместо пьющий - не пьющий, стало пьющий - культурно пьющий, вместо женщина-мать, женщина-любовница. Вы посмотрите кадры старых хроник мужчины почти все как один в хорошей физической форме, выглядят как мужчины, умеют постоять за себя и свою семью, отдают отчет в том, что они должны содержать свою семью. Женщины также в прекрасной физической форме, косметики на них мало, заботятся о своих детях, муже окружая их вниманием и любовью. А что сейчас? Идет нечто по улице и не поймешь то ли баба, то ли мужик. Мужики стали в большинстве своем женоподобные ни к чем неприспособленные. Женщины кроме как о себе любимых ни о чем не думают, в семьях в лучшем случае 1 ребенок, многодетных приличных семей мало, больше неблагополучных, а что из таких вырастет? Чаще тоже самое, хотя бывают исключения. Секс меньшинства чуть ли не на божничку поставили, но если рассмотреть эту сторону, то реальных (у которых это отклонение от природы) единицы, в большинстве это дань моды и разврата. И вместо того, чтоб начать вновь пропаганду здорового образа жизни, крепких, любящих и дружных семей, мы продолжаем это разрушать. Отсюда и спад рождаемости, и вымирание нации
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Вик
0 2
Нестоит слушать наших учёных :). Просто вместо антибиотиков появится что-то другое: наномашины или биоимунитет. Время антибиотиков проходит вот и все.
Фантазёр Вы...
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123
2 0
У них очень развит культ семьи, если обратите внимание у них практически нет детских домов. Алкоголизм там встречается но в очень малых процентах, тк нельзя позорить семью, всякого рода меньшинства тоже там не приветствуются. Отсюда и высокая рождаемость. А если у нас начиная с 80-х началась подмена понятий: вместо пьющий - не пьющий, стало пьющий - культурно пьющий, вместо женщина-мать, женщина-любовница. Вы посмотрите кадры старых хроник мужчины почти все как один в хорошей физической форме, выглядят как мужчины, умеют постоять за себя и свою семью, отдают отчет в том, что они должны содержать свою семью. Женщины также в прекрасной физической форме, косметики на них мало, заботятся о своих детях, муже окружая их вниманием и любовью. А что сейчас? Идет нечто по улице и не поймешь то ли баба, то ли мужик. Мужики стали в большинстве своем женоподобные ни к чем неприспособленные. Женщины кроме как о себе любимых ни о чем не думают, в семьях в лучшем случае 1 ребенок, многодетных приличных семей мало, больше неблагополучных, а что из таких вырастет? Чаще тоже самое, хотя бывают исключения. Секс меньшинства чуть ли не на божничку поставили, но если рассмотреть эту сторону, то реальных (у которых это отклонение от природы) единицы, в большинстве это дань моды и разврата. И вместо того, чтоб начать вновь пропаганду здорового образа жизни, крепких, любящих и дружных семей, мы продолжаем это разрушать. Отсюда и спад рождаемости, и вымирание нации
Нужно стремиться не к количеству, а к качеству. Зачем плодить бедных детей и жить в нищете? Что видят дети в многодетных семьях?
Касаемо рождаемости в прошлых столетиях - так это из-за несуществующей контрацепции, каждый год по ребенку, дети рождались слабые, половина не доживали до зрелости. А бабы, каждый год рожающие, в 30 уже старухи. Ну и на фиг такая жизнь?
А таджики, узбеки, мусульмане, цыгане от того плодятся как кролики, потому что примитивные в основном, не умеющие предохраняться
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Бусина
0 0
Декабритсы хотели чтобы не было бедных, коммунисты - чтобы не было богатых.Так если у нас наступит наконец-то время когда не будет бедных, то качество жизни улучшится.........но к сожалению число бедных, катастрофически растет.И очень скоро, продолжительность жизни, будет сокращаться.
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местный-2
0 0
Значит надо отказаться полностью или значительно уменьшить потребление антибиотиков.
Может и восстановится способность организма решать все проблемы самостоятельно.
По мне так очередной бред...ну или из раздела очередной Капитан Очевидность.
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Вик
0 0
Значит надо отказаться полностью или значительно уменьшить потребление антибиотиков.
Может и восстановится способность организма решать все проблемы самостоятельно.
По мне так очередной бред...ну или из раздела очередной Капитан Очевидность.
Дело не в способностях организма, потому что ещё 65 лет назад от банальной поневмонии умирало до 60 % заболевших, а в эпоху антибиотиков только 5 %, поэтому всё дело в необоснованном их применении и формировании у микроорганизмов устойчивости к ним, особенно за последние 27 лет, когда люди получили широкий и безрецептурный к ним доступ ! Сейчас умирают не от пневмонии, а от неправильного применения антибиотиков и большого количества иммунодефицитных состояний...
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