Не самое благополучное будущее предрекают учёные из России человечеству.

Как сообщает vistanews.ru, в будущем продолжительность жизни человека может серьёзно сократиться. Об этом на конференции «Антибиотикорезистентность как один из глобальных вызовов мировому сообществу XXI века» рассказала заслуженный врач России Ирина Чукаева.

По её словам, за последние годы количество смертельных инфекций увеличилось, при этом за прошедшие 20 лет учёные открыли только два антибиотика. В частности, по статистике ЕС, устойчивость одной из наиболее распространенных внутрибольничных инфекций — кишечной, выросла.

В связи с этим, как полагает Ирина Чукаева, в будущем средняя продолжительность жизни может снизиться до 20 лет.