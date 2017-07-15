Не самое благополучное будущее предрекают учёные из России человечеству.
Как сообщает vistanews.ru, в будущем продолжительность жизни человека может серьёзно сократиться. Об этом на конференции «Антибиотикорезистентность как один из глобальных вызовов мировому сообществу XXI века» рассказала заслуженный врач России Ирина Чукаева.
По её словам, за последние годы количество смертельных инфекций увеличилось, при этом за прошедшие 20 лет учёные открыли только два антибиотика. В частности, по статистике ЕС, устойчивость одной из наиболее распространенных внутрибольничных инфекций — кишечной, выросла.
В связи с этим, как полагает Ирина Чукаева, в будущем средняя продолжительность жизни может снизиться до 20 лет.
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Начиная с 1992 года в России рождаемость упала ниже уровня простого воспроизводства и составляет сейчас, по разным данным, от 1,4 до 1,6 ребенка на женщину. Началась депопуляция, или, что одно и то же, вымирание страны. При этом многодетные семьи в России еще недавно были обычным делом. Демографическая ситуация в России 19-го – начала 20-го веков была совершенно другой, чем сейчас. За период с 1861-1913 гг средний прирост населения составил 1,49%, причем по некоторым губерниям, например, Екатеринославской в 1896-1897 гг он доходил до 3,0% в год. Еще в 1927 году средняя семья имела 7 детей. Традиционно убыль населения наблюдается в регионах с преимущественно русским населением. Это важнейший эффект. Среди демографических лидеров – национальные республики с низкой долей русского населения, а также Тюменская область и г. Москва, в которых прирост достигнут за счет иммиграции и высокого уровня жизни граждан. В 2020, 2025 и 2030 г. так называемый «бэби-бум» затронет исключительно национальные республики. Таким образом, демографический кризис опосредован этнической избирательностью. Убыль русского населения продолжается и уже привела к его сокращению более чем на 8 млн. человек с 1989 г. С 2002 г. увеличилась численность этносов, исповедующих ислам. В 2 раза выросла численность узбеков, в 1,6 раз - таджиков, что объясняется миграционными потоками. Увеличилась численность российского исламского населения, при этом большие темпы роста продемонстрировали народы, проживающие на территории Северо-Кавказского федерального округа...
Показательный пример. 3 января. Страна в глубоком похмелье. Еду утром на работу. Проезжаю местный ранок Время около 8-ми утра. Торгуют шашлыком-башлыком УЖЕ! Еду с работы в р-не 17.30 Местный ранок ЗАКРЫТ! Не знаю, работал ли вообще? Но шашлыком как торговали с утра, так и торгуют. Кто нам виноват, что мы такие пьяные и бедные? Жители Азербайджана??? Покуда русские на научаться работать, до тех пор и будем прозябать в нищете, вымирать.
Кто мешал нашей тете Клаве выйти торговать? Кто мешал завезти свежую молочку на рынок? Представитель дружественной республики? ФИГ!
Демографическая ситуация в России
Начиная с 1992 года в России рождаемость упала ниже уровня простого воспроизводства и составляет сейчас, по разным данным, от 1,4 до 1,6 ребенка на женщину. Началась депопуляция, или, что одно и то же, вымирание страны. При этом многодетные семьи в России еще недавно были обычным делом. Демографическая ситуация в России 19-го – начала 20-го веков была совершенно другой, чем сейчас. За период с 1861-1913 гг средний прирост населения составил 1,49%, причем по некоторым губерниям, например, Екатеринославской в 1896-1897 гг он доходил до 3,0% в год. Еще в 1927 году средняя семья имела 7 детей. Традиционно убыль населения наблюдается в регионах с преимущественно русским населением. Это важнейший эффект. Среди демографических лидеров – национальные республики с низкой долей русского населения, а также Тюменская область и г. Москва, в которых прирост достигнут за счет иммиграции и высокого уровня жизни граждан. В 2020, 2025 и 2030 г. так называемый «бэби-бум» затронет исключительно национальные республики. Таким образом, демографический кризис опосредован этнической избирательностью. Убыль русского населения продолжается и уже привела к его сокращению более чем на 8 млн. человек с 1989 г. С 2002 г. увеличилась численность этносов, исповедующих ислам. В 2 раза выросла численность узбеков, в 1,6 раз - таджиков, что объясняется миграционными потоками. Увеличилась численность российского исламского населения, при этом большие темпы роста продемонстрировали народы, проживающие на территории Северо-Кавказского федерального округа...
Касаемо рождаемости в прошлых столетиях - так это из-за несуществующей контрацепции, каждый год по ребенку, дети рождались слабые, половина не доживали до зрелости. А бабы, каждый год рожающие, в 30 уже старухи. Ну и на фиг такая жизнь?
А таджики, узбеки, мусульмане, цыгане от того плодятся как кролики, потому что примитивные в основном, не умеющие предохраняться
Может и восстановится способность организма решать все проблемы самостоятельно.
По мне так очередной бред...ну или из раздела очередной Капитан Очевидность.
Может и восстановится способность организма решать все проблемы самостоятельно.
По мне так очередной бред...ну или из раздела очередной Капитан Очевидность.