Новый директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев планирует «оживить» популярные советские мультсериалы и запустить производство новых.

Речь, в частности, идёт и мультсериалах «Попугай Кеша» и «Котенок по имени Гав». Также в этом году, как сообщает пресс-служба министерства культуры России, студия планирует запустить производство 5−7 сериальных детских проектов — это «Пластилинки», «Оранжевая корова», уже запущенный в производство сериал «Богатырята», а также «Зебра в клеточку» и «Простоквашино». В следующем году «Союзмультфильм» завершит полнометражный анимационный фильм «Суворов», который был создан совместно с киностудией имени Горького.

Одним из главных направлений работы студии станет создание на её базе технопарка, который планируется разместить в Москве.

«Анимацию в России создает сравнительно небольшое количество человек — от 2 до 3 тысяч, поэтому мы не можем производить много контента. На внутреннем рынке он занимает 20-процентную нишу, поэтому технопарк — одна из форм, которая позволит масштабировать отрасль и количество проектов, которые могут производиться внутри России», — пояснил Борис Машковцев.

На территории студии небольшие студии смогут на льготных условиях арендовать производственные мощности, а сам «Союзмультфильм» сможет выступать сопродюсером многих проектов. В дальнейших планах — превращение студии в базу для создания отечественного программного обеспечения для производства анимации, открытие и развитие совместного производства с другими российскими и зарубежными студиями.