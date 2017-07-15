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Кузбасские работодатели сократили долги по зарплате на 22 млн рублей

Сегодня 16:49
132
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mirbelogorya.ru

В Кузбассе резко сократилась задолженность по зарплате.

Согласно данным департамента труда и занятости населения Кемеровской области, долги по зарплате перед кузбассовцами сократились на 21,8 млн руб. Таким образом, сейчас задолженность составляет 232,7 млн руб., передаёт пресс-служба администрации Кемеровской области.

Большую часть долгов погасили перед своими работникам шахта «Заречная» и «Юрмаш». Также с долгами справились МКП «ЖКХ» и организация-банкрот СМУ «Союз-Телефонстрой».

В администрации подчеркнули, что две трети общей задолженности по зарплате приходится на организации-банкроты.

Комментарии 2
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y
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А когда администрация по долгам расплатится?
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Елена
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А ООО Финестра когда расплатится с долгами и с заказчиками? В администрации обещали рассмотреть этот вопрос..
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