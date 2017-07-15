В Кузбассе резко сократилась задолженность по зарплате.

Согласно данным департамента труда и занятости населения Кемеровской области, долги по зарплате перед кузбассовцами сократились на 21,8 млн руб. Таким образом, сейчас задолженность составляет 232,7 млн руб., передаёт пресс-служба администрации Кемеровской области.

Большую часть долгов погасили перед своими работникам шахта «Заречная» и «Юрмаш». Также с долгами справились МКП «ЖКХ» и организация-банкрот СМУ «Союз-Телефонстрой».

В администрации подчеркнули, что две трети общей задолженности по зарплате приходится на организации-банкроты.