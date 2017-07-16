Обнаружена звезда «смерти» Солнечной системы
Сегодня 08:00
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Доктор Корин Бейлер-Джонс из Института астрономии Макса Планка в Германии сообщил, что к Земле на высокой скорости движется «звезда смерти» HIP-85 605.
Звезда не повлияет на объекты внутренней области Солнечной системы, однако она сможет вытолкнуть часть комет и карликовых, другая же часть может направиться в сторону Солнечной системы, что повлечет за собой хаос, сообщает politexpert.net.
Исследование показало, что через 240 тысяч лет «звезда смерти» будет располагаться в трех световых годах от Земли.
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Предлагаю начать копить в Фонд Защиты Земли, по 10 рублей с квадратного метра. Через 240 000 лет, они нам пригодятся для ремонта планеты))))