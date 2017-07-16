Доктор Корин Бейлер-Джонс из Института астрономии Макса Планка в Германии сообщил, что к Земле на высокой скорости движется «звезда смерти» HIP-85 605.

Звезда не повлияет на объекты внутренней области Солнечной системы, однако она сможет вытолкнуть часть комет и карликовых, другая же часть может направиться в сторону Солнечной системы, что повлечет за собой хаос, сообщает politexpert.net.

Исследование показало, что через 240 тысяч лет «звезда смерти» будет располагаться в трех световых годах от Земли.