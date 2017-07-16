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Обнаружена звезда «смерти» Солнечной системы

Сегодня 08:00
2685
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Доктор Корин Бейлер-Джонс из Института астрономии Макса Планка в Германии сообщил, что к Земле на высокой скорости движется «звезда смерти» HIP-85 605.

Звезда не повлияет на объекты внутренней области Солнечной системы, однако она сможет вытолкнуть часть комет и карликовых, другая же часть может направиться в сторону Солнечной системы, что повлечет за собой хаос, сообщает politexpert.net.

Исследование показало, что через 240 тысяч лет «звезда смерти» будет располагаться в трех световых годах от Земли.

Комментарии 4
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1
29 0
Значит я 300 000 лет не проживу? А всего 240 000, так мало, не хочу умирать молодым.
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дэн
1 0
Значит я 300 000 лет не проживу? А всего 240 000, так мало, не хочу умирать молодым.
Нет, ты не умрешь
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Алка Русалка
4 0
Президент и министр обороны что-нибудь придумают.
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1
5 0
Президент и министр обороны что-нибудь придумают.
Ну да, по аналогии с Фондом КапРемонта.
Предлагаю начать копить в Фонд Защиты Земли, по 10 рублей с квадратного метра. Через 240 000 лет, они нам пригодятся для ремонта планеты))))
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