В шести регионах России введут доступную ипотеку под 6,25% годовых.

«По словам сотрудников Агентства ипотечного жилищного кредитования, получить жилищный кредит по 6,25-процентной ставке в скором времени можно будет в Мордовии, Ямало-Ненецком автономном округе, Татарстане, Чувашии, а также Московской и Ростовской областях. В настоящее время ипотечные программы, позволяющие осуществить ипотечное кредитование по ставкам, находящимся на уровне ниже рыночных, уже действуют в Новгородской и Владимирской областях», рассказал девушка.

Теперь АИЖК намерено увеличить число субъектов в два раза. Уже составлен план и проработан бюджет. Решено, что дотации станут выплачивать из средств областей, участвующих в программе. Как сообщается, уже с третьего квартала действие этой инициативы вступит в силу.

Когда данная мера поддержки доберётся до сибирских регионов — неизвестно.