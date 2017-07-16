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В России введут ипотеку под 6,25%

Сегодня 09:30
1067
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В шести регионах России введут доступную ипотеку под 6,25% годовых.

«По словам сотрудников Агентства ипотечного жилищного кредитования, получить жилищный кредит по 6,25-процентной ставке в скором времени можно будет в Мордовии, Ямало-Ненецком автономном округе, Татарстане, Чувашии, а также Московской и Ростовской областях. В настоящее время ипотечные программы, позволяющие осуществить ипотечное кредитование по ставкам, находящимся на уровне ниже рыночных, уже действуют в Новгородской и Владимирской областях», рассказал девушка.

Теперь АИЖК намерено увеличить число субъектов в два раза. Уже составлен план и проработан бюджет. Решено, что дотации станут выплачивать из средств областей, участвующих в программе. Как сообщается, уже с третьего квартала действие этой инициативы вступит в силу.

Когда данная мера поддержки доберётся до сибирских регионов — неизвестно.

Комментарии 9
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олег
8 0
предвыборная очередная гнилая многоходовочка великого пу
чтобы собрать справки в аижк, нужно быть бюджетником со свободным посещением работы, а также нужно иметь газель для того чтобы привести нужное количество бумажек
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Вася
26 0
Самое главное конечно московская область ! )) да да да она же не заселена - ее нужно в срочном порядке поднимать
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Юрий
4 0
А почему НЕТ ПРОГРАММЫ на ремонт частных домов, конечно через Сбербанк, и ВИЗУАЛЬНО на местах??
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Я так кумекаю:
1 0
А почему НЕТ ПРОГРАММЫ на ремонт частных домов, конечно через Сбербанк, и ВИЗУАЛЬНО на местах??
Если ты повременщик и не отвечаешь за результат "труда", и получаешь зарплату, её не считая, - как наши "слуги" из Кремля и Думы, то, конечно, будешь "думать" исключительно о том, что бросается в глаза уже 18-й год ... .
Какие частные дома ? О них ещё никто и рта не раскрыл !?
Надо, чтобы проблема ОРАЛА о себе - тогда можно и подумать о ней лет 6 очередных !
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Кам 427
24 0
В цивилизационных странах ставка по ипотеки не выше 0,5%. Остальное грабительское отношение к своему населению.
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Читатель
1 9
Кам:
В цивилизационных странах ставка по ипотеки не выше 0,5%. Остальное грабительское отношение к своему населению.
А ещё в "цивилизованных странах" налоги выше, *едикам свобода и ювенальная юстиция.
Долго равняться будем на них.
За последние годы и так снижается процент, нигде материнский капитал не платят.
Полные дворы машин, у всех айфоны, а все ноете и на гнилой запад пытаетесь ровняться
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z
5 0
Не понятно как это касается кубаской области, существующей без бугернатора уже пару месяцев. Что очередной раз доказывает непонятно зачем кормящихся за бюджет.
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Светлана
0 0
"Рассказал девушка". На этом статью можно заканчивать
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Вооот
0 0
дотации станут выплачивать из средств областей, участвующих в программе.

Недостающую сумму до базарного процента остальные местные жители доплатят ростовщикам из своих налогов.
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