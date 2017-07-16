В шести регионах России введут доступную ипотеку под 6,25% годовых.
«По словам сотрудников Агентства ипотечного жилищного кредитования, получить жилищный кредит по 6,25-процентной ставке в скором времени можно будет в Мордовии, Ямало-Ненецком автономном округе, Татарстане, Чувашии, а также Московской и Ростовской областях. В настоящее время ипотечные программы, позволяющие осуществить ипотечное кредитование по ставкам, находящимся на уровне ниже рыночных, уже действуют в Новгородской и Владимирской областях», рассказал девушка.
Теперь АИЖК намерено увеличить число субъектов в два раза. Уже составлен план и проработан бюджет. Решено, что дотации станут выплачивать из средств областей, участвующих в программе. Как сообщается, уже с третьего квартала действие этой инициативы вступит в силу.
Когда данная мера поддержки доберётся до сибирских регионов — неизвестно.
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чтобы собрать справки в аижк, нужно быть бюджетником со свободным посещением работы, а также нужно иметь газель для того чтобы привести нужное количество бумажек
Какие частные дома ? О них ещё никто и рта не раскрыл !?
Надо, чтобы проблема ОРАЛА о себе - тогда можно и подумать о ней лет 6 очередных !
В цивилизационных странах ставка по ипотеки не выше 0,5%. Остальное грабительское отношение к своему населению.
Долго равняться будем на них.
За последние годы и так снижается процент, нигде материнский капитал не платят.
Полные дворы машин, у всех айфоны, а все ноете и на гнилой запад пытаетесь ровняться
Недостающую сумму до базарного процента остальные местные жители доплатят ростовщикам из своих налогов.