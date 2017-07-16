Эксперты назвали три смартфона, превосходящие iPhone 7.

Первое место в рейтинге занял Huawei P9. На втором месте расположилась Xperia X.

Третье место в списке принадлежит Xiaomi Mi5. Камеры смартфона делают снимки в 16 и 4 мегапикселя, сообщает info.ru