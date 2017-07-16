Названы 3 смартфона, которые лучше айфонов
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Эксперты назвали три смартфона, превосходящие iPhone 7.
Первое место в рейтинге занял Huawei P9. На втором месте расположилась Xperia X.
Третье место в списке принадлежит Xiaomi Mi5. Камеры смартфона делают снимки в 16 и 4 мегапикселя, сообщает info.ru
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