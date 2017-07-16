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Названы 3 смартфона, которые лучше айфонов

Сегодня 00:00
2106
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Lexcomp.ru

Эксперты назвали три смартфона, превосходящие iPhone 7.

Первое место в рейтинге занял Huawei P9. На втором месте расположилась Xperia X.

Третье место в списке принадлежит Xiaomi Mi5. Камеры смартфона делают снимки в 16 и 4 мегапикселя, сообщает info.ru

Комментарии 4
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Алексей
8 0
Превосходящих смартфонов намного больше, если посчитать в ценовой политики iPhone 7!
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Ху из ху
0 5
Да, только они через год сказываются на свалке, а Xperia так вообще.
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Кряк
0 1
Лучше в чем?
В том что через год полтора они обесцениваются! Ххахаха
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