В Новокузнецке, 14 июля, молния ударила в столб. Рядом с местом ЧП находились люди и автомобили. Разряд грозы попал на камеру видеорегистратора.

Инцидент произошёл на перекрёстке Кирова-Металлургов. По счастливой случайности никто не пострадал.

Отметим, вечером 14 июля на Новокузнецк обрушился сильный ливень, который затопил городские дороги.