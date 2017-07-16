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В центре Новокузнецка молния ударила в столб рядом с людьми

Сегодня 10:41
4492
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
скриншот Youtube.com

В Новокузнецке, 14 июля, молния ударила в столб. Рядом с местом ЧП находились люди и автомобили. Разряд грозы попал на камеру видеорегистратора.

Инцидент произошёл на перекрёстке Кирова-Металлургов. По счастливой случайности никто не пострадал.

Отметим, вечером 14 июля на Новокузнецк обрушился сильный ливень, который затопил городские дороги.

Комментарии 6
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z
1 0
Красиво и завораживающе))
А куда светодиодные украшения подевалися?
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Анонимный пользователь
0 0
А куда светодиодные украшения подевалися?
перегорели?
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Михмих
0 0
Где увидели что молния ударила в столб. Она ударила где-то намного дальше этого перекрестка. Если бы она ударила рядом с этим перекрестком то последствия были другими, а не просто короткое замыкание кабеля на столбе.
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Ваз
0 0
Екать, какая удивительная "новость"
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