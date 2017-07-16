В центре Новокузнецка молния ударила в столб рядом с людьми
Сегодня 10:41
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В Новокузнецке, 14 июля, молния ударила в столб. Рядом с местом ЧП находились люди и автомобили. Разряд грозы попал на камеру видеорегистратора.
Инцидент произошёл на перекрёстке Кирова-Металлургов. По счастливой случайности никто не пострадал.
Отметим, вечером 14 июля на Новокузнецк обрушился сильный ливень, который затопил городские дороги.
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