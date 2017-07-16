Солистке группы «Reflex» Ирине Нельсон подарили хоккейный свитер новокузнецкого «Металлурга» во время её визита в Кузбасс.

«Я в Кузбассе! Приехала, чтобы поздравить металлургов с праздником! Спасибо команде „Металлург Новокузнецк“ за именной свитер и творческий подход! А моим навсегда любимым землякам #HCSibir, принципиальным соперникам этой команды, большой пламенный привет и обеим командам Новых Побед!», — написал в своём Инстаграм звезда.