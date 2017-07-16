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Российская звезда шоу-бизнеса поблагодарила новокузнецкий «Металлург»

Сегодня 12:10
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ХК "Металлург"

Солистке группы «Reflex» Ирине Нельсон подарили хоккейный свитер новокузнецкого «Металлурга» во время её визита в Кузбасс.

«Я в Кузбассе! Приехала, чтобы поздравить металлургов с праздником! Спасибо команде „Металлург Новокузнецк“ за именной свитер и творческий подход! А моим навсегда любимым землякам #HCSibir, принципиальным соперникам этой команды, большой пламенный привет и обеим командам Новых Побед!», — написал в своём Инстаграм звезда.

Солистка группы Reflex выступала в городе Таштаголе, где проходил концерт, посвящённый Дню Металлурга.

Комментарии 1
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С неба звёздочка упала
Прямо к милому в штаны,
Надела свитер именной
И поблагодарила.
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