Российская звезда шоу-бизнеса поблагодарила новокузнецкий «Металлург»
Сегодня 12:10
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Солистке группы «Reflex» Ирине Нельсон подарили хоккейный свитер новокузнецкого «Металлурга» во время её визита в Кузбасс.
«Я в Кузбассе! Приехала, чтобы поздравить металлургов с праздником! Спасибо команде „Металлург Новокузнецк“ за именной свитер и творческий подход! А моим навсегда любимым землякам #HCSibir, принципиальным соперникам этой команды, большой пламенный привет и обеим командам Новых Побед!», — написал в своём Инстаграм звезда.
Солистка группы Reflex выступала в городе Таштаголе, где проходил концерт, посвящённый Дню Металлурга.
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Прямо к милому в штаны,
Надела свитер именной
И поблагодарила.