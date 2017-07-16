Умер известный российский актёр
Сегодня 13:05
924
Актёр театра и кино Владимир Толоконников умер в ночь на воскресение.
По словам представителя театра, недавно Толоконников вернулся в Москву после съемок в Геленджике. Об этом сообщают «РИА Новости». Из-за чего умер актёр пока не известно.
Владимир Толоконников — советский и казахстанский актёр театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова. Всего же Толоконников снялся более чем в 60 фильмах и сериалах.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.