Актёр театра и кино Владимир Толоконников умер в ночь на воскресение.

По словам представителя театра, недавно Толоконников вернулся в Москву после съемок в Геленджике. Об этом сообщают «РИА Новости». Из-за чего умер актёр пока не известно.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актёр театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова. Всего же Толоконников снялся более чем в 60 фильмах и сериалах.