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﻿Умер известный российский актёр

Сегодня 13:05
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ru.sputniknews.kz

Актёр театра и кино Владимир Толоконников умер в ночь на воскресение.

По словам представителя театра, недавно Толоконников вернулся в Москву после съемок в Геленджике. Об этом сообщают «РИА Новости». Из-за чего умер актёр пока не известно.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актёр театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова. Всего же Толоконников снялся более чем в 60 фильмах и сериалах.

Комментарии 2
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Андрей
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Шариков Палиграф Палиграфычь
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В спецназе по -русски играл.Хороший актер
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