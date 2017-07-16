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Новосибирские учёные нашли новый метод лечения опасной болезни

Сегодня 14:00
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Afisha.ru

В Новосибирске учёные испытывают новый метод лечения глаукомы.

В настоящее время проводятся опыта над животными. Если результаты будут положительными, то новый метод лечения станет доступен и для людей, сообщает «Ъ».

Разработкой нового импланта для улучшения дренажа глаза и снижения внутриглазного давления занимались специалисты НМТК «Микрохиругии глаза», медицинского технопарка, часть работ проводилась в институтах гидродинамики и органической химии СО РАН, организационную помощь оказывал инновационный центр Кольцово.

Глаукома — заболевание, которое приводит к повышению внутриглазного давления и при отсутствия лечения — к слепоте.

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