В Новосибирске учёные испытывают новый метод лечения глаукомы.
В настоящее время проводятся опыта над животными. Если результаты будут положительными, то новый метод лечения станет доступен и для людей, сообщает «Ъ».
Разработкой нового импланта для улучшения дренажа глаза и снижения внутриглазного давления занимались специалисты НМТК «Микрохиругии глаза», медицинского технопарка, часть работ проводилась в институтах гидродинамики и органической химии СО РАН, организационную помощь оказывал инновационный центр Кольцово.
Глаукома — заболевание, которое приводит к повышению внутриглазного давления и при отсутствия лечения — к слепоте.
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