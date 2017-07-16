Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Проезд в маршрутках Новокузнецка стал дешевле

В Кузбассе на трассе произошло страшное ДТП с участием автобуса

Сегодня 13:45
329
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецком районе на трассе в Шерегеш столкнулись два автомобиля и автобус. ДТП произошло днём 15 июля.

По словам очевидцев, легковой автомобиль выехал на встречку и столкнулся с японским грузовичком. Автобус, уходя от столкновения, съехал на обочину и был зажат между «Исузи» и отбойником.

На место ДТП незамедлительно прибыли медики и сотрудники ГИБДД. Подробности автоаварии устанавливаются. Из-за ДТП образовался затор, так как большие автомобили не могли объехать участников аварии.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ