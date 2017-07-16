В Новокузнецком районе на трассе в Шерегеш столкнулись два автомобиля и автобус. ДТП произошло днём 15 июля.

По словам очевидцев, легковой автомобиль выехал на встречку и столкнулся с японским грузовичком. Автобус, уходя от столкновения, съехал на обочину и был зажат между «Исузи» и отбойником.

На место ДТП незамедлительно прибыли медики и сотрудники ГИБДД. Подробности автоаварии устанавливаются. Из-за ДТП образовался затор, так как большие автомобили не могли объехать участников аварии.