Больше недели в Кузбассе бушует непогода. ВашГород.ру вспомнил самые громкие последствия стихии.

Пожар на шахте

Буря достигла пика 8 июля. От удара молнии в Новокузнецком районе загорелась наземная дегазационная установка на шахте «Ерунаковская-VIII». Из-за ЧП эвакуировали 100 горняков. К счастью, никто не пострадал.

Град

Вдобавок к грозе в тот же день пошёл град. Как рассказали очевидцы, по дороге на «Ерунаковскую» на автомобилистов обрушился град. Судя по снимкам, местами он достигал размеров перепелиного яйца.

Публикация от Настенька Ридни (@anastasia_rednikina) Июл 8 2017 в 9:45 PDT

Потоп

К 13 июля перейти дорогу в одном районе Новокузнецка стало своеобразным квестом. Как рассказали жители, после небольшого дождя тротуары и пешеходные переходы превратились в водные переправы. Кое-где водителям пришлось избегать луж, выезжая на «встречку».

Удар молнии

Непогода не дала кузбассовцам продыху и в День Металлурга. В пятницу, 14 июля, на перекрёстке Кирова-Металлургов в Новокузнецке молния ударила в столб. В это время рядом с конструкцией находились люди, но, по счастливой случайности, никто не пострадал.

Смерч

Накануне, 16 июля, стихия снова заявила о себе. Петербуржец Вячеслав Бабушников снял видео, на котором отчётливо виден смерч. По словам мужчины, это произошло рядом с Новокузнецком.

Сегодня в Кузбассе снова возможны дожди и грозы, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка. Возможно, стихия ещё даст о себе знать.

Помимо этого, по словам советника президента по вопросам изменения климата, аномальная погода будет всё чаще удивлять россиян.