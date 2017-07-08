Больше недели в Кузбассе бушует непогода. ВашГород.ру вспомнил самые громкие последствия стихии.
Пожар на шахте
Буря достигла пика 8 июля. От удара молнии в Новокузнецком районе загорелась наземная дегазационная установка на шахте «Ерунаковская-VIII». Из-за ЧП эвакуировали 100 горняков. К счастью, никто не пострадал.
Град
Вдобавок к грозе в тот же день пошёл град. Как рассказали очевидцы, по дороге на «Ерунаковскую» на автомобилистов обрушился град. Судя по снимкам, местами он достигал размеров перепелиного яйца.
Потоп
К 13 июля перейти дорогу в одном районе Новокузнецка стало своеобразным квестом. Как рассказали жители, после небольшого дождя тротуары и пешеходные переходы превратились в водные переправы. Кое-где водителям пришлось избегать луж, выезжая на «встречку».
Удар молнии
Непогода не дала кузбассовцам продыху и в День Металлурга. В пятницу, 14 июля, на перекрёстке Кирова-Металлургов в Новокузнецке молния ударила в столб. В это время рядом с конструкцией находились люди, но, по счастливой случайности, никто не пострадал.
Смерч
Накануне, 16 июля, стихия снова заявила о себе. Петербуржец Вячеслав Бабушников снял видео, на котором отчётливо виден смерч. По словам мужчины, это произошло рядом с Новокузнецком.
Сегодня в Кузбассе снова возможны дожди и грозы, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка. Возможно, стихия ещё даст о себе знать.
Помимо этого, по словам советника президента по вопросам изменения климата, аномальная погода будет всё чаще удивлять россиян.
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