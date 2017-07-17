В Новокузнецке пройдут бесплатные мастер-классы по фитнесу и кундалини йоге.

Также горожане смогут увидеть показательные выступления по айкидо, сообщает novokuznetsk.su.

Открытое занятие по йоге подойдёт как для опытных учеников, так и для новичков.

На мастер-классе по фитнесу посетители узнают, как с его помощью снимать стресс и мышечное напряжение, развить самодисциплину, улучшить уровень физической подготовки, осанку, координацию и баланс тела.

Горожан ждут 22 июля в парке Гагарина с 11 до 14 часов. Узнать более подробную информацию можно здесь.