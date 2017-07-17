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Новокузнечан зовут на бесплатные тренировки по фитнесу и йоге

Сегодня 07:15
737
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/fitsatori

В Новокузнецке пройдут бесплатные мастер-классы по фитнесу и кундалини йоге.

Также горожане смогут увидеть показательные выступления по айкидо, сообщает novokuznetsk.su.

Открытое занятие по йоге подойдёт как для опытных учеников, так и для новичков.

На мастер-классе по фитнесу посетители узнают, как с его помощью снимать стресс и мышечное напряжение, развить самодисциплину, улучшить уровень физической подготовки, осанку, координацию и баланс тела.

Горожан ждут 22 июля в парке Гагарина с 11 до 14 часов. Узнать более подробную информацию можно здесь.

Комментарии 3
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Жаждущая
5 0
А по кунилини йоге не будет мастер-класса?
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z
2 0
А по кунилини йоге не будет мастер-класса?
Это к полятикам
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Читатель
2 1
А по кунилини йоге не будет мастер-класса?
Фотку в студию,и номер телефона свой. И будет тебе щастье... Но учти,что игра в одни ворота не интересна...
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