Доброе утро!

В ожидании тепла россияне активно шутят о надоевших дождях в соцсетях.





ВашГород.ру предлагает на время забыть о причудах погоды и посмотреть на забавное видео с медведем. Похоже, на кадрах животное просто чесалось о дерево, однако с наложенной музыкой это стало похоже на танец.







Северная Корея снова удивляет. В попытках отвлечь граждан от нелегальной (в КНДР, разумеется) южнокорейской музыки в стране создали отечественную поп-рок группу. Мы послушали, и нам понравилось.

Хорошего вам понедельника!





