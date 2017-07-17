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Шутки о погоде и танец медведя, или Доброе утро на ВашГород.ру

Сегодня 06:50
486
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Доброе утро!

В ожидании тепла россияне активно шутят о надоевших дождях в соцсетях.

ВашГород.ру предлагает на время забыть о причудах погоды и посмотреть на забавное видео с медведем. Похоже, на кадрах животное просто чесалось о дерево, однако с наложенной музыкой это стало похоже на танец.



Северная Корея снова удивляет. В попытках отвлечь граждан от нелегальной (в КНДР, разумеется) южнокорейской музыки в стране создали отечественную поп-рок группу. Мы послушали, и нам понравилось.

Хорошего вам понедельника!



Комментарии 8
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0 15
зачем вг с утра выкладывает всякий откровенный отстой?
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Вера
6 0
зачем вг с утра выкладывает всякий откровенный отстой?
а мне нравится. под кофеек заряжаюсь позитивом на всю неделю
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Павел Фомин
5 1
а мне нравится. под кофеек заряжаюсь позитивом на всю неделю
Мне тоже понравилось!
Уже надоели каждодневные новости из серии триллеров и фильмов ужасов.
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Дон Хенаро 44576
2 2
Всем доброго утра)
Чего ноете, весь июнь жарким был) Впереди еще август)) и может быть сентябрь)
Медведь прикольный,а музон из КНДР слишком пафосный и попсовый)
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Дон Хенаро 44576
3 0
А кот жуткий баян))))
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123
7 0
зачем вг с утра выкладывает всякий откровенный отстой?
иди гнить на ситя-ГЭ. там с утра уже выдали на гора позитивчика для ваты - трупы, поножовщина, мусара, все для тебя, как ты любишь.
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123
3 0
северная корея улыбнула, у них примерно сейчас наши 70-е-80-е годы. скоро будет перестройка ))
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ту ВГ
2 0
шутки про "московское лето" у нас не актуальны. у нас июнь был отличным!
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