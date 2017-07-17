Шутки о погоде и танец медведя, или Доброе утро на ВашГород.ру
Сегодня 06:50
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Доброе утро!
В ожидании тепла россияне активно шутят о надоевших дождях в соцсетях.
ВашГород.ру предлагает на время забыть о причудах погоды и посмотреть на забавное видео с медведем. Похоже, на кадрах животное просто чесалось о дерево, однако с наложенной музыкой это стало похоже на танец.
Северная Корея снова удивляет. В попытках отвлечь граждан от нелегальной (в КНДР, разумеется) южнокорейской музыки в стране создали отечественную поп-рок группу. Мы послушали, и нам понравилось.
Хорошего вам понедельника!
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Уже надоели каждодневные новости из серии триллеров и фильмов ужасов.
Чего ноете, весь июнь жарким был) Впереди еще август)) и может быть сентябрь)
Медведь прикольный,а музон из КНДР слишком пафосный и попсовый)