Прокопчанам стало проще добраться из центра города до посёлка Северный Маганак.

В Прокопьевске запустили новый трамвайный маршрут — № 8. Он следует с конечной остановки «Тупик» в центральном районе до посёлка Северный Маганак. По пути следования трамвай заходит на конечную остановку на Ясной Поляне.

В обратном направлении вагоны 8-го маршрута идут с конечной остановки на Северном Маганаке до «Тупика». При этом заезд на кольцо на Ясной Поляне не предусмотрен.

Отметим, раньше жители города могли доехать на трамваях из центра до Северного Маганака и обратно только с пересадкой (воспользовавшись маршрутами № 3 и № 7).