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В Правила дорожного движения внесли изменения

В Прокопьевске появился новый трамвайный маршрут

Сегодня 07:30
616
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img.ttransport.ru

Прокопчанам стало проще добраться из центра города до посёлка Северный Маганак.

В Прокопьевске запустили новый трамвайный маршрут — № 8. Он следует с конечной остановки «Тупик» в центральном районе до посёлка Северный Маганак. По пути следования трамвай заходит на конечную остановку на Ясной Поляне.

В обратном направлении вагоны 8-го маршрута идут с конечной остановки на Северном Маганаке до «Тупика». При этом заезд на кольцо на Ясной Поляне не предусмотрен.

Отметим, раньше жители города могли доехать на трамваях из центра до Северного Маганака и обратно только с пересадкой (воспользовавшись маршрутами № 3 и № 7).

Комментарии 5
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Павел Фомин
22 0
Зато у нас, в Новокузнецке, с таким мэром, близится остановка "Тупик" для всего муниципального транспорта!
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Ветер перемен...
9 3
Новый маршрут по старым рельсам.
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Местная 8254
3 0
Даже в Прокопе есть деньги на трамвай, а в Новокузнецке нет. Чтоб нашему мэру всю жизнь на муниципальном транспорте кататься, без всяких льгот.
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КоляYeti 13770
0 0
Здешние страдальцы по "железным сараям"- Прокопа вас ждет...
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