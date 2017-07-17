Новокузнечан удивило зрелищное световое шоу
Сегодня 09:37
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В честь Дня Металлурга новокузнечанам устроили сюрприз на Театральной площади.
ДК культуры и техники КМК превратился в огромный экран, на котором показывали зрелищное световое шоу. Представление «Аlхимия света» устроила компания «РусАЛ».
Также гости поучаствовали в интерактивной музыкально-развлекательной программе, сообщает Novokuznetsk.su.
Напомним, в выходные в Новокузнецке отметили День Металлурга. Так, в честь праздника на территории «Евраза» установили скульптуру сталевара, а вечером горожан ждал концерт с участием Олега Газманова и салют.
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Сколько платили за то что приходили на праздник?
Сколько платили за то что приходили на праздник?