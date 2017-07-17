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Новокузнечан удивило зрелищное световое шоу

Сегодня 09:37
1074
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
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В честь Дня Металлурга новокузнечанам устроили сюрприз на Театральной площади.

ДК культуры и техники КМК превратился в огромный экран, на котором показывали зрелищное световое шоу. Представление «Аlхимия света» устроила компания «РусАЛ».

Также гости поучаствовали в интерактивной музыкально-развлекательной программе, сообщает Novokuznetsk.su.

Напомним, в выходные в Новокузнецке отметили День Металлурга. Так, в честь праздника на территории «Евраза» установили скульптуру сталевара, а вечером горожан ждал концерт с участием Олега Газманова и салют.

Комментарии 5
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Вася
5 0
у меня один вопрос, сколько сейчас получают в среднем в русале? не ИТР, а обычные работяги в цеху?
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Я
1 0
Ни чуточки не удивило. Смотреть реально интересно было последние 15 минут. Концерт вообще непрофессиональный, местные таланты спели и сплясали во сто раз лучше, даже если на шесте. Вообщем зря потраченные деньги.
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скучненько
5 0
ушли, какие то безголосые чужие песни перепивали, надоело ждать, когда уж действительно что то произойдет!
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z
2 1
А кто вообще Руссал пустил бесплатно в город праздновать?
Сколько платили за то что приходили на праздник?
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Антон
0 0
А кто вообще Руссал пустил бесплатно в город праздновать?
Сколько платили за то что приходили на праздник?
по 300 рублей кажется.
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