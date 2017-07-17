В честь Дня Металлурга новокузнечанам устроили сюрприз на Театральной площади.

ДК культуры и техники КМК превратился в огромный экран, на котором показывали зрелищное световое шоу. Представление «Аlхимия света» устроила компания «РусАЛ».

Также гости поучаствовали в интерактивной музыкально-развлекательной программе, сообщает Novokuznetsk.su.

Напомним, в выходные в Новокузнецке отметили День Металлурга. Так, в честь праздника на территории «Евраза» установили скульптуру сталевара, а вечером горожан ждал концерт с участием Олега Газманова и салют.