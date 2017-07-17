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В Кемерове гостей популярного ресторана эвакуировали из-за задымления

Сегодня 09:56
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Накануне вечером в Кемерове задымился культурно-развлекательный комплекс «Волна».

Об этом свидетели сообщили в паблике «Инцидент Кемерово».

«В 21.34 поступил сигнал о том, что персонал обнаружил задымление вытяжки. На момент прибытия подразделений пожарной охраны открытого горения не было. Сотрудники проверили все помещения на наличие возгорания, обнаружено его не было. Было проведено дымоудаление», — рассказали ВашГород.ру в пресс-службе кузбасского ГУ МЧС.

Предварительная причина — возгорание внутри вытяжки, добавили в ведомстве.

Добавим, посетителей эвакуировала администрация ресторана.

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