Накануне вечером в Кемерове задымился культурно-развлекательный комплекс «Волна».

Об этом свидетели сообщили в паблике «Инцидент Кемерово».

«В 21.34 поступил сигнал о том, что персонал обнаружил задымление вытяжки. На момент прибытия подразделений пожарной охраны открытого горения не было. Сотрудники проверили все помещения на наличие возгорания, обнаружено его не было. Было проведено дымоудаление», — рассказали ВашГород.ру в пресс-службе кузбасского ГУ МЧС.