Накануне вечером в Кемерове задымился культурно-развлекательный комплекс «Волна».
Об этом свидетели сообщили в паблике «Инцидент Кемерово».
«В 21.34 поступил сигнал о том, что персонал обнаружил задымление вытяжки. На момент прибытия подразделений пожарной охраны открытого горения не было. Сотрудники проверили все помещения на наличие возгорания, обнаружено его не было. Было проведено дымоудаление», — рассказали ВашГород.ру в пресс-службе кузбасского ГУ МЧС.
Предварительная причина — возгорание внутри вытяжки, добавили в ведомстве.
Добавим, посетителей эвакуировала администрация ресторана.
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