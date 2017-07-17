В Минздраве намерены запретить продажу спиртного в выходные.

Сейчас в стране недостаточно эффективно борются с алкоголизмом, считают авторы проекта, учёные из Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава. Запрет продажи спиртного в выходные, по их мнению, станет эффективным.

Идею намерены включить в Стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. Как именно её реализовать, пока обсуждают эксперты, пишет Novokuznetsk.su.

Сейчас регионы могут сами ограничивать продажу алкоголя. Обычно это делают в период городских праздников, и, как правило, не более чем на сутки. В некоторых населённых пунктах России спиртное нельзя купить несколько дней в неделю, а в селе Анадырского района горячительные напитки не продают вообще, пишут «Известия».

Как уже писал ВашГород.ру, недавно в Минздраве предложили ограничить скрытую рекламу алкоголя. А с 1 июля у нас запретили продавать пиво в пластиковых бутылках вместимостью более 1,5 литра.