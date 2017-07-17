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В Правила дорожного движения внесли изменения

Россиянам готовят серьёзное ограничение в продаже алкоголя

Сегодня 10:30
1775
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Минздраве намерены запретить продажу спиртного в выходные.

Сейчас в стране недостаточно эффективно борются с алкоголизмом, считают авторы проекта, учёные из Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава. Запрет продажи спиртного в выходные, по их мнению, станет эффективным.

Идею намерены включить в Стратегию формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. Как именно её реализовать, пока обсуждают эксперты, пишет Novokuznetsk.su.

Сейчас регионы могут сами ограничивать продажу алкоголя. Обычно это делают в период городских праздников, и, как правило, не более чем на сутки. В некоторых населённых пунктах России спиртное нельзя купить несколько дней в неделю, а в селе Анадырского района горячительные напитки не продают вообще, пишут «Известия».

Как уже писал ВашГород.ру, недавно в Минздраве предложили ограничить скрытую рекламу алкоголя. А с 1 июля у нас запретили продавать пиво в пластиковых бутылках вместимостью более 1,5 литра.

Комментарии 19
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Прохожий
31 4
Запретить много ума не надо.Да собственно что с них взять с убогих.Нужно воспитывать в людях культуру пития.Ну будут по пятницам в немерянных количествах закупать это пойло.Это как сейчас с пивом полторашками.
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Прынц на сером "козле"
18 2
Тюююю напугали..))). Нас пиндосы санкциями обложили,и то живем... И тут найдем выход... Ну запретят... Дальше- то что? Брать будем в пятницу... Главное тару не открывать и хранить в холодильнике... Или просто будем гнать первач...
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Читатель
18 8
Запретить много ума не надо.Да собственно что с них взять с убогих.Нужно воспитывать в людях культуру пития.Ну будут по пятницам в немерянных количествах закупать это пойло.Это как сейчас с пивом полторашками.
"Культуры питья" не может быть по определению. Это как "культура употребления нарK..."
А в целом, да - кто ищет, тот всегда найдет. Самогон станет популярным
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Павел Фомин
23 2
Для запрета нужна альтернатива, сейчас наплодят нарков и спекулянтов всякой дрянью. Народ травиться начнет.
В общем и целом, как всегда: что не сделает дурак - все он сделает не так!
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Дон Хенаро 44576
18 1
Наше правительство во всей красе....тупые идиоты...в стране больше проблем нету,можно подумать...
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Серпантин
20 1
Ибрагим из гаражей очень обрадуется, что конкурентов не будет.
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123
26 2
Это псевдо стратегия. Все эти новости и инициативы хоть от минздрава, хоть от ВОВздрава, все это ФИКЦИЯ. Путлеровская вертухаль держится исключительно на пьяных рожах ваты и дебилизаторе. Запрет на продажу сисек от 1,5 литров - ну это же очевидная псевдоборьба с синькой. Что мешает взять 2*1,5 или 1,5+1,0? НИ-ЧЕ-ГО. Точно также шут гороховый "вы там держитесь" боролся с лампочкам и накаливания 100 Вт. Уже не знают как задурить бедную вату ))), какими стратегиями. Скоро карлик объявит об участии в выборах, вот тогда начнется самый сок - геббельсовщина!
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Витте
7 0
Вот почему чтобы выдавить с рынка сланцевые нефть газ, хватило ума уронить цену традиционной нефти. Чтобы не травились люди выдави палево с рынка, урони цену водки до уровня рентабельности полева.
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Ветер перемен...
5 4
Ой б.....ь! Ну ничего,не долго нам осталось терпеть этих утырков ерасовских.
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Не важно
7 0
"Товарищ, верь! Взойдет она..." Когда было написано? Еще тогда ждали, и сейчас ждут. И ты жди.
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я
11 0
В стране уже был запрет на алкоголь, таксисты шикарно наварились на спекуляции водкой. А народ как пил, так и пьет и не от хорошей жизни, а потому что так проще смотреть на нее.
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сова
4 2
В стране уже был запрет на алкоголь, таксисты шикарно наварились на спекуляции водкой. А народ как пил, так и пьет и не от хорошей жизни, а потому что так проще смотреть на нее.
Пьют не от того чтобы проще на жизнь смотреть было! Это дурь в голове. Алкоголь как наркотик, затягивает всех. Об этом никто не думает? Чтобы пить алкоголь нужны немалые деньги. Денег нет идут воровать и грабить. Отчего же ни кого не пугает такое будущее, разве так проще жить?
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ага
11 0
Ещё надо запретить мучное и сладкое, а то толстух и толстяков слишком много развелось.
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сова
0 0
Ой б.....ь! Ну ничего,не долго нам осталось терпеть этих утырков ерасовских.
Вы не пояснили, от кого и каких перемен нам ждать-то? Не долго нам осталось! Не долго это сколько?
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Акрихин
0 0
Вот почему чтобы выдавить с рынка сланцевые нефть газ, хватило ума уронить цену традиционной нефти. Чтобы не травились люди выдави палево с рынка, урони цену водки до уровня рентабельности полева.
У хомячков опять встал ?))))
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Акрихин
1 1
Ой б.....ь! Ну ничего,не долго нам осталось терпеть этих утырков ерасовских.
Товарищ, верь, пройдёт она, так называемая гласность, и вот тогда госбезопасность припомнит ВАШИ имена))))
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местный-2
2 0
"В Минздраве намерены запретить продажу спиртного в выходные".
________
Буфеты наверно прикроют в самом учреждении?Да и правильно.Пусть баба Маша-продавец отдохнет уж от этих медиков/чиновников.
Заелись....уже и медицинский спирт за алкоголь не считают.
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*
0 0
"Товарищ, верь! Взойдет она..." Когда было написано? Еще тогда ждали, и сейчас ждут. И ты жди.
"Товарищ, верь! Взойдет она... тратата ... когда на пальцах ваших ног повяжут ваши номера"
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//
0 0
В стране уже был запрет на алкоголь, таксисты шикарно наварились на спекуляции водкой. А народ как пил, так и пьет и не от хорошей жизни, а потому что так проще смотреть на нее.
пьет и не от хорошей жизни, а потому что так проще смотреть на нее.
--------
Так быстрее бежать до горбовой доски не глядя на нее.
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