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В Правила дорожного движения внесли изменения

Улица в Сибири с самым длинным названием измучила жителей

Сегодня 19:00
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bm.img.com.ua

Улица с самым длинным названием в России находится в Новосибирской области, в Бердске. Больше года её жители мечтали увидеть в паспортах другой адрес.

Небольшая улочка в Юго-Западном микрорайоне Бердска официально именуется «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства». В топониме 15 слов, он внесён в книгу рекордов России, пишет «РГ». Причём назвали так улицу совсем недавно — 4 мая 2016 года.

Жители просили присвоить улице название попроще — они уже судились с городской администрацией, но толку мало.

«Мы приехали сюда из Иркутской области после выхода на пенсию. Купили участок с домом. Теперь же не можем ни пенсию на этот адрес оформить, ни за границу выехать — в паспорте так и записали наш адрес из 15 слов и 131 буквы вместо улицы, а в необходимые бланки УФМС такая тирада не входит», — цитирует издание местную жительницу Марину Алексееву.

Власти объясняют, что всё законно — земля была оформлена под сельскохозяйственные нужды. А владельцам жилых домов нужно было разрабатывать свой план застройки и утверждать на градостроительном совете, если не нравится название.

И вот администрация всё же пошла навстречу — владельцам жилых домов поменяли адрес. Теперь 26 человек живут на ул. Стартовой, которая тянется на 500 метров.

Комментарии 6
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R2
0 4
судя по карте, там не улица, а целый мини райончик
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Вика
5 1
Закусывать надо! Только по пьяни такие названия можно дать.
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Галя
4 0
название прям совковое. неужели правда в прошлом году так назвали?
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Сергей
3 1
Виноватые -то уже примёрли давно. Хотя им и при жизни-то было наплевать на всё, в том числе и на СССР - их Родину.
Такими наших предков Советская власть воспитала.
Наследничков своих на муку обрекла.
Разучились люди нормально общаться и решать общие проблемы, причем свои, собственные.
Могут только жаловаться и ныть. Печалька!
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Я так кумекаю:
1 3
Нашему дорогому Владимиру Владимировичу не следовало увлекаться хоккеем, а футбольчик бы не помешал !
Ездил бы по России и пинал бы "бездействующих" ранее самим утвержденных чиновников - за тупость, за наплевизм, за стяжательство, за равнодушие, за профнепригодность, ... - всех зажравшихся капиталистов, разбогатевших на "харчах социализма".
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Social Cadastre
0 0
Да это обычная "кадастровая" ошибка. Один идиот тупо выполнил инструкцию и присвоил название, взятое из описания местоположения земельного участка. У нас каких только идиотов не работает в росреестре.. А какие они отписки пишут, это бюрократические шедевры. Доколупываются до каждой запятой, не видя СУТИ проблемы, и самое противное, что оспорить их решения и выбить из них всю дурь ты можешь только в суде, да и то только в том случае, если попадется нормальный судья, у которого не 3 класса образования.
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