Улица с самым длинным названием в России находится в Новосибирской области, в Бердске. Больше года её жители мечтали увидеть в паспортах другой адрес.

Небольшая улочка в Юго-Западном микрорайоне Бердска официально именуется «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства». В топониме 15 слов, он внесён в книгу рекордов России, пишет «РГ». Причём назвали так улицу совсем недавно — 4 мая 2016 года.

Жители просили присвоить улице название попроще — они уже судились с городской администрацией, но толку мало.

«Мы приехали сюда из Иркутской области после выхода на пенсию. Купили участок с домом. Теперь же не можем ни пенсию на этот адрес оформить, ни за границу выехать — в паспорте так и записали наш адрес из 15 слов и 131 буквы вместо улицы, а в необходимые бланки УФМС такая тирада не входит», — цитирует издание местную жительницу Марину Алексееву.

Власти объясняют, что всё законно — земля была оформлена под сельскохозяйственные нужды. А владельцам жилых домов нужно было разрабатывать свой план застройки и утверждать на градостроительном совете, если не нравится название.

И вот администрация всё же пошла навстречу — владельцам жилых домов поменяли адрес. Теперь 26 человек живут на ул. Стартовой, которая тянется на 500 метров.