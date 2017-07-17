Улица с самым длинным названием в России находится в Новосибирской области, в Бердске. Больше года её жители мечтали увидеть в паспортах другой адрес.
Небольшая улочка в Юго-Западном микрорайоне Бердска официально именуется «Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства». В топониме 15 слов, он внесён в книгу рекордов России, пишет «РГ». Причём назвали так улицу совсем недавно — 4 мая 2016 года.
Жители просили присвоить улице название попроще — они уже судились с городской администрацией, но толку мало.
«Мы приехали сюда из Иркутской области после выхода на пенсию. Купили участок с домом. Теперь же не можем ни пенсию на этот адрес оформить, ни за границу выехать — в паспорте так и записали наш адрес из 15 слов и 131 буквы вместо улицы, а в необходимые бланки УФМС такая тирада не входит», — цитирует издание местную жительницу Марину Алексееву.
Власти объясняют, что всё законно — земля была оформлена под сельскохозяйственные нужды. А владельцам жилых домов нужно было разрабатывать свой план застройки и утверждать на градостроительном совете, если не нравится название.
И вот администрация всё же пошла навстречу — владельцам жилых домов поменяли адрес. Теперь 26 человек живут на ул. Стартовой, которая тянется на 500 метров.
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Такими наших предков Советская власть воспитала.
Наследничков своих на муку обрекла.
Разучились люди нормально общаться и решать общие проблемы, причем свои, собственные.
Могут только жаловаться и ныть. Печалька!
Ездил бы по России и пинал бы "бездействующих" ранее самим утвержденных чиновников - за тупость, за наплевизм, за стяжательство, за равнодушие, за профнепригодность, ... - всех зажравшихся капиталистов, разбогатевших на "харчах социализма".