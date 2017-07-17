Накануне днём кемеровчане сообщили о затоплении магазина бытовой техники «Эльдорадо».

Очевидцы прислали в паблик «Инцидент Кемерово» видео. Ролик показывает, что на полу стоит вода, а технику накрыли плёнкой. Стоит отметить чувство юмора автора, который наложил на кадры песню DJ Дождик «Почему же».

Кемеровчане заявили, что это произошло в «Эльдорадо» на Советском проспекте.



Однако в «Эльдорадо» на Советском ВашГород.ру эту информацию опровергли.

«Нет, у нас никакого затопления не было», — сообщили редакции сотрудники магазина.

Напомним, накануне вечером в центре Кемерова задымился известный ресторан.

Ранее ВашГород.ру также писал о самых громких последствиях стихии в Кузбассе.