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В Правила дорожного движения внесли изменения

Кемеровчане сообщили о затоплении магазина бытовой техники

Сегодня 10:44
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
кадр видео

Накануне днём кемеровчане сообщили о затоплении магазина бытовой техники «Эльдорадо».

Очевидцы прислали в паблик «Инцидент Кемерово» видео. Ролик показывает, что на полу стоит вода, а технику накрыли плёнкой. Стоит отметить чувство юмора автора, который наложил на кадры песню DJ Дождик «Почему же».

Кемеровчане заявили, что это произошло в «Эльдорадо» на Советском проспекте.

Однако в «Эльдорадо» на Советском ВашГород.ру эту информацию опровергли.

«Нет, у нас никакого затопления не было», — сообщили редакции сотрудники магазина.

Напомним, накануне вечером в центре Кемерова задымился известный ресторан.

Ранее ВашГород.ру также писал о самых громких последствиях стихии в Кузбассе.

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