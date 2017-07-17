Скоро ипотека в России опустится до 8%: названы сроки
Сегодня 11:04
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Министерство экономического развития предрекает снижение ставок по ипотеке до 8%. Причем, данные показатели ожидаются уже в 2018 году.
Отметим, в мае средняя ставка по ипотеке равна 11%. В июле у АИЖК ипотечная ставка на первичном рынке — 9,75 процента. На вторичном рынке — 10 процентов. У банков она колеблется в коридоре от 10,17 до 10,91 процента, сообщает «Российская газета».
Также в шести регионах России введут доступную ипотеку под 6,25% годовых.
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Вот-вот, почти что уже.
Чуть-чуть - и вот оно!
Мы уже на пороге, уже почти прямо вот.
Совсем немного осталось, один шажок всего.
Надо уже готовится, почти наступило.
Еще ну чуточек подождать - и вот оно, счастье!
Так, за годом год, нас, да-агих расиян, потчуют "завтраками" уже лет 90.
Вот-вот, почти что уже.
Чуть-чуть - и вот оно!
Мы уже на пороге, уже почти прямо вот.
Совсем немного осталось, один шажок всего.
Надо уже готовится, почти наступило.
Еще ну чуточек подождать - и вот оно, счастье!
Так, за годом год, нас, да-агих расиян, потчуют "завтраками" уже лет 90.