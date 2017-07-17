Министерство экономического развития предрекает снижение ставок по ипотеке до 8%. Причем, данные показатели ожидаются уже в 2018 году.

Отметим, в мае средняя ставка по ипотеке равна 11%. В июле у АИЖК ипотечная ставка на первичном рынке — 9,75 процента. На вторичном рынке — 10 процентов. У банков она колеблется в коридоре от 10,17 до 10,91 процента, сообщает «Российская газета».

Также в шести регионах России введут доступную ипотеку под 6,25% годовых.