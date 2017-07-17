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Скоро ипотека в России опустится до 8%: названы сроки

Сегодня 11:04
987
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Photoline.ru

Министерство экономического развития предрекает снижение ставок по ипотеке до 8%. Причем, данные показатели ожидаются уже в 2018 году.

Отметим, в мае средняя ставка по ипотеке равна 11%. В июле у АИЖК ипотечная ставка на первичном рынке — 9,75 процента. На вторичном рынке — 10 процентов. У банков она колеблется в коридоре от 10,17 до 10,91 процента, сообщает «Российская газета».

Также в шести регионах России введут доступную ипотеку под 6,25% годовых.

Комментарии 6
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*
14 0
Уже скоро!

Вот-вот, почти что уже.
Чуть-чуть - и вот оно!
Мы уже на пороге, уже почти прямо вот.
Совсем немного осталось, один шажок всего.
Надо уже готовится, почти наступило.
Еще ну чуточек подождать - и вот оно, счастье!

Так, за годом год, нас, да-агих расиян, потчуют "завтраками" уже лет 90.
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аватар
z
1 0
Уже скоро!

Вот-вот, почти что уже.
Чуть-чуть - и вот оно!
Мы уже на пороге, уже почти прямо вот.
Совсем немного осталось, один шажок всего.
Надо уже готовится, почти наступило.
Еще ну чуточек подождать - и вот оно, счастье!

Так, за годом год, нас, да-агих расиян, потчуют "завтраками" уже лет 90.
Снижайте, все равно паразитов кормить не будем.
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Андрей
4 0
Они только на рекламах снижают,а по факту приходишь совсем по другому!У ВГ в новостях так вообще каждый день снижают
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Лох
3 1
Они только на рекламах снижают,а по факту приходишь совсем по другому!У ВГ в новостях так вообще каждый день снижают
А по факту приходишь и тебя нахлобучивают на 15% ((
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вата
1 0
Во , ништяки посыпались , как из рога изобилия , перед выборами солнцеликого .
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КоляYeti 13770
0 0
На фотке голый потому, что обманут, изменив условия в одностороннем порядке (в банковских договорах это предусмотрено) и оставят в кабале "без штанов"?
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