Вскоре новокузнечане рискуют остаться без качественной медпомощи, заявил эксперт фонда «Сибирская политика» Василий Сенкус.

«Выживут только те, кто накопил деньги на платные услуги, но в связи с тем, что врачей всё меньше, стоить они будут всё дороже», — считает он.

Сегодня в городе работает всего одна психиатрическая бригада, которая обслуживает также Новокузнецкий район (по нормативу их должно быть три). В неё входят пожилые доктора: от 60 до 80 лет, передаёт Novokuznetsk.su слова Василия Сенкуса. Вместо 12-ти бригад анестезии и реаниматологии у нас лишь 4−6, добавил эксперт.

«Круглосуточно выполняют свои функции 23−25 линейных бригад вместо 60-ти (по нормативу одна линейная бригада на 10 тыс. жителей)».

Причина такого дефицита — нежелание выпускников медвузов работать по специальности. А те, кто всё же идут в медицину, спустя год бросают работу. И дело не только в деньгах.

«Кроме низкой заработной платы дело? в отношении пациента к врачу, как к человеку, предоставляющему услугу и как следствие, обязанному выполнять различные прихоти заболевшего, а пациентов и прихотей всё больше и больше», — рассказал Василий Сенкус.

Напомним, по майским указам Путина, к 2018 году зарплату врачей поднимут до 200% от средней по региону. Однако на деле, из-за кризиса, передачи медицины в область, перерасчёта минимальной оплаты труда и других условия реальный доход снизится.