Вскоре новокузнечане рискуют остаться без качественной медпомощи, заявил эксперт фонда «Сибирская политика» Василий Сенкус.
«Выживут только те, кто накопил деньги на платные услуги, но в связи с тем, что врачей всё меньше, стоить они будут всё дороже», — считает он.
Сегодня в городе работает всего одна психиатрическая бригада, которая обслуживает также Новокузнецкий район (по нормативу их должно быть три). В неё входят пожилые доктора: от 60 до 80 лет, передаёт Novokuznetsk.su слова Василия Сенкуса. Вместо 12-ти бригад анестезии и реаниматологии у нас лишь 4−6, добавил эксперт.
«Круглосуточно выполняют свои функции 23−25 линейных бригад вместо 60-ти (по нормативу одна линейная бригада на 10 тыс. жителей)».
Причина такого дефицита — нежелание выпускников медвузов работать по специальности. А те, кто всё же идут в медицину, спустя год бросают работу. И дело не только в деньгах.
«Кроме низкой заработной платы дело? в отношении пациента к врачу, как к человеку, предоставляющему услугу и как следствие, обязанному выполнять различные прихоти заболевшего, а пациентов и прихотей всё больше и больше», — рассказал Василий Сенкус.
Напомним, по майским указам Путина, к 2018 году зарплату врачей поднимут до 200% от средней по региону. Однако на деле, из-за кризиса, передачи медицины в область, перерасчёта минимальной оплаты труда и других условия реальный доход снизится.
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Погугли сколько в США получает анастезиолог или хирург....
Сократить военку и перекинуть на здравоохранение и сразу специалисты потянуться в отрасль...а пока что это врач и учитель это призвание...
Когда чуть поплохело, так сразу нас, жителей Кемеровской области, сразу отправляют на операцию в Германию, на реабилитацию - в Москву на самолётах МЧС!!!
Уважаемый, зарплата учителей и врачей в цивилизованных странах достойные...одни спасают жизни, вторые формируют будущее страны, профессия обоих специальностей более чем достойна оплаты...нежели например зарплаты,вояк, роскгвардии и прочих ментозавров...которые толком ничего не делают и могут воевать только с подростками с плакатиками...
Погугли сколько в США получает анастезиолог или хирург....
Сократить военку и перекинуть на здравоохранение и сразу специалисты потянуться в отрасль...а пока что это врач и учитель это призвание...
Еще посмотри Человек и Закон. У них был выпуск про наш ФСС, где тетка директор территориального отдела получала откаты с больниц и муниципалитетов в неимоверных количествах. Большинство денег в медицине разворовывается. Людей держат подальше от этой закрытой и коррупционной системы. Никакой информации практически нет, как это устроено и как там все распределяется.
В Кемерово есть чел, канал есть на ютубе. Там он показывает как он с камерой заходил в поликлинику и фиксировал все показания врачей. Его дело медицинское сфальсифицировали. Это еще один камушек в копилку закрытости и коррумпированности этой корпорации. Причем медики все прекрасно понимают, что они также должны держать плебс подальше от внутренней информации.
Ну вы же в бизнес не ушли..© шут гороховый
И куда ты дальше побежишь!
И куда ты дальше побежишь!
И куда ты дальше побежишь!
И куда ты дальше побежишь!
«Выживут только те, кто....."
Почему он вообще использовал слово выживут?
Будут жить те,у кого есть желание это делать .Деньги конечно многое решают,но если нет самого желания,то и деньги уже не помогут.
Хотя так как владельцы заводов, газет, пароходов в нашей стране обувают работяг, ни в одной стране мира не делают!
И чуть что грозят увольнением.
А медикам и учителям увольнение не грозит. Пока. А потом и до них очередь дойдет!
«Выживут только те, кто....."
Почему он вообще использовал слово выживут?
Будут жить те,у кого есть желание это делать .Деньги конечно многое решают,но если нет самого желания,то и деньги уже не помогут.
Хотя так как владельцы заводов, газет, пароходов в нашей стране обувают работяг, ни в одной стране мира не делают!
И чуть что грозят увольнением.
А медикам и учителям увольнение не грозит. Пока. А потом и до них очередь дойдет!
Хотя так как владельцы заводов, газет, пароходов в нашей стране обувают работяг, ни в одной стране мира не делают!
И чуть что грозят увольнением.
А медикам и учителям увольнение не грозит. Пока. А потом и до них очередь дойдет!
А сокращать еще будут многих, иначе наши власти и богачи работать не умеют. И на какие ши-ши народ пойдет к частникам?
А прибыли не будет, так и хозяин частной клиники пойдет по проторенной дорожке, начнут сокращать персонал и резать зарплату!
Да и в школах не лучше, ведь детей все меньше, а это значит до них сокращения и урезания дойдут.
А сокращать еще будут многих, иначе наши власти и богачи работать не умеют. И на какие ши-ши народ пойдет к частникам?
А прибыли не будет, так и хозяин частной клиники пойдет по проторенной дорожке, начнут сокращать персонал и резать зарплату!
Да и в школах не лучше, ведь детей все меньше, а это значит до них сокращения и урезания дойдут.