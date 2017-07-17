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Новокузнечане рискуют остаться без медицинской помощи — эксперт

Сегодня 11:05
1835
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Вскоре новокузнечане рискуют остаться без качественной медпомощи, заявил эксперт фонда «Сибирская политика» Василий Сенкус.

«Выживут только те, кто накопил деньги на платные услуги, но в связи с тем, что врачей всё меньше, стоить они будут всё дороже», — считает он.

Сегодня в городе работает всего одна психиатрическая бригада, которая обслуживает также Новокузнецкий район (по нормативу их должно быть три). В неё входят пожилые доктора: от 60 до 80 лет, передаёт Novokuznetsk.su слова Василия Сенкуса. Вместо 12-ти бригад анестезии и реаниматологии у нас лишь 4−6, добавил эксперт.

«Круглосуточно выполняют свои функции 23−25 линейных бригад вместо 60-ти (по нормативу одна линейная бригада на 10 тыс. жителей)».

Причина такого дефицита — нежелание выпускников медвузов работать по специальности. А те, кто всё же идут в медицину, спустя год бросают работу. И дело не только в деньгах.

«Кроме низкой заработной платы дело? в отношении пациента к врачу, как к человеку, предоставляющему услугу и как следствие, обязанному выполнять различные прихоти заболевшего, а пациентов и прихотей всё больше и больше», — рассказал Василий Сенкус.

Напомним, по майским указам Путина, к 2018 году зарплату врачей поднимут до 200% от средней по региону. Однако на деле, из-за кризиса, передачи медицины в область, перерасчёта минимальной оплаты труда и других условия реальный доход снизится.

Комментарии 58
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аватар
читатель
48 2
А кто то в этом сомневался? Но в помпезных выступлениях наших руководителей у нас всё прекрасно, вот так мы и живём..выживаем.
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Читатель
35 48
Большинство врачей и учителей ноют на автомате, потому что так заведено уже. Хотя у многих других профессий условия хуже, з/п не выше и ответственность такая же
ответить
аватар
Скорая помощь
60 1
Сегодня 17 07 2017,на весь заводской район с 110 т населения работает 1 бригада скорой помощи,в августе будут дни когда на город будет выходить 12-13 бригад. Про 4-5 реанимационных бригад автор загнул,столько уже давно не выходит,2-3 максимум. И самое интересное что всем пох...... и глав врачу и начмеду ,и всем кто выше. А разбегаются из-за зарплаты,которая в среднем 15 тысяч,за 260-290 часов в месяц,вместе с ночными. И всё будет только хуже. Так что вы можете сколько угодно вопить что все врачи сволочи и все вам должны,их скоро просто не будет.
ответить
аватар
Дон Хенаро 44576
31 5
Большинство врачей и учителей ноют на автомате, потому что так заведено уже. Хотя у многих других профессий условия хуже, з/п не выше и ответственность такая же
Уважаемый, зарплата учителей и врачей в цивилизованных странах достойные...одни спасают жизни, вторые формируют будущее страны, профессия обоих специальностей более чем достойна оплаты...нежели например зарплаты,вояк, роскгвардии и прочих ментозавров...которые толком ничего не делают и могут воевать только с подростками с плакатиками...
Погугли сколько в США получает анастезиолог или хирург....
Сократить военку и перекинуть на здравоохранение и сразу специалисты потянуться в отрасль...а пока что это врач и учитель это призвание...
ответить
аватар
ххх
22 1
Сегодня 17 07 2017,на весь заводской район с 110 т населения работает 1 бригада скорой помощи,в августе будут дни когда на город будет выходить 12-13 бригад. Про 4-5 реанимационных бригад автор загнул,столько уже давно не выходит,2-3 максимум. И самое интересное что всем пох...... и глав врачу и начмеду ,и всем кто выше. А разбегаются из-за зарплаты,которая в среднем 15 тысяч,за 260-290 часов в месяц,вместе с ночными. И всё будет только хуже. Так что вы можете сколько угодно вопить что все врачи сволочи и все вам должны,их скоро просто не будет.
Зарплата низкая и еще пациенты, которые социально-опасны и могут избить даже женщину-врача и не получить за это наказание (все помнят эту недавнюю историю).
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аватар
Павел Фомин
31 5
Как это без помощи?
Когда чуть поплохело, так сразу нас, жителей Кемеровской области, сразу отправляют на операцию в Германию, на реабилитацию - в Москву на самолётах МЧС!!!
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аватар
Читатель
10 4
Дон Хенаро:
Уважаемый, зарплата учителей и врачей в цивилизованных странах достойные...одни спасают жизни, вторые формируют будущее страны, профессия обоих специальностей более чем достойна оплаты...нежели например зарплаты,вояк, роскгвардии и прочих ментозавров...которые толком ничего не делают и могут воевать только с подростками с плакатиками...
Погугли сколько в США получает анастезиолог или хирург....
Сократить военку и перекинуть на здравоохранение и сразу специалисты потянуться в отрасль...а пока что это врач и учитель это призвание...
Так в ваших "цивилизованных странах" страховка стоит столько, что ни один смертный россиянин ее не потянет, это не наши 5% в ФСС
ответить
аватар
Любовь
22 24
Сегодня 17 07 2017,на весь заводской район с 110 т населения работает 1 бригада скорой помощи,в августе будут дни когда на город будет выходить 12-13 бригад. Про 4-5 реанимационных бригад автор загнул,столько уже давно не выходит,2-3 максимум. И самое интересное что всем пох...... и глав врачу и начмеду ,и всем кто выше. А разбегаются из-за зарплаты,которая в среднем 15 тысяч,за 260-290 часов в месяц,вместе с ночными. И всё будет только хуже. Так что вы можете сколько угодно вопить что все врачи сволочи и все вам должны,их скоро просто не будет.
Да, куда вы денетесь, дармоеды! Люди поэтому так к вам относятся, потому что каждый столкнулся с хамством, халатностью,невежеством, презрением (это мы люди, а вы - боги). А уж поныть-то о маленькой з/п и плохих условиях - вы первые!
ответить
аватар
Екарный бабай
14 21
Да, куда вы денетесь, дармоеды! Люди поэтому так к вам относятся, потому что каждый столкнулся с хамством, халатностью,невежеством, презрением (это мы люди, а вы - боги). А уж поныть-то о маленькой з/п и плохих условиях - вы первые!
Ух жизнь то тебя обидела. Уж слюна брыжжет из монитора. Мы то найдём куда деться,в мед преды,таблетки вам за деньги впихивать,либо в частную медицину. А вот вы то куда денитесь?!
ответить
аватар
123
1 2
Так в ваших "цивилизованных странах" страховка стоит столько, что ни один смертный россиянин ее не потянет, это не наши 5% в ФСС
Посмотри фильм Майкла Мура про "медицину в США". Это бизнес. И лоббируют эту "кормушку" продажные конгрессмены.

Еще посмотри Человек и Закон. У них был выпуск про наш ФСС, где тетка директор территориального отдела получала откаты с больниц и муниципалитетов в неимоверных количествах. Большинство денег в медицине разворовывается. Людей держат подальше от этой закрытой и коррупционной системы. Никакой информации практически нет, как это устроено и как там все распределяется.

В Кемерово есть чел, канал есть на ютубе. Там он показывает как он с камерой заходил в поликлинику и фиксировал все показания врачей. Его дело медицинское сфальсифицировали. Это еще один камушек в копилку закрытости и коррумпированности этой корпорации. Причем медики все прекрасно понимают, что они также должны держать плебс подальше от внутренней информации.
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аватар
нв
13 3
Да, куда вы денетесь, дармоеды! Люди поэтому так к вам относятся, потому что каждый столкнулся с хамством, халатностью,невежеством, презрением (это мы люди, а вы - боги). А уж поныть-то о маленькой з/п и плохих условиях - вы первые!
Вот из-за таких как вы многие и уходят со скорой помощи.
ответить
аватар
Любовь
22 10
Ух жизнь то тебя обидела. Уж слюна брыжжет из монитора. Мы то найдём куда деться,в мед преды,таблетки вам за деньги впихивать,либо в частную медицину. А вот вы то куда денитесь?!
Безграмотность! Злость! Сарказм! Шантаж! Вот лицо нынешнего медика! Кто бы сомневался, что вы не пропадете!
ответить
аватар
123
28 3
Если кто-то еще не в курсе, то скажу по секрету, что в городе активно плодятся медицинские центры. Почти как пивнухи. Это следующий шажок к платной медицине. Люди никуда не денутся, отдадут все деньги, продадут все машины, квартиры, лишь бы вылечиться, лечить будут в частных учреждениях, а в муниципальных - только по минимуму, денег нет, держитесь.

Ну вы же в бизнес не ушли..© шут гороховый
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Агата
17 7
Безграмотность! Злость! Сарказм! Шантаж! Вот лицо нынешнего медика! Кто бы сомневался, что вы не пропадете!
Я очень хочу, чтобы конкретно вы лечились только в частной клинике за бешеные деньги. И чтобы вам с улыбкой на лице и очень вежливо делали назначения(обоснованные и необоснованные) за такие же бешеные деньги. В муниципальной бы вас лечили точно также, просто там вам улыбаться некогда. Народу в плохой медицине в 2-3 раза раза больше нормы, поэтому счастья на лицах у врачей не наблюдается
ответить
аватар
Горожанин
1 4
Я очень хочу, чтобы конкретно вы лечились только в частной клинике за бешеные деньги. И чтобы вам с улыбкой на лице и очень вежливо делали назначения(обоснованные и необоснованные) за такие же бешеные деньги. В муниципальной бы вас лечили точно также, просто там вам улыбаться некогда. Народу в плохой медицине в 2-3 раза раза больше нормы, поэтому счастья на лицах у врачей не наблюдается
В частные клиники уйдут все те, кто что то понимает в медицине. Там жалоб на зарплаты нет, условия работы хорошие. Кто сможет- будет платить. Про остальных пусть позаботится государство
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аватар
топливник 698
6 0
А все дело в правительстве если грамотно разрулить 170 м жили бы ок , а живёт только верхушка у кормушки каждый придумывая с чего ещё бы содрать налог
ответить
аватар
Агата
7 0
В частные клиники уйдут все те, кто что то понимает в медицине. Там жалоб на зарплаты нет, условия работы хорошие. Кто сможет- будет платить. Про остальных пусть позаботится государство
В муниципальных есть еще хорошие врачи, в частные не уходят в силу возраста ( предпенсионный, пенсионнный....), может в силу каких других причин, может инерции... Но со временем вообще никого не останется. Недаром Скворцова поговаривает медсестер на приемы сажать начинать
ответить
аватар
сова
14 5
Я очень хочу, чтобы конкретно вы лечились только в частной клинике за бешеные деньги. И чтобы вам с улыбкой на лице и очень вежливо делали назначения(обоснованные и необоснованные) за такие же бешеные деньги. В муниципальной бы вас лечили точно также, просто там вам улыбаться некогда. Народу в плохой медицине в 2-3 раза раза больше нормы, поэтому счастья на лицах у врачей не наблюдается
Хотеть не вредно. А вы то со своими родными где будете лечиться? Не в тех же частных клиниках? Население вообще не причём во всей этой истории вокруг медицины. Нас никто не спрашивает как нам лучше и удобно, нас просто ставят перед фактом. Лично мне, не нужна улыбка доктора. Я просто хочу нормального отношения, без хамства хотя бы! А то мало того что, знаниями не блещут, так просто в своих целях запросто могут изменить положение любого нормативно-правового документа. А потом ещё и стоять на своих законных правах. Так кому мы доверяем свои жизни? Очень многие из них напоминают уличных бандитов или маньяков. Далее, если бы нашему народу меньше говорили о пользе алкоголя и меньше бы выписывали таблеток, которые изменяют личность человека. То и кидающихся неадекватов, было бы гораздо меньше. У наших правителей, одна цель, истребить как можно больше населения! А население как бараны, исполняют эти прихоти.
ответить
аватар
сова
1 7
Я очень хочу, чтобы конкретно вы лечились только в частной клинике за бешеные деньги. И чтобы вам с улыбкой на лице и очень вежливо делали назначения(обоснованные и необоснованные) за такие же бешеные деньги. В муниципальной бы вас лечили точно также, просто там вам улыбаться некогда. Народу в плохой медицине в 2-3 раза раза больше нормы, поэтому счастья на лицах у врачей не наблюдается
На днях я прошла обследование и консультацию у кардиолога, в клинике Гранд Медика. Отдала 2 тыс 200 руб.. Но, так как наши врачи не принимают ни каких моих обследований, кроме своего(слова на бумаге), мне придётся просто выбросить в мусор свои потраченные деньги. Что это, хамство врачей или преступление? Наказания за свои действия врачи не несут, потому и не боятся. Должны ли вообще эти врачи, быть врачами?
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аватар
Екарный бабай
4 2
Хотеть не вредно. А вы то со своими родными где будете лечиться? Не в тех же частных клиниках? Население вообще не причём во всей этой истории вокруг медицины. Нас никто не спрашивает как нам лучше и удобно, нас просто ставят перед фактом. Лично мне, не нужна улыбка доктора. Я просто хочу нормального отношения, без хамства хотя бы! А то мало того что, знаниями не блещут, так просто в своих целях запросто могут изменить положение любого нормативно-правового документа. А потом ещё и стоять на своих законных правах. Так кому мы доверяем свои жизни? Очень многие из них напоминают уличных бандитов или маньяков. Далее, если бы нашему народу меньше говорили о пользе алкоголя и меньше бы выписывали таблеток, которые изменяют личность человека. То и кидающихся неадекватов, было бы гораздо меньше. У наших правителей, одна цель, истребить как можно больше населения! А население как бараны, исполняют эти прихоти.
Танюшка,жива ещё моя старушка.
ответить
аватар
сова
0 3
Танюшка,жива ещё моя старушка.
А почему вы так хотите моей смерти?
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Екарный бабай
4 2
А почему вы так хотите моей смерти?
Что ты такое говоришь,я хочу чтоб ты жила долги и счастливо,как и все остальные.
ответить
аватар
Бывший врач скорой
8 7
Да, куда вы денетесь, дармоеды! Люди поэтому так к вам относятся, потому что каждый столкнулся с хамством, халатностью,невежеством, презрением (это мы люди, а вы - боги). А уж поныть-то о маленькой з/п и плохих условиях - вы первые!
Куда ? Да куда угодно, лишь бы подальше от этого дурдома и его пациентов ! Я в Грандмедику ушёл, доволен, потому что у придурков на неё денег нет, ха ха ха )))
ответить
аватар
Ха-ха-ха
5 4
Ух жизнь то тебя обидела. Уж слюна брыжжет из монитора. Мы то найдём куда деться,в мед преды,таблетки вам за деньги впихивать,либо в частную медицину. А вот вы то куда денитесь?!
Ты не отходи от компа, я тут тоже на тебя побрЖЖу, только не слюной.
ответить
аватар
Ха-ха-ха
5 3
Куда ? Да куда угодно, лишь бы подальше от этого дурдома и его пациентов ! Я в Грандмедику ушёл, доволен, потому что у придурков на неё денег нет, ха ха ха )))
Ничо-ничо, как бесплатную скорую развалят её руководители окончательно, так и к вам в платную попрут все подряд. Только злые как собаки, из-за денег, они вам бошки то по пробивают! Ха-ха-ха!
И куда ты дальше побежишь!
ответить
аватар
Татьяна
1 2
Хотеть не вредно. А вы то со своими родными где будете лечиться? Не в тех же частных клиниках? Население вообще не причём во всей этой истории вокруг медицины. Нас никто не спрашивает как нам лучше и удобно, нас просто ставят перед фактом. Лично мне, не нужна улыбка доктора. Я просто хочу нормального отношения, без хамства хотя бы! А то мало того что, знаниями не блещут, так просто в своих целях запросто могут изменить положение любого нормативно-правового документа. А потом ещё и стоять на своих законных правах. Так кому мы доверяем свои жизни? Очень многие из них напоминают уличных бандитов или маньяков. Далее, если бы нашему народу меньше говорили о пользе алкоголя и меньше бы выписывали таблеток, которые изменяют личность человека. То и кидающихся неадекватов, было бы гораздо меньше. У наших правителей, одна цель, истребить как можно больше населения! А население как бараны, исполняют эти прихоти.
Опять бухаешь, сеструха ?
ответить
аватар
Татьяна
1 2
Танюшка,жива ещё моя старушка.
Так она пьёт, как лошадь, чо ей будет )
ответить
аватар
Татьяна
1 1
А почему вы так хотите моей смерти?
Да ты уже всем мозг вынесла со своим нытьём
ответить
аватар
Бывший врач скорой
1 6
Ничо-ничо, как бесплатную скорую развалят её руководители окончательно, так и к вам в платную попрут все подряд. Только злые как собаки, из-за денег, они вам бошки то по пробивают! Ха-ха-ха!
И куда ты дальше побежишь!
Для пролетарьёв есть скорая ритуальная помощь, а с ними не забалуешь, ха ха ха
ответить
аватар
Ха ха ха
1 5
Ничо-ничо, как бесплатную скорую развалят её руководители окончательно, так и к вам в платную попрут все подряд. Только злые как собаки, из-за денег, они вам бошки то по пробивают! Ха-ха-ха!
И куда ты дальше побежишь!
Сова, попробивают пишется слитно )
ответить
аватар
Екарный бабай
3 3
Ты не отходи от компа, я тут тоже на тебя побрЖЖу, только не слюной.
Брызгни себе в рот.
ответить
аватар
Больная
6 1
Ух жизнь то тебя обидела. Уж слюна брыжжет из монитора. Мы то найдём куда деться,в мед преды,таблетки вам за деньги впихивать,либо в частную медицину. А вот вы то куда денитесь?!
Вместо врачей работают безграмотные екарные бабаи (денИтесь), они же "впихивают" нам не только таблетки, но и свое хабалистое медицинское обслуживание. А в платных учреждениях вы же готовы нам пятки лизать. Это ваша сущность.
ответить
аватар
Екарный бабай
2 6
Ничо-ничо, как бесплатную скорую развалят её руководители окончательно, так и к вам в платную попрут все подряд. Только злые как собаки, из-за денег, они вам бошки то по пробивают! Ха-ха-ха!
И куда ты дальше побежишь!
Ну тебе то похоже,уже не раз пробили.
ответить
аватар
В Грандмедику ни ногой.
7 0
Куда ? Да куда угодно, лишь бы подальше от этого дурдома и его пациентов ! Я в Грандмедику ушёл, доволен, потому что у придурков на неё денег нет, ха ха ха )))
Мы придурки, жизнь - дурдом. И ЭТО ВРАЧ????!!!!
ответить
аватар
местный-2
5 0
Эксперт какого-то фонда делает заявление???
«Выживут только те, кто....."
Почему он вообще использовал слово выживут?
Будут жить те,у кого есть желание это делать .Деньги конечно многое решают,но если нет самого желания,то и деньги уже не помогут.
ответить
аватар
Ха ха ха
1 1
Мы придурки, жизнь - дурдом. И ЭТО ВРАЧ????!!!!
Жаба давит ?
ответить
аватар
Ха ха ха
3 0
Вместо врачей работают безграмотные екарные бабаи (денИтесь), они же "впихивают" нам не только таблетки, но и свое хабалистое медицинское обслуживание. А в платных учреждениях вы же готовы нам пятки лизать. Это ваша сущность.
Таблетки ? Не, а б тебе сразу клизьму сифонную засифонил, шоб мосжечок твой прочистить )
ответить
аватар
Читатель
5 1
Тут под врача косит " троль" , такого урода никогда на работу в платную клинику не возьмут. Люди идут лечится к проверенным врачам даже за деньги!
ответить
аватар
Ага!
3 2
Большинство врачей и учителей ноют на автомате, потому что так заведено уже. Хотя у многих других профессий условия хуже, з/п не выше и ответственность такая же
Просто у учителей и врачей лучше повешен язык, а сталевару, шахтеру, шофёру так грамотно не поныть.
Хотя так как владельцы заводов, газет, пароходов в нашей стране обувают работяг, ни в одной стране мира не делают!
И чуть что грозят увольнением.
А медикам и учителям увольнение не грозит. Пока. А потом и до них очередь дойдет!
ответить
аватар
Миша
2 0
Эксперт какого-то фонда делает заявление???
«Выживут только те, кто....."
Почему он вообще использовал слово выживут?
Будут жить те,у кого есть желание это делать .Деньги конечно многое решают,но если нет самого желания,то и деньги уже не помогут.
Так это правительство ввело термин "срок доживания". Премьер заявлял, что недовольные зарплатами учителя и врачи пусть занимаются бизнесом. Это гос. программа сделать бизнес на населении? Ведь налоги, включающие в том числе расходы на медицину и образование растут, а финансирование их сокращается. Самое смешное, что это делается от имени народа и по его заявке. То ли народ оглупел, то ли власть приватизировала народ и распоряжается им как своей собственностью, приносящей власти доход.
ответить
аватар
Ха ха ха
3 4
Тут под врача косит " троль" , такого урода никогда на работу в платную клинику не возьмут. Люди идут лечится к проверенным врачам даже за деньги!
С твоим уродством, да, тебя на работу в частную клинику не возьмут, ты прав)
ответить
аватар
Ха ха ха
4 0
Просто у учителей и врачей лучше повешен язык, а сталевару, шахтеру, шофёру так грамотно не поныть.
Хотя так как владельцы заводов, газет, пароходов в нашей стране обувают работяг, ни в одной стране мира не делают!
И чуть что грозят увольнением.
А медикам и учителям увольнение не грозит. Пока. А потом и до них очередь дойдет!
Не свисти ! Так же ноют, только на других форумах ! Медикам увольнение не грозит, некого увольнять, одни пенсионеры !
ответить
аватар
Акрихин
2 2
Просто у учителей и врачей лучше повешен язык, а сталевару, шахтеру, шофёру так грамотно не поныть.
Хотя так как владельцы заводов, газет, пароходов в нашей стране обувают работяг, ни в одной стране мира не делают!
И чуть что грозят увольнением.
А медикам и учителям увольнение не грозит. Пока. А потом и до них очередь дойдет!
Так не ной, а езжай в Европу работать
ответить
аватар
Акрихин
3 4
Так это правительство ввело термин "срок доживания". Премьер заявлял, что недовольные зарплатами учителя и врачи пусть занимаются бизнесом. Это гос. программа сделать бизнес на населении? Ведь налоги, включающие в том числе расходы на медицину и образование растут, а финансирование их сокращается. Самое смешное, что это делается от имени народа и по его заявке. То ли народ оглупел, то ли власть приватизировала народ и распоряжается им как своей собственностью, приносящей власти доход.
Так не ной, а езжай в Европу работать
ответить
аватар
Акрихин
2 4
Так это правительство ввело термин "срок доживания". Премьер заявлял, что недовольные зарплатами учителя и врачи пусть занимаются бизнесом. Это гос. программа сделать бизнес на населении? Ведь налоги, включающие в том числе расходы на медицину и образование растут, а финансирование их сокращается. Самое смешное, что это делается от имени народа и по его заявке. То ли народ оглупел, то ли власть приватизировала народ и распоряжается им как своей собственностью, приносящей власти доход.
Так не ной, а езжай в Европу работать
ответить
аватар
Акрихин
3 0
Так это правительство ввело термин "срок доживания". Премьер заявлял, что недовольные зарплатами учителя и врачи пусть занимаются бизнесом. Это гос. программа сделать бизнес на населении? Ведь налоги, включающие в том числе расходы на медицину и образование растут, а финансирование их сокращается. Самое смешное, что это делается от имени народа и по его заявке. То ли народ оглупел, то ли власть приватизировала народ и распоряжается им как своей собственностью, приносящей власти доход.
"Зачем стадам дары свободы, их надо резать или стричь"))))
ответить
аватар
Ага
0 0
Мы придурки, жизнь - дурдом. И ЭТО ВРАЧ????!!!!
Самокритично
ответить
аватар
сова
1 0
Так не ной, а езжай в Европу работать
Так не ной, а езжай в Европу работать
ответить
аватар
Пенсионер металлург
1 0
Все такие правильные ! Медики дармаеды, а сами мы кто ? Метал который мы шас гоним полное гамно а в поликлиниках мы сибя видем как свиньи особенно бабы
ответить
аватар
Пенсионер металлург
1 0
Так не ной, а езжай в Европу работать
Вот и не ной
ответить
аватар
А как вы хотели?
0 0
Не свисти ! Так же ноют, только на других форумах ! Медикам увольнение не грозит, некого увольнять, одни пенсионеры !
А вот окончательно прекратят федеральное финансирование - и что? Всех к частникам не возьмут, там тоже предел есть.
А сокращать еще будут многих, иначе наши власти и богачи работать не умеют. И на какие ши-ши народ пойдет к частникам?
А прибыли не будет, так и хозяин частной клиники пойдет по проторенной дорожке, начнут сокращать персонал и резать зарплату!
Да и в школах не лучше, ведь детей все меньше, а это значит до них сокращения и урезания дойдут.
ответить
аватар
Ага
0 1
Не свисти ! Так же ноют, только на других форумах ! Медикам увольнение не грозит, некого увольнять, одни пенсионеры !
Вот и пойдут на пенсию.
ответить
аватар
местный-2
1 0
Так не ной, а езжай в Европу работать
"Будете у нас на Колыме/Европе, милости просим! Нет, уж лучше вы к нам!"
ответить
аватар
Фельдшер
1 0
Сегодня 17 07 2017,на весь заводской район с 110 т населения работает 1 бригада скорой помощи,в августе будут дни когда на город будет выходить 12-13 бригад. Про 4-5 реанимационных бригад автор загнул,столько уже давно не выходит,2-3 максимум. И самое интересное что всем пох...... и глав врачу и начмеду ,и всем кто выше. А разбегаются из-за зарплаты,которая в среднем 15 тысяч,за 260-290 часов в месяц,вместе с ночными. И всё будет только хуже. Так что вы можете сколько угодно вопить что все врачи сволочи и все вам должны,их скоро просто не будет.
Ушёл со скорой 10 лет назад, простите за французский, но заипало отношение Гайнулина и Ко и пациентов к нам ! Рад, что сделал правильный выбор !
ответить
аватар
Читатель
0 1
С твоим уродством, да, тебя на работу в частную клинику не возьмут, ты прав)
Как то даже смешно, что за "живое" зацепило , каждому своё ... Ха-ха-хи- хе - в конце бе.
ответить
аватар
Угу
1 0
Вот и пойдут на пенсию.
И чему ты радуисся, идиЁт ? Ведь на них всё и держится
ответить
аватар
Ха ха ха
1 0
Как то даже смешно, что за "живое" зацепило , каждому своё ... Ха-ха-хи- хе - в конце бе.
Если зацепило за живое, твоя радость будет до оперблока в урологии)
ответить
аватар
Фельдшер
1 0
А вот окончательно прекратят федеральное финансирование - и что? Всех к частникам не возьмут, там тоже предел есть.
А сокращать еще будут многих, иначе наши власти и богачи работать не умеют. И на какие ши-ши народ пойдет к частникам?
А прибыли не будет, так и хозяин частной клиники пойдет по проторенной дорожке, начнут сокращать персонал и резать зарплату!
Да и в школах не лучше, ведь детей все меньше, а это значит до них сокращения и урезания дойдут.
Какое ещё федеральное финансирование ? Его уже давно нет !
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