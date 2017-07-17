Новые поправки к Правилам дорожного движения в России повысят безопасность пешеходов, велосипедистов и маршрутного транспорта.

Местные власти теперь смогут ограничивать проезд транспортным средствам с высоким выбросом вредных веществ в пользу экологически безопасных.

«Введены новые дорожные знаки особых предписаний „Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств“, „Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей“, знак дополнительной информации (табличка) „Экологический класс транспортного средства“», — сообщили на сайте кабмина.

Чтобы обозначать места для зарядки и парковки электромобилей, введены новые термины — «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки.

«Термины „разделительная полоса“ и „островок безопасности“ в настоящее время предусматривают их использование при разделении проезжей части. В связи с этим возникают затруднения при устройстве пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с использованием островков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе проезжей части и трамвайных путей. Внесёнными изменениями в определение этих терминов включено словосочетание „трамвайные пути“», — добавили в документе.

Помимо этого, дорожный знак «Остановка запрещена» теперь действует на маршрутный транспорт вне зоны его остановок.

Теперь взрослые велосипедисты также могут двигаться по тротуару или пешеходной дорожке, сопровождая велосипедиста до 14 лет.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в России поменялись правила перевозки детей.





