Президент России Владимир Путин заявил о том, что программа по расселению ветхого и аварийного жилья будет продолжена.

«Совершенно точно, людей нужно вытаскивать из бараков и недостойных человека условий жизни. Продолжать будем», — передаёт слова Владимира Путина «РИА Новости».

Кроме этого, по словам президент необходимо продолжать проводить текущие и капитальные ремонты домов, чтобы не увеличивать количество ветхого и аварийного жилья.