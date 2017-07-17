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Недвижимость и строительство

«Людей нужно вытаскивать из бараков» — Владимир Путин

Сегодня 12:19
783
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Gtrk-vyatka.ru

Президент России Владимир Путин заявил о том, что программа по расселению ветхого и аварийного жилья будет продолжена.

«Совершенно точно, людей нужно вытаскивать из бараков и недостойных человека условий жизни. Продолжать будем», — передаёт слова Владимира Путина «РИА Новости».

Кроме этого, по словам президент необходимо продолжать проводить текущие и капитальные ремонты домов, чтобы не увеличивать количество ветхого и аварийного жилья.

Комментарии 11
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Екарный бабай
35 1
Разошелся,перед выборами.
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18 1
Разошелся,перед выборами.
Да делов-то...

Звиздеть - не мешками ворочать.
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Ветер перемен...
21 0
3,14zdaboL !!! Как будто ему ещё кто-то верит,кто-то его слушает. "ПОРА ПУТИНА ВЫТАСКИВАТЬ ИЗ КРЕМЛЯ,ЗАСИДЕЛСЯ".
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читатель
23 0
Людей надо вытаскивать из НИЩЕТЫ!! Тогда из бараков выберемся сами!
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рпр
10 3
Праааильно, а то ишь какие хитрые, сидят в аварийном жилье за капремонт и прочее не платят, это какие деньжиша в масштабах страны до кассы не доходят. Вытаскивать таких. )
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читатель
11 0
Сказки да и только, а вытаскивать то в клетушки будут? о которых в последнее время много пишут, "ах жители покупают маленькие квартиры", "о американец выяснил, что жить можно в контейнере"... Хватит спонсировать и прощать долги всем подряд, а то кому-то все простили, построили..а в самой стране только и могут 7 шкур драть с населения
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бревно Ленина
5 5
Товарищи! Свершилась великая пролетарская феерия, о которой говорили большевики! Я снялось в балете! Смотрим на ютубе ролик "Балет "Ленин и бревно".
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КоляYeti 13770
5 0
Разошелся,перед выборами.
Ага, не прошло и семунадцати годков егоного царизма, "раб на галерах"
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..?..
7 0
вытаскивать из бараков и недостойных человека условий жизни.
.......
Это он хрущевки в москве с питером бараками называет? Чтобы этих хрущевцев из хороших районов на окраины выкинуть?
Антиресна а что за нехорошие марсияне создали и усугубляют недостойные человека условия жизни?
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Я так кумекаю:
0 0
Схватился поп за яйца, когда Пасха прошла.
Мы ещё крымский мост не достроили, а уже за бараки - вот что значит НАСТОЯЩИЙ ЛИДЕР !
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