«Людей нужно вытаскивать из бараков» — Владимир Путин
Сегодня 12:19
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Президент России Владимир Путин заявил о том, что программа по расселению ветхого и аварийного жилья будет продолжена.
«Совершенно точно, людей нужно вытаскивать из бараков и недостойных человека условий жизни. Продолжать будем», — передаёт слова Владимира Путина «РИА Новости».
Кроме этого, по словам президент необходимо продолжать проводить текущие и капитальные ремонты домов, чтобы не увеличивать количество ветхого и аварийного жилья.
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Это он хрущевки в москве с питером бараками называет? Чтобы этих хрущевцев из хороших районов на окраины выкинуть?
Антиресна а что за нехорошие марсияне создали и усугубляют недостойные человека условия жизни?
Мы ещё крымский мост не достроили, а уже за бараки - вот что значит НАСТОЯЩИЙ ЛИДЕР !