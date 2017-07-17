Кафе узбекской и уйгурской кухни «Бе-бе» временно закрыли.

Роспотребнадзор нашёл в заведении многочисленные нарушения. Среди них — несоблюдение санитарных норм, правил хранения готовых блюд, их сроков реализации и так далее. В смывах с посуды и в овощном салате обнаружили кишечную палочку, пишет «Правоохранительный портал Кузбасса».

Заведение закрыли на 85 суток для устранения нарушений.