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В Правила дорожного движения внесли изменения

Известное кемеровское кафе попалось на кишечной палочке

Сегодня 12:46
607
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Thebestartt.com

Кафе узбекской и уйгурской кухни «Бе-бе» временно закрыли.

Роспотребнадзор нашёл в заведении многочисленные нарушения. Среди них — несоблюдение санитарных норм, правил хранения готовых блюд, их сроков реализации и так далее. В смывах с посуды и в овощном салате обнаружили кишечную палочку, пишет «Правоохранительный портал Кузбасса».

Заведение закрыли на 85 суток для устранения нарушений.

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