Известное кемеровское кафе попалось на кишечной палочке
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Кафе узбекской и уйгурской кухни «Бе-бе» временно закрыли.
Роспотребнадзор нашёл в заведении многочисленные нарушения. Среди них — несоблюдение санитарных норм, правил хранения готовых блюд, их сроков реализации и так далее. В смывах с посуды и в овощном салате обнаружили кишечную палочку, пишет «Правоохранительный портал Кузбасса».
Заведение закрыли на 85 суток для устранения нарушений.
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