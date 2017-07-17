Стали известны сроки, когда в Шерегеше запустят гондольную канатную дорогу.

Она позволит отдыхающим с удобством добираться с парковки в сектор, А и выше по склону горы. Ожидается, что с появлением новой канатной дороги на других сократятся очереди.

Проект планировали запустить ещё в прошлом году. Однако из-за проблем с получением земли его отложили. Но, как сообщил представитель компании «Канатные дороги Шерегеша» Денис Багаев, это решат включением инициативы в масштабные проекты региона. Тогда землю удастся получить без торгов.

Новая канатная дорога появится до конца 2017 года, пишет «Газета Кемерова».

Как ранее писал ВашГород.ру, подъёмник будет выполнять двойную функцию.