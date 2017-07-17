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В Правила дорожного движения внесли изменения

В Шерегеше появится необычная канатная дорога

Сегодня 13:16
1055
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

Стали известны сроки, когда в Шерегеше запустят гондольную канатную дорогу.

Она позволит отдыхающим с удобством добираться с парковки в сектор, А и выше по склону горы. Ожидается, что с появлением новой канатной дороги на других сократятся очереди.

Проект планировали запустить ещё в прошлом году. Однако из-за проблем с получением земли его отложили. Но, как сообщил представитель компании «Канатные дороги Шерегеша» Денис Багаев, это решат включением инициативы в масштабные проекты региона. Тогда землю удастся получить без торгов.

Новая канатная дорога появится до конца 2017 года, пишет «Газета Кемерова».

Как ранее писал ВашГород.ру, подъёмник будет выполнять двойную функцию.

Комментарии 5
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Ветер перемен...
3 4
Ха ха ха!!! :-D Гондольная!
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Ветер перемен...
1 4
Ха ха ха!!! :-D Гондольная!
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Степан
2 0
Это круто) надеюсь ценник только необаснованно дорого ломить не будут)
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z
2 0
Это как без торгов? Это в прокуратуру всех.
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222
2 0
Ха ха ха!!! :-D Гондольная!
И что тут смешного? Ты ненормальный что ли?
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