Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Правила дорожного движения внесли изменения
Гид по городу

Взрослых и маленьких новокузнечан зовут за призами на батл по боулингу

Сегодня 18:00
250
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Новокузнецке устроят батл по боулингу среди взрослых и детских команд.

Желающие смогут сразиться в умение сбивать кегли и получить подарки за призовые места. Сюрпризы горожанам обещают «Парк приключений», школа английского языка, контактный зоопарк, фотостудия, «Кузница Наук», лазерный пейнтбол и другие компании.

Детский батл пройдёт 29 июля. Ребятишек сформируют на команды по возрасту: 6−8 лет, 9−11 лет, 12−14 и 15−17 лет. По результатам суммы баллов общего командного зачёта определят 1, 2 и 3 места. Победителей и всех участников ждут призы.

«На мероприятии с вашими детками будут работать аниматоры от „Праздник с нами“. Перед награждением победителей все участники смогут посмотреть шоу гигантских мыльных пузырей», — говорится в анонсе.

Стоимость участия для ребёнка — 300 рублей. Вход для родителей и команды поддержки бесплатный.

Взрослый батл пройдёт 30 июля. Всех участников поделят на команды по 4−5 человек, и каждый сыграет на личный результат. В финале определят трёх победителей, которые получат призы. Также обещают фотоотчёт с мероприятия. Стоимость участия для игроков — 500 рублей.

На батл по боулингу надо заранее записаться по телефону 605−607 или в группе события во «ВКонтакте», сообщил ВашГород.ру организатор Андрей Смирнов. Более подробную информацию читайте здесь.

Как ранее писал ВашГород.ру, также 30 июля в Новокузнецке пройдёт фестиваль еды.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Волосатый пирожок
2 0
фу, какая хрень ))) марго, это ты сочиняла?? у тебя совершенно нет таланта в пиаризме. попробуй лучше писать некрологи, может удачней будет.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ