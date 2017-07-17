В Новокузнецке устроят батл по боулингу среди взрослых и детских команд.

Желающие смогут сразиться в умение сбивать кегли и получить подарки за призовые места. Сюрпризы горожанам обещают «Парк приключений», школа английского языка, контактный зоопарк, фотостудия, «Кузница Наук», лазерный пейнтбол и другие компании.

Детский батл пройдёт 29 июля. Ребятишек сформируют на команды по возрасту: 6−8 лет, 9−11 лет, 12−14 и 15−17 лет. По результатам суммы баллов общего командного зачёта определят 1, 2 и 3 места. Победителей и всех участников ждут призы.

«На мероприятии с вашими детками будут работать аниматоры от „Праздник с нами“. Перед награждением победителей все участники смогут посмотреть шоу гигантских мыльных пузырей», — говорится в анонсе.

Стоимость участия для ребёнка — 300 рублей. Вход для родителей и команды поддержки бесплатный.

Взрослый батл пройдёт 30 июля. Всех участников поделят на команды по 4−5 человек, и каждый сыграет на личный результат. В финале определят трёх победителей, которые получат призы. Также обещают фотоотчёт с мероприятия. Стоимость участия для игроков — 500 рублей.

На батл по боулингу надо заранее записаться по телефону 605−607 или в группе события во «ВКонтакте», сообщил ВашГород.ру организатор Андрей Смирнов. Более подробную информацию читайте здесь.

Как ранее писал ВашГород.ру, также 30 июля в Новокузнецке пройдёт фестиваль еды.