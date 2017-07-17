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Недвижимость и строительство

Новокузнецкий крупный завод продали новосибирцам за 421 миллион рублей

Сегодня 14:15
1924
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Mediakuzbass.ru

Вся недвижимость новокузнецкого вагоностроительного завода (НкВЗ) продана с молотка.

Все строения, 46 зданий и земельный участок площадью 21,14 га были проданы за 421,8 миллиона рублей. Покупателем стал «ТФМ-оператор» из Новосибирска, сообщает SU.

Теперь на базе бывшего НКВЗ планируют создать индустриальный парк, где будут работать предприятия по производству горно-шахтного оборудования, металлоконструкций, логистики и мехобработки. Инвестиции в проект составят около 2 миллиардов рублей.

Комментарии 17
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stek
21 1
Вот так по косточкам и растащили орденоносный КМК.......
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serega3308 1105
4 1
а долги по зарплате НКВЗ выплатит с этих денег??
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Прынц на сером "козле"
24 2
Отлично!!!! Теперь налоги будут уходить еще и Новосибирск !!! Спасибо вам,"эффективные менеджеры "!!! Огромное спасибо. Такими темпами в Кузбассе ничего кроме угольных дыр ничего не останется....
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..................
8 8
Отлично!!!! Теперь налоги будут уходить еще и Новосибирск !!! Спасибо вам,"эффективные менеджеры "!!! Огромное спасибо. Такими темпами в Кузбассе ничего кроме угольных дыр ничего не останется....
А чё не покупал-то, Рома?
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Екарный бабай
7 4
Даже писать ничего не хочется,мерзко и противно.
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!
4 4
Даже писать ничего не хочется,мерзко и противно.
наверно сирожа постаралося
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сова
6 6
Даже писать ничего не хочется,мерзко и противно.
А фули пишешь ? Я радуюсь, будут рабочие места
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Екарный бабай
10 5
А фули пишешь ? Я радуюсь, будут рабочие места
Ну ты больна,ты всегда радуешься и грустишь не в попад,попроси Горбатовского тебя подлечить.
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Лёвушка
5 0
А давайте уже Новокузнецк и весь Юг Кузбасса включим в Новосибирскую область, как это было до 1943 года? В Новосибирске, конечно же своя мафия, но туда инвестиций и бюджетных средств идет больше, чем в Кузбасс.
Но, конечно же, и разворовывается больше.
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123
4 0
Враньё. Никакого там технопарка не будет. Об этом все прекрасно понимают. Но недомерок и вся его гоп-компашка будут пропагандонить на 146% о неком мифологическом технопарке и куче рабочих мест. Максимум что там будет -
отверточный цех по сборке ведер для отвлечения внимания ваты. Вспомните дуреевский заводик по сборке драчобусов - сдулся. Тут будет тоже самое.
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Прынц на сером "козле"
0 3
А чё не покупал-то, Рома?
Ты чё доскребся до меня?! Я те сказал,что я не Рома. Если не понимаешь,читай по губам
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местный-2
0 0
«ТФМ-оператор» едва лишь имеет какое-то отношение к самому Новосибирску .Одно из подразделений может быть там зарегистрировано.
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КоляYeti 13770
3 0
Отлично!!!! Теперь налоги будут уходить еще и Новосибирск !!! Спасибо вам,"эффективные менеджеры "!!! Огромное спасибо. Такими темпами в Кузбассе ничего кроме угольных дыр ничего не останется....
А за каньоны нужно ЕДРИЩУ и Путина на перевыборах "благо дарить"
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ъ
0 0
"Дочерняя организация лизинговой компании Трансфин-М.
Зарплата белая, оплачивается больничный и всё. Премий и ДМС - не предусмотрено, только зарплата.
В целом впечатление от компании и руководства логистического направления компании и как выстроена структура и работа внутри компании - отрицательное. Стандартные вопросы в транспортных компаниях как планирование перевозок на календарный месяц, справка по обеспечению погрузки по дорогам в текущем календарном периоде, ожидаемое вагоно-образование (выгрузка) по дорогам не ведется и игнорируется.
Директор по логистике и начальник отдела логистики фактически не владеют цифрами погрузки и т.д. Каждый менеджер ведет свои таблички по обеспечению погрузки. Кроме суточной доходности ничего не интересно. Предварительно подтвержденную на собеседовании зарплату сотрудник начинает получать после многократных обращений к руководству. До 2016 года кадровика в компании не было вообще. О четком распределении должностных обязанностей не скажешь ничего - распределения нет (берешь побольше, бросаешь по дальше). Ни один сотрудник не имеет штатной должностной инструкции со своими обязанностями по занимаемой должности.
Менеджеры, контактируют с партнерами крайне плохо. На телефонные звонки не отвечают, по почте изредка отвечают. Очень много пафоса и высокомерия. Считают, что делают огромную работу - а она сводится к распределению вагонов под погрузку, расчету ставок на перевозку и заполнению таблицы по отгрузке. Говорить о профессионализме не приходится, возрастной ценз логистов от 26 до 30 лет. Опыта работы у сотрудников на инфраструктуре РЖД нет. Знания тех. процессов, знания структурных организаций как ДЦС, МЧ, ТЧр, ВЧДэ и т.д. нет. А слово ПМС - это унижение женского достоинства, т.к. это относится к пикантной стороне жизни женской половины.
Ни один менеджер не умеет работать в Этране и оформлять вагоны. Есть сотрудники с непрофильным, т.е. не ж.д. образованием. Начальник отдела логистики приходит на работу, вооруженный травматическим пистолетом. Развалится в кресле и крутит на пальце, как ковбой. Считается, что это нормально.Я был сильно возмущен таким поведением, но Директор по логистике (уже бывший) и начальник отдела логистики большие друзья, что тут и кому ты скажешь, пока не случиться горе.
Много разного встречал и видел, в своей трудовой деятельности. Но чтобы вот так подбирался и комплектовался штат сотрудников компании, встречаю впервые."

Это один из интернет отзывов о «ТФМ-оператор». Остальное желающие в гугле найдут.
В тумане вопрос для какой схемы, под чей бизнес, для чего и кого в городе разворачивается еще одна контора по ж/д перевозкам?
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..................
0 0
Ты чё доскребся до меня?! Я те сказал,что я не Рома. Если не понимаешь,читай по губам
Зачем так нервничать? А ты чё, Рома, на козле-то делаешь? Это что за "козёл" такой? Раз в кавычках, значит, это не животное. Тогда кто-то ... ох, даже страшно представить ...
Ты прынц Серебряный что ли?
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местный-2
0 0
"Дочерняя организация лизинговой компании Трансфин-М.
Зарплата белая, оплачивается больничный и всё. Премий и ДМС - не предусмотрено, только зарплата.
В целом впечатление от компании и руководства логистического направления компании и как выстроена структура и работа внутри компании - отрицательное. Стандартные вопросы в транспортных компаниях как планирование перевозок на календарный месяц, справка по обеспечению погрузки по дорогам в текущем календарном периоде, ожидаемое вагоно-образование (выгрузка) по дорогам не ведется и игнорируется.
Директор по логистике и начальник отдела логистики фактически не владеют цифрами погрузки и т.д. Каждый менеджер ведет свои таблички по обеспечению погрузки. Кроме суточной доходности ничего не интересно. Предварительно подтвержденную на собеседовании зарплату сотрудник начинает получать после многократных обращений к руководству. До 2016 года кадровика в компании не было вообще. О четком распределении должностных обязанностей не скажешь ничего - распределения нет (берешь побольше, бросаешь по дальше). Ни один сотрудник не имеет штатной должностной инструкции со своими обязанностями по занимаемой должности.
Менеджеры, контактируют с партнерами крайне плохо. На телефонные звонки не отвечают, по почте изредка отвечают. Очень много пафоса и высокомерия. Считают, что делают огромную работу - а она сводится к распределению вагонов под погрузку, расчету ставок на перевозку и заполнению таблицы по отгрузке. Говорить о профессионализме не приходится, возрастной ценз логистов от 26 до 30 лет. Опыта работы у сотрудников на инфраструктуре РЖД нет. Знания тех. процессов, знания структурных организаций как ДЦС, МЧ, ТЧр, ВЧДэ и т.д. нет. А слово ПМС - это унижение женского достоинства, т.к. это относится к пикантной стороне жизни женской половины.
Ни один менеджер не умеет работать в Этране и оформлять вагоны. Есть сотрудники с непрофильным, т.е. не ж.д. образованием. Начальник отдела логистики приходит на работу, вооруженный травматическим пистолетом. Развалится в кресле и крутит на пальце, как ковбой. Считается, что это нормально.Я был сильно возмущен таким поведением, но Директор по логистике (уже бывший) и начальник отдела логистики большие друзья, что тут и кому ты скажешь, пока не случиться горе.
Много разного встречал и видел, в своей трудовой деятельности. Но чтобы вот так подбирался и комплектовался штат сотрудников компании, встречаю впервые."

Это один из интернет отзывов о «ТФМ-оператор». Остальное желающие в гугле найдут.
В тумане вопрос для какой схемы, под чей бизнес, для чего и кого в городе разворачивается еще одна контора по ж/д перевозкам?
Читал этот отзыв.
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сова
0 0
КоляYeti:
А за каньоны нужно ЕДРИЩУ и Путина на перевыборах "благо дарить"
А я за Путина ! Он молодец !
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