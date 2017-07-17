Вся недвижимость новокузнецкого вагоностроительного завода (НкВЗ) продана с молотка.

Все строения, 46 зданий и земельный участок площадью 21,14 га были проданы за 421,8 миллиона рублей. Покупателем стал «ТФМ-оператор» из Новосибирска, сообщает SU.

Теперь на базе бывшего НКВЗ планируют создать индустриальный парк, где будут работать предприятия по производству горно-шахтного оборудования, металлоконструкций, логистики и мехобработки. Инвестиции в проект составят около 2 миллиардов рублей.