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Огненное шоу и танцевальный батл в Новокузнецке: фоторепортаж

Сегодня 14:21
577
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
СГК

В субботу в Новокузнецке с размахом завершили фестиваль «Неделя уличного искусства».

Горожане увидели выступления местных коллективов и танцевальный батл. В жанре брейк-данс победил b-boy Art (Артём Лысенко), хип-хоп — Vlad (Владислав Егоров) из Барнаула, а в номинации all styles (все стили — прим.ред.) — Lil Madtower (Алексей Кропоткин) из Прокопьевска.

Завершился праздник грандиозным огненным шоу и салютом.

Напомним, «Неделя уличного искусства» в Новокузнецке прошла с 11 по 15 июля.

Комментарии 4
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читатель
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нда уж, организовано было не очень, сначала танцевальный батл, можно было болельщиков и участников, которые в данный момент не танцуют убрать со сцены, зрителям с площади абсолютно ничего не было видно, даже стоя у ограды, все закрывала толпа на сцене. Тесла-шоу везде в новостях писали с 20-00 начало, огненное шоу с 22-40, в результате теслы вообще не было, ну и что за организация? Мало того промокли, так еще и ничего путного не показали
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"b-boy Art (Артём Лысенко)" - это бисексуал что-ли?
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