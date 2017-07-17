Огненное шоу и танцевальный батл в Новокузнецке: фоторепортаж
Сегодня 14:21
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В субботу в Новокузнецке с размахом завершили фестиваль «Неделя уличного искусства».
Горожане увидели выступления местных коллективов и танцевальный батл. В жанре брейк-данс победил b-boy Art (Артём Лысенко), хип-хоп — Vlad (Владислав Егоров) из Барнаула, а в номинации all styles (все стили — прим.ред.) — Lil Madtower (Алексей Кропоткин) из Прокопьевска.
Завершился праздник грандиозным огненным шоу и салютом.
Напомним, «Неделя уличного искусства» в Новокузнецке прошла с 11 по 15 июля.
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