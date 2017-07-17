В субботу в Новокузнецке с размахом завершили фестиваль «Неделя уличного искусства».

Горожане увидели выступления местных коллективов и танцевальный батл. В жанре брейк-данс победил b-boy Art (Артём Лысенко), хип-хоп — Vlad (Владислав Егоров) из Барнаула, а в номинации all styles (все стили — прим.ред.) — Lil Madtower (Алексей Кропоткин) из Прокопьевска.

Завершился праздник грандиозным огненным шоу и салютом.

Напомним, «Неделя уличного искусства» в Новокузнецке прошла с 11 по 15 июля.